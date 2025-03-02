Март в Одессе
Шукаємо менеджера з продажу реклами

По дороге слышу что-то вроде спора:

– Это просто мокрый снег.

– Нет, это снег с дождем!

– Или дождь со снегом?

– Люди не ссорьтесь! Это мокрый дождь и немного снега.

«Мокрый дождь» понравился, люди улыбнулись – уже хорошо.

Март в Одессе, лужи
Март в Одессе, дерево
Март в Одессе, на улице
Март в Одессе, центр
Март в Одессе, немного снега
Март в Одессе, трава и снег
Март в Одессе, остановка

Хотя людей на улицах мало. Так, только по делам. Кто-то с зонтиками, кто-то «как-то так обойдется». Но ведь есть и такие, кто вышел подышать свежим (ну очень свежим!) воздухом. Обычно это пожилые люди. Идут себе потихоньку, словно погода «нормальная», и никакого «мокрого дождя и немножко снега».

Март в Одессе, мокрый снег
Март в Одессе, авто
Март в Одессе, переход
Март в Одессе, улица
Март в Одессе, прогулка
Март в Одессе, дорога
Март в Одессе, собачка

– Только бы мороз не ударил. Вот будет весело, если все эти лужи замерзнут…

– Иду, думаю: жизнь есть жизнь. Такое делается. Вон воздушная тревога может снова прозвучать, а мы с тобой о погоде…

Так, лучше бы только о погоде… Даже в такую мокрую погоду, как в начале календарной весны, которая немного обиделась на уже прошедшую зиму.

Держимся!..

Март в Одессе, крыша
Март в Одессе, деревце
Март в Одессе, дерево и переход
Март в Одессе, мокрый асфальт
Март в Одессе, прохожий
Март в Одессе, машины
Март в Одессе

Фото автора

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме