«Пошли за морковкой»

Возле маленьких кафе – то же самое: «А он сказал…», «А я слышала…», «Что теперь?..»

Две женщины у кофейни:

– Всю ночь не спала. Только и думала об этом всем… А вот пришла на Новый – только тут поняла, что проголодалась. Еще погода… Напомни, что мне нужно морковь купить…

– Да мне тоже что-то нужно… Холодильник пустой… Может, тоже морковку купить?.. А еще яиц… Кстати, я тоже не спала почти всю ночь… И как оно теперь? А погода мерзкая какая-то…

– Это настроение у всех мерзкое… Пошли за морковкой…

А что с ценами на Новом базаре?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

картофель – 40-50 грн;

лук – 25-35 грн;

помидоры – 80-200 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 90-120 грн;

огурцы – 110-130 грн;

сладкий перец – 70-150 грн;

баклажаны – 80-120 грн;

капуста – 35-60 грн;

морковь – 25-35 грн;

чеснок – 140-170 грн;

зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

яблоки – 35-50 грн;

лимоны – 70-100 грн;

бананы – 60-80 грн;

гранаты – 90-120 грн;

виноград – 90-150 грн;

груши – 50-90 грн;

грейпфруты – 60-90 грн;

апельсины – 70-120 грн;

мандарины – 70-120 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 35-90 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 100-180 грн.

Цены на мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шея – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задняя часть – 200-220 грн;

шея – 250-270 грн;

лопатка – 200 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 90-140 грн;

толстолобик – 90-140 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

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