Интервью «Одесской жизни»: чем занимаются участковые в Одессе?

В полицию мы обращаемся в случае необходимости, да и то не всегда, а о ее работе знаем не слишком много. Еще меньше мы знаем о работе участковых. К ним обращаются с просьбой призвать к порядку буйных соседей или найти того, кто расколотил стекло в квартире.

Чем же конкретно занимается участковый инспектор? На эту тему мы пообщались с участковыми полицейской станции №3 Одесского районного управления полиции №1 Главного управления Национальной полиции в Одесской области лейтенантами полиции Ольгой Бантиш и Александром Пьяновым.

— Ольга, Александр, расскажите, как назначают участковых? Учитываются ли при этом определенные качества человека?

Ольга Бантиш: В первую очередь, участковый — это офицерская должность. Чтобы попасть в полицию, для начала нужно зарегистрироваться на официальном сайте и сообщить свои анкетные данные. После этого человека приглашают на тестирование, проверяют логическое мышление, а затем проводят собеседование с психологом. Тем соискателям, которые подходят, устраивают экзамен по физподготовке, который снимают на видео.

Александр Пьянов: У мужчин и женщин свои комплексные упражнения, учитывается и возраст. У женщин — отжимание и бег, у мужчин — пресс, отжимание от пола, бег на сто метров и километр.

О.Б.: Потом итоговая комиссия рассматривает результаты. Если человек прошел, его отправляют в учебку на полгода. Это такая мини-армия. До обеда — лекции, а после обеда — физподготовка. Тяжело, конечно, но подготовка качественная. По каждому этапу курса сдают экзамен.

— В кино новый участковый обязательно знакомится с теми, кто живет на его участке. А как в жизни?

А.П.: Как только мы пришли на участок, стали знакомиться с самыми проблемными категориями населения. Например, освобожденные из мест лишения свободы, которым суд установил административный надзор.

О.Б.: Начинается наш рабочий день с совещаний. Помимо непосредственных обязанностей, начальник ставит перед нами ряд определенных задач, которые к вечеру мы должны выполнить и отчитаться. Это может быть связано с чем угодно: карантинами, громкими событиями, кражами. Кроме того, мы можем участвовать в перехватах, конвоях. Затем работа с заявлениями граждан. Мы должны прийти по адресу, опросить, получить пояснения соседей и полностью отработать изложенную в заявлении проблему. По итогам мы пишем рапорт, на каком основании приняли именно это решение, а также даем развернутый ответ заявителю.

Многие идут в полицию из-за стабильной зарплаты или потому что модно, нравится ходить в форме. Но есть и те, кто хочет принести пользу. Я сменила много видов деятельности, и в какой-то момент поняла, что просто ходить на работу и получать зарплату мне мало.

— Какой рабочий день у участкового?

А.П.: Формально наш рабочий день с 9.00 до 18.00. Но на самом деле мы постоянно находимся на связи. Потому что если что-то случается, в райотделе поднимают тревогу, вызывают весь личный состав, чтобы быстро найти преступника или подозреваемого. Также нас могут вызвать, когда вводят план-перехват. Мы постоянно находимся на связи.

О.Б.: У нас есть списки, куда входят семейные насильники, ранее судимые, освободившиеся. И в первую очередь мы проверяем этих людей, проводим с ними профилактические беседы. А вечером, после 22.00, должны прийти и проверить, находится ли человек дома.

Ранее мы рассказывали о структуре полицейских подразделений в Одесской области и как они работают.

— Сколько человек проживает на вашем участке?

А.П.: У нас на территории более 30 тысяч населения. Наша территория обслуживания на двоих — от Богдана Хмельницкого, начала Прохоровской, до Второй Заставы и Ивановского моста.

О.Б.: К сожалению, многие не выдерживают и уходят, переводятся в другие отделы. Из учебки нас вышло пять человек, но вскоре я осталась одна. Сашу прислали только три месяца назад.

О.Б.: Многие идут в полицию из-за стабильной зарплаты или потому что модно, нравится ходить в форме. Но есть и те, кто хочет принести пользу. Я сменила много видов деятельности, и в какой-то момент поняла, что просто ходить на работу и получать зарплату мне мало. Хочется часть себя куда-то вложить, что-то отдать. Работа трудная, всякое бывает, но когда получаешь результат, понимаешь, что работаешь не зря. Например, обращаются по поводу конфликтов в семье, проходит время, и у людей все налаживается, они приходят и благодарят. Это очень приятно.

— Должен ли участковый быть психологом? Проводят ли обучение по общению с разными категориями людей?

О.Б.: Нас периодически отправляют в институт повышения квалификации, психологи проводят тестирование, читают лекции по стрессоустойчивости. Также обязательно выделены часы для физической подготовки.

А.П.: Мы работаем с разными категориями людей, поэтому нужно уметь контролировать эмоции. Кстати, сейчас участковый должен быть универсальным сотрудником полиции — уметь работать в сфере дорожного движения, быть розыскником, следователем. А это большая ответственность.

Если речь идет о бытовых проблемах или конфликтах с соседями, лучше, конечно, обращаться к участковому. Если не хотите писать заявление, многие вопросы можно решить в устной форме. А чтобы не усугублять конфликт, участковый может провести беседу с соседями.

— Что самое трудное в работе участкового офицера полиции?

А.П.: В Украине большая проблема — домашнее насилие, и сейчас за этим видом правонарушений особый контроль.

Бывает, приезжаешь по вызову, пострадавшая женщина пишет заявление на мужа, а на следующий день забирает его, так как они помирились. Через какое-то время ситуация повторяется. На нашем участке такое случается довольно часто.

О.Б.: А еще большую часть времени и нер­вов занимает общение. Бывает, беседы с человеком проводим по полтора-два часа, особенно тяжело, если человек не совсем адекватный. Вот недавно на дежурстве был случай, когда с заявителем мне пришлось общаться четыре часа. А отказаться от общения мы не имеем права.

— Каких обращений больше всего?

А.П.: Нельзя сказать, что чего-то больше. Но в основном это домашнее насилие после употребления алкоголя. Из криминальных — чаще всего кражи в магазинах. Большая проб­лема — кража телефонных кабелей. Также появилось новое поколение наркоманов — те, кто употребляет психотропные препараты. Сейчас все, что мы можем сделать, это задержать их на три часа. А чтобы даже семейного дебошира закрыть на 15 суток, должен состояться суд. На это уходит много времени.

— В каких случаях человек должен обращаться к участковому, а в каких — в отделение полиции?

А.П.: Строгого разделения нет. Если речь идет о бытовых проблемах или конфликтах с соседями, лучше, конечно, обращаться к участковому. Если не хотите писать заявление, многие вопросы можно решить в устной форме. А чтобы не усугублять конфликт, участковый может провести беседу с соседями.

— Часто ли люди благодарят за помощь?

А.П.: Случается. Допустим, составили протокол, объяснили, что так нельзя, повезли в суд, а человек говорит, спасибо. А бывает и наоборот: мы все сделали по закону, помогли, а люди возмущаются, обещают жаловаться.

О.Б.: Если честно, жалоб больше, чем благодарностей. Все зависит от людей. Но даже когда из ста человек благодарит один, это очень греет. А вообще интересно работать. Кажется, что все уже знаешь, но всплывает ситуация, которая даже в голову не могла прийти. Приходится думать, советоваться с руководством, даже после работы ищешь решение проблемы.

— Были ли в вашей практике курьезные обращения?

А.П.: Всякое случается. Например, как-то к нам пришел подвыпивший человек и потребовал, чтобы мы составили на него протокол и закрыли его. Объяснил он это так: «Я пьяный и дебоширю».

О.Б.: Иногда обращаются не совсем адекватные люди. Например, недавно женщина пожаловалась, что ее коту якобы вшили чип, через который за ней следят. Таких ситуаций много, приходится подходить к делу творчески, проявлять инициативу и чувство юмора. И это занимает большую часть нашей работы.

Беседовала Ирина СОРОКИНА

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