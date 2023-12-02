Новости Одессы и Одесской области

На Дерибасовской – большие хлопоты: начался монтаж новогодней елки (фоторепортаж)

На Дерибасовской – большие хлопоты: начался монтаж новогодней елки (фоторепортаж)

В первую субботу последнего месяца военного года Одесса погрузилась в туман и очередную затяжную воздушную тревогу. А на главной улице города люди наблюдают за работой коммунальщиков: идет процесс установки большой новогодней елки.

Эти работы продолжаются обычно долго. Елка устанавливается не на своем привычном месте (напротив Одесской ярмарки), а ближе к Городскому саду. Так же было и в прошлом году.

На Дерибасовской собирают елку
Монтаж новогодней елки на Дерибасовской, 2 декабря 2023
Монтаж новогодней елки в Одессе
В центре Одессы собирают елку
Монтаж елки в Одессе

Елка искусственная, опять-таки как в прошлом году. Монтаж елки продлится до понедельника, а ее открытие состоится 6 декабря – в День Святого Николая.

Елка устанавливается за деньги меценатов, а не из городского бюджета.

На Дерибасовской, 2 декабря 2023
Монтаж главной елки в Одессе
В Одессе начали монтировать новогоднюю елку
Одесса предновогодняя, 2 декабря 2023
Одесса, монтаж главной елки, 2 декабря 2023

Напомним, в прошлом году елку устанавливали 28 декабря.

Рядом с местом, где проходит монтаж елки, уже появляются рождественско-новогодние фотозоны.

Новогодняя фотозона в Одессе

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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