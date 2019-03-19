﻿ Как в Одесской области выращивают экзотические фрукты - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Как в Одесской области выращивают экзотические фрукты

Как в Одесской области выращивают экзотические фрукты

На участках у жителя Одесской области произрастает более 1000 экзотических растений, которые традиционно считаются теплолюбивыми и неустойчивыми к нашему зимнему понижению температуры.

Овидиополец Юрий Дубинчук выращивает непривычные для нашего климата экзотические фрукты. Как сообщает ШоТам, уже седьмой год 64-летний земледелец выращивает на открытом грунте акклиматизированные для Украины «заморские» растения. Например, хурму, гранат, инжир, актинидии, цитрусовые и многие другие. Помимо экзотических растений, Юрий выращивает целый год баклажаны, томаты и перец.

гранат

Все культуры Юрий выращивает на маленьких площадях, так как для его фирмы важно качество, а не количество. Большинство садов и огородов располагаются в Одесской области. Однако есть и в Киевской, Харьковской и Полтавской областях. Некоторые виды растений выращивают в особых теплицах под названием вегетарии.

хурма

Сейчас Юрий предприниматель продает саженцы и семена по Украине – в месяц до 400 заказов, а в дальнейшем  хочет расширить ассортимент и выйти на уровень экспорта растений за границу.

Фото: ШоТам.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить