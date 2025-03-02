«Пошли за морковкой»
Возле маленьких кафе – то же самое: «А он сказал…», «А я слышала…», «Что теперь?..»
Две женщины у кофейни:
– Всю ночь не спала. Только и думала об этом всем… А вот пришла на Новый – только тут поняла, что проголодалась. Еще погода… Напомни, что мне нужно морковь купить…
– Да мне тоже что-то нужно… Холодильник пустой… Может, тоже морковку купить?.. А еще яиц… Кстати, я тоже не спала почти всю ночь… И как оно теперь? А погода мерзкая какая-то…
– Это настроение у всех мерзкое… Пошли за морковкой…
А что с ценами на Новом базаре?
Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре
- картофель – 40-50 грн;
- лук – 25-35 грн;
- помидоры – 80-200 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 90-120 грн;
- огурцы – 110-130 грн;
- сладкий перец – 70-150 грн;
- баклажаны – 80-120 грн;
- капуста – 35-60 грн;
- морковь – 25-35 грн;
- чеснок – 140-170 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.
Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре
- яблоки – 35-50 грн;
- лимоны – 70-100 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- гранаты – 90-120 грн;
- виноград – 90-150 грн;
- груши – 50-90 грн;
- грейпфруты – 60-90 грн;
- апельсины – 70-120 грн;
- мандарины – 70-120 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 35-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 100-180 грн.
Цены на мясо и сало
Телятина-говядина
- задняя часть – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шея – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-220 грн;
- шея – 250-270 грн;
- лопатка – 200 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп – 90-140 грн;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
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