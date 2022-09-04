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Как «Француз» третий раз стал одесским пограничником: из Парижа с любовью к Украине

Как «Француз» третий раз стал одесским пограничником: из Парижа с любовью к Украине

У офицера погранвойск Андрея позывной – «Француз». Он много лет жил во Франции. Но и в 2014 году, и в 2022, узнав о российской агрессии, «Француз» прерывает свою мирную жизнь, чтобы защищать Украину.

Историю об одном из наших защитников рассказали в Измаильском пограничном отряде.

Жизнь героя очень интересна и разнообразная. Он выучился на офицера-пограничника, служил в пограничных войсках, потом работал в индустрии моды в Париже, стал судоводителем торгового флота и дважды призвался по мобилизации, чтобы защищать родную землю.

В 90-х Андрей окончил Институт пограничных войск Украины. После успешного завершения пограничной alma mater он проходит службу на офицерских должностях в Измаильском учебном морском отряде, а затем в подразделениях Измаильского пограничного отряда.

В начале 2000-х он уволился из погранвойск и переехал во Францию. Для того чтобы работать в иностранной стране, Андрей параллельно учился на языковых курсах в Университете Парижа и работал строителем, разнорабочим и даже продавцом газет.

Освоив язык, он трудоустроиться в сфере моды. Андрей был соорганизатором Fashion Week. За свою карьеру украинец организовывал выставки одежды в таких известных местах как Дворец Министра финансов Людовика XIV, Мэрия 15-го округа Парижа и даже в Лувре.

Андрей мог и дальше работать в Париже, пить утром кофе с хрустящими круасанами, однако 2014 год все изменил. Узнав о ситуацию на Родине из французских новостей, Андрей вернулся в Украину и призвался к Измаильскому пограничному отряду. Затем с подразделением уехал в зону проведения АТО, где защищал Украину от российского захватчика. Учитывая, что он работал во Франции, побратимы дали ему позывной «Француз».

После увольнения в запас он, понимая, что по правилам бизнеса его во Франции долго никто не будет ждать, решает связать свою судьбу с морем. Так он вступает в заочное отделение Дунайского института НУ «Одесская морская академия», а тем временем работает обычным матросом на судах УДП.

После окончания учебы он становится офицером торгового флота и уже выходит в море. Как и в первом случае, ему не суждено было жить гражданской жизнью. Весть о широкомасштабном наступлении российской федерации на Украину застала его в море. С разрешения руководства компании он снимается с рейса и сам снова идет в центр комплектования.

Сейчас «Француз» снова служит в родном отряде и учит свой личный состав необходимым навыкам защиты Родины.

пограничник с позывным Француз

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Фото: Измаильский пограничный отряд

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Редакция ПРОФИЛЬ

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