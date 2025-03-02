По дороге слышу что-то вроде спора:
– Это просто мокрый снег.
– Нет, это снег с дождем!
– Или дождь со снегом?
– Люди не ссорьтесь! Это мокрый дождь и немного снега.
«Мокрый дождь» понравился, люди улыбнулись – уже хорошо.
Хотя людей на улицах мало. Так, только по делам. Кто-то с зонтиками, кто-то «как-то так обойдется». Но ведь есть и такие, кто вышел подышать свежим (ну очень свежим!) воздухом. Обычно это пожилые люди. Идут себе потихоньку, словно погода «нормальная», и никакого «мокрого дождя и немножко снега».
– Только бы мороз не ударил. Вот будет весело, если все эти лужи замерзнут…
– Иду, думаю: жизнь есть жизнь. Такое делается. Вон воздушная тревога может снова прозвучать, а мы с тобой о погоде…
Так, лучше бы только о погоде… Даже в такую мокрую погоду, как в начале календарной весны, которая немного обиделась на уже прошедшую зиму.
Держимся!..
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