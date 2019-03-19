﻿ Как в Одесской области выращивают экзотические фрукты - Одесская Жизнь

На участках у жителя Одесской области произрастает более 1000 экзотических растений, которые традиционно считаются теплолюбивыми и неустойчивыми к нашему зимнему понижению температуры.

Овидиополец Юрий Дубинчук выращивает непривычные для нашего климата экзотические фрукты. Как сообщает ШоТам, уже седьмой год 64-летний земледелец выращивает на открытом грунте акклиматизированные для Украины «заморские» растения. Например, хурму, гранат, инжир, актинидии, цитрусовые и многие другие. Помимо экзотических растений, Юрий выращивает целый год баклажаны, томаты и перец.

Все культуры Юрий выращивает на маленьких площадях, так как для его фирмы важно качество, а не количество. Большинство садов и огородов располагаются в Одесской области. Однако есть и в Киевской, Харьковской и Полтавской областях. Некоторые виды растений выращивают в особых теплицах под названием вегетарии.

Сейчас Юрий предприниматель продает саженцы и семена по Украине – в месяц до 400 заказов, а в дальнейшем хочет расширить ассортимент и выйти на уровень экспорта растений за границу.

Фото: ШоТам.