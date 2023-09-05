Рыцарь одесской 28-й бригады стал участником «Голоса країни» (видео)

Командир взвода 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода Юрий Городецкий стал участником певческого шоу «Голос країни». Во время слепых прослушиваний он исполнил песню «Києве мій». Своим голосом он очаровал двух судей – Ивана Клименко и Надю Дорофееву.
Об этом сообщается на facebook-странице 28-й ОМБр.
Побратимы Юрия просят послушать исполнение песни и поддержать военного.
Юрий Городецкий — голос нашей бригады, благодаря своей харизме и трогательному пению стал узнаваемым для многих украинцев, —
написали побратимы Юрия.
Сам Юрий говорит, что музыка в его жизни присутствует еще с детства.
А с началом войны я часто приезжал к товарищам с маленькими концертами, —
делится певец.
Среди двух тренеров, повернувшихся на прекрасный голос Юрия Городецкого, он принял решение стать членом команды Нади Дорофеевой.
Певица в свою очередь поблагодарила нашего земляка, что он озарил сцену проекта своим голосом и пообещала, что не подведет его на следующих этапах шоу.
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