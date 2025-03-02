По дороге слышу что-то вроде спора:

– Это просто мокрый снег.

– Нет, это снег с дождем!

– Или дождь со снегом?

– Люди не ссорьтесь! Это мокрый дождь и немного снега.

«Мокрый дождь» понравился, люди улыбнулись – уже хорошо.

Хотя людей на улицах мало. Так, только по делам. Кто-то с зонтиками, кто-то «как-то так обойдется». Но ведь есть и такие, кто вышел подышать свежим (ну очень свежим!) воздухом. Обычно это пожилые люди. Идут себе потихоньку, словно погода «нормальная», и никакого «мокрого дождя и немножко снега».

– Только бы мороз не ударил. Вот будет весело, если все эти лужи замерзнут…

– Иду, думаю: жизнь есть жизнь. Такое делается. Вон воздушная тревога может снова прозвучать, а мы с тобой о погоде…

Так, лучше бы только о погоде… Даже в такую мокрую погоду, как в начале календарной весны, которая немного обиделась на уже прошедшую зиму.

Держимся!..

Фото автора