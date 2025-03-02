На Новом рынке, март 2025 г.

«Пошли за морковкой»

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Возле маленьких кафе – то же самое: «А он сказал…», «А я слышала…», «Что теперь?..»

Две женщины у кофейни:

– Всю ночь не спала. Только и думала об этом всем… А вот пришла на Новый – только тут поняла, что проголодалась. Еще погода… Напомни, что мне нужно морковь купить…

На Новом рынке, собеседницы

– Да мне тоже что-то нужно… Холодильник пустой… Может, тоже морковку купить?.. А еще яиц… Кстати, я тоже не спала почти всю ночь… И как оно теперь? А погода мерзкая какая-то…

– Это настроение у всех мерзкое… Пошли за морковкой…

А что с ценами на Новом базаре?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

  • картофель – 40-50 грн;
  • лук – 25-35 грн;
  • помидоры – 80-200 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 90-120 грн;
  • огурцы – 110-130 грн;
  • сладкий перец – 70-150 грн;
  • баклажаны – 80-120 грн;
  • капуста – 35-60 грн;
  • морковь – 25-35 грн;
  • чеснок – 140-170 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.
На Новом рынке, фрукты
На Новом рынке, капуста
На Новом рынке, яблоки
На Новом рынке, груши
На Новом рынке, тыква

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

  • яблоки – 35-50 грн;
  • лимоны – 70-100 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-120 грн;
  • виноград – 90-150 грн;
  • груши – 50-90 грн;
  • грейпфруты – 60-90 грн;
  • апельсины – 70-120 грн;
  • мандарины – 70-120 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 35-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 100-180 грн.
На Новом рынке, яйца
На Новом рынке, цены на яйца
На Новом рынке, брынза
На Новом рынке, мясо
На Новом рынке, ассортимент
На Новом рынке, покупатели

Цены на мясо и сало

Телятина-говядина

  • задняя часть – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шея – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 200-220 грн;
  • шея – 250-270 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

  • карп – 90-140 грн;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Читайте также и сравнивайте: Одесский Новый рынок: зимние цены в незимнюю погоду (фоторепортаж).

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