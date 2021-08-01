Интервью: Юрий Ермаков – Как хорошо быть генералом?

Впервые мы встретились много лет назад на полигоне Хай-Машкер, что неподалеку от венгерского города Секешфехервар (фронтовики говорили мне шутя, что его название выговорить было труднее, чем отбить у фашистов). Тогда Юрий Ермаков, молодой и энергичный полковник, руководил дивизионными тактическими учениями с боевой стрельбой. Да так, что сам корифей военного дела маршал Москаленко удостоил его похвалы.

Сегодня Юрий Ермаков, убеленный сединой генерал-майор в отставке, готовится отметить 80-летие и с присущей ему ответственностью возглавляет Одесскую областную организацию Украинского союза ветеранов Афганистана (УСВА).

Недавно сказал Юрию Михайловичу:

– Хочу написать о вас в газету «На пенсии». Не будете возражать?

Поразмыслив, Ермаков ответил:

– Читаю «На пенсии». Толковое издание, поучительное. Полагаю, поскольку я человек публичный, то каких-то поводов для возражения не имею. Отвечу на любые вопросы.

– Скажите, Юрий Михайлович, хорошо быть генералом?

Улыбаясь, Ермаков ответил:

– Конечно же, не так, как пелось в известной песенке. Для меня главным критерием была всегда ответственность за свои дела и поступки, за людей, которыми приходилось командовать. Но никакими особыми привилегиями мы не пользовались. Хотя, как писал в своих мемуарах генерал-лейтенант Валентин Плеханов, его в родном селе земляки спрашивали: а генералы едят картошку?

– Что огорчает ныне боевого генерала?

– То, что и сегодня, к сожалению, отношение к участникам боевых действий на территории других государств пытаются строить на унизительном принципе давно минувших дней: «Мы вас туда не посылали». Это несправедливо! Как сказал в интервью газете «Голос Украины» председатель УСВА Сергей Червонопиский, надо хранить память о событиях и погибших друзьях, оказывать поддержку нашим воинам. Подписываюсь под этими словами и горжусь, что мне доверено руководить региональной организацией УСВА.

***

– Юрий Михайлович, вы возглавляли группу специалистов, которые выполняли задачи в составе Национальной гвардии особого назначения президента Афганистана. Обеспечивали вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана через знаменитый тоннель на перевале Саланг. Что особо запомнилось?

– Постоянные обстрелы наших колонн, внезапные нападения. Тогда никто не был застрахован от ранений, контузий и даже гибели.

– А после вывода войск куда пролегли ваши пути-дороги?

– Я остался в этой кровоточащей стране. Обучал силовиков Национальной гвардии ведению боевых действий против «духов», властвовавших в горах. Принимал участие в планировании боевых операций. Пришлось пережить и мятеж против президента Мохаммеда Наджибуллы, который возглавлял министр обороны Шах-Наваз Танай. Тогда на штаб Национальной гвардии сбросили три полуторатонные бомбы, и меня контузило.

– Воины-афганцы рассказывали мне, что моджахеды охотились за нашими советниками в любое время дня и ночи.

– Да, это так. За мою голову «духи» назначили награду в 50 тысяч долларов. Видимо, учли, что я окончил две военные академии, имел опыт участия в боевых действиях и их планирования.

***

– Товарищ генерал-майор, оставим Афган в объятиях прошлого. А после него куда отбыть был дан приказ?

– В Южную Пальмиру на должность первого зама начальника штаба Одесского военного округа. Здесь встретили меня отец, мама и брат. После развала Страны Советов мой выбор, как генерала, был однозначен и нерушим: присягнуть на верность народу независимой Украины.

– Через некоторое время вы оказались в бывшей Югославии в составе миротворческих сил ООН. Почему именно вас туда направили?

– Потому что я уже бывал в подобных ситуациях, организовывал и проводил конвои, устанавливал блокпосты и организовывал на них контрольно-пропускную службу. Многие наши офицеры не знали, что такое система блокпостов, а я ее создавал в том же Карабахе. Многое пришлось пережить. Наши воины регулярно доставляли продовольствие в места проживания различных этнических групп через территории, которые контролировали враждовавшие между собой боснийские сербы, хорваты, мусульмане. И колонны с гуманитаркой двигались по сути через зоны боевых действий. Наши военнослужащие были вооружены, но, в соответствии с Уставом ООН, не могли открывать ответный огонь, поскольку выполняли миротворческую миссию.

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***

– Что для вас, испытавшего многое в жизни, актуально сегодня?

– Как профессиональный военный, прошедший через горнило многих конфликтов, не понаслышке знаю, что такое гибель людей. Считаю, что теперь наиглавнейшая задача для Украины – прекращение войны на востоке страны.

– До вашего восьмидесятилетия, можно сказать, рукой подать. Что важно соблюдать человеку, чтобы стать членом почетного содружества долгожителей?

Юрий Михайлович окинул меня цепким взглядом прищуренных глаз и, слегка усмехнувшись, ответил:

– Это сложный вопрос. Я присоединяюсь к тем советам, которые дали читателям герои ваших предыдущих повествований о долгожителях на страницах уважаемой газеты «На пенсии». А от себя добавлю: во всем соблюдайте меру. Даже в проявлении доброты. Ее надо дарить лишь тому, кто заслуживает. Что касается учета своего социального положения, то не стоит позиционироваться особенным, а быть как все люди, не считая себя выше и лучше других. Прав был Виктор Гюго, оставивший нам мудрое наставление о том, что счастье для стариков, если в них остались любовь к науке, к музыке, к театру, вообще известная восприимчивость к внешнему миру. То, что человек имеет в себе, никогда ему так не пригодится, как в старости.

ДОСЬЕ

Юрий Ермаков родился 5 февраля 1945 года в селе Онуфриевка Кировоградской области. Отец и мать – фронтовики. Примером во всем и всегда был папа, кавалер многих боевых орденов. Вопрос о выборе профессии Ермаковым-младшим был решен уже в школьные годы – Родину защищать. Но мама была против, поэтому две попытки Юры поступить в Суворовское училище оказались безуспешными. Но ее величество Судьба вынесла свой вердикт: Ермаков успешно закончил Одесское военное высшее общевойсковое командное училище. Прошел путь от командира мотострелкового взвода до комдива, пополнив багаж своих знаний в Военной академии имени Фрунзе и в Академии Генерального штаба ВС СССР.

Награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, двумя – Красной Звезды, «За службу Родине», орденом Дружбы народов Республики Афганистан и другими.

Виктор Мамонтов

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