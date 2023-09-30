Новости Одессы и Одесской области

Звездный певец из Одессы устроил перформанс против хищения денег чиновниками (видео)

Звездный певец из Одессы устроил перформанс против хищения денег чиновниками (видео)

Певец из Одессы, известный под псевдонимом Melovin, устроил представление с переодеванием — он предстал в образе свиньи в костюме. Так он выразил свою гражданскую позицию относительно поведения украинских чиновников.

Об этом сообщают одесские Телеграм-каналы.

На днях в Киеве прошла музыкальная церемония “Музвар” (музыкальный портал о шоу-бизнесе и креативной индустрии Украины, — прим. ред.). Среди множества звезд шоу-бизнеса выделился Melovin.

Он пришел в образе свиньи в костюме и с плакатом, на котором было написано: “Дайте деньги на ВСУ, не хватает на виллу”. Таким нестандартным способом певец решил привлечь внимание общественности к хищению чиновниками бюджетных средств, которые должны идти на украинскую армию.

Певец на своей странице в Instagram расшифровал свой перформанс. Таким образом он хотел донести свою гражданскую позицию и важное сообщение. Свинья в костюме — это образ всех депутатов и чиновников, которые не стесняются в условиях полномасштабной войны наживаться на армии.

Никогда не мог подумать, что для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию, мне придется воплотиться в повседневный образ тех, кто сейчас разворовывает государство и должен нести прямую ответственность за смерти наших защитников на фронте и в тыловых городах. Ваши набитые карманы = отобранные жизни военных на фронте! –

прокомментировал Melovin.

Читайте также: Рыцарь одесской 28-й бригады стал участником «Голоса країни» (видео)

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить