Звездный певец из Одессы устроил перформанс против хищения денег чиновниками (видео)

Певец из Одессы, известный под псевдонимом Melovin, устроил представление с переодеванием — он предстал в образе свиньи в костюме. Так он выразил свою гражданскую позицию относительно поведения украинских чиновников.

Об этом сообщают одесские Телеграм-каналы.

На днях в Киеве прошла музыкальная церемония “Музвар” (музыкальный портал о шоу-бизнесе и креативной индустрии Украины, — прим. ред.). Среди множества звезд шоу-бизнеса выделился Melovin.

Он пришел в образе свиньи в костюме и с плакатом, на котором было написано: “Дайте деньги на ВСУ, не хватает на виллу”. Таким нестандартным способом певец решил привлечь внимание общественности к хищению чиновниками бюджетных средств, которые должны идти на украинскую армию.

Певец на своей странице в Instagram расшифровал свой перформанс. Таким образом он хотел донести свою гражданскую позицию и важное сообщение. Свинья в костюме — это образ всех депутатов и чиновников, которые не стесняются в условиях полномасштабной войны наживаться на армии.

Никогда не мог подумать, что для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию, мне придется воплотиться в повседневный образ тех, кто сейчас разворовывает государство и должен нести прямую ответственность за смерти наших защитников на фронте и в тыловых городах. Ваши набитые карманы = отобранные жизни военных на фронте! –

прокомментировал Melovin.

Читайте также: Рыцарь одесской 28-й бригады стал участником «Голоса країни» (видео)