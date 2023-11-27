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То ли ужас, то ли сказка: старый одесский рынок и рядом после снежного урагана

То ли ужас, то ли сказка: старый одесский рынок и рядом после снежного урагана

«Боже, какой ужас!»… «Боже, какая сказка!»… Такие противоположные «взгляды» на картинку дня услышала я в первой половине понедельника, когда «откопалась» от снега и попала на улицу после снежного урагана.

В последний понедельник ноября

Вот же конец ноября какой капризный показался! Сюрприз на сюрпризе! Мы уже рассказывали (и показывали) вам, как в последнее воскресенье ноября поздняя осень передавала эстафету зимы. А уже во второй половине дня зима «объяснила», что такое — безумная погода…

А что же понедельник? Я же говорю: для кого сказка, для кого ужас. У одних глаза ловят только негатив, у других — позитив. Работают коммунальщики, дырчат «дырчики» (генераторы), потому что света со вчерашнего дня нет. Кто-то под тот «дыр-дыр-дыр» кричит в мобильник: «Да хорошо, что живы!».

Ветви, рыночные «штучки», «как ходить?!»

А кто-то на эти ветви сломанные смотрит и жалуется:
— Ну вот как ходить? Там деревья падают, там — сосульки вон какие!.. Скользко! Еще и воздушная тревога: снова эти проклятые что-то готовят! А мне на базар нужно! Кстати, кто знает, Новый работает?

Новый рынок работает. Конечно, не все вышли сегодня на работу, но все равно работают. Между контейнерами-магазинчиками – снежные горы, возле некоторых рабочих мест – зимние «артобъекты». Ага, думаю, с чувством юмора – все в порядке, уже хорошо.

Ведь даже лопаты с метлами можно выставить так, чтобы человек не на ветки на снегу смотрел, а другую «картинку» увидел.

Кстати, картинок тех и на рынке, и рядом – много. Кому-то ужасным, кому-то сказочным или просто с юмором.

Мы по дороге и во дворики заглянули: таки сказка!

Таков он, последний одесский понедельник капризного ноября: кому-то ужасный, кому-то сказочный, кому-то с философским привкусом.

Ведь действительно: «Хорошо, что живы!»…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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