Главное событие выходных — рассветные концерты на Ланжероне. На этой неделе они состоятся в субботу и воскресенье. Согласитесь, наше солнце и море — это большое сокровище, которым можно наслаждаться каждый день бесплатно. А если это делать под прекрасную музыку, то настроение после пианотерапии будет лучше вдвойне. Не забудьте взять с собой донат для музыканта.

Если вы будете в пятницу днем в центре города, не забудьте поздравить директора Музея западного и восточного искусства с новой выставкой. Уверены, и вам будет интересно и ему приятно.

О других событиях, как всегда, ищите в нашем обзоре. Хороших выходных и светлой Пасхи!

Что: Пианрассвет. Играет Игорь Янчук

Где: Ланжерон, плиты

Когда: 19, 20 апреля, 6:00

Что: Выставка Эдуарда Поронника «Муза времени»

Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 18 апреля, 15:00

Что: Презентация сборника «И будет город полон жизнью»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 18 апреля, 15:30

Что: Тренинг для родителей «Разрешение детям на жительство эмоций»

Где: Добровольцев, 26 (Говорова)

Когда: 18 апреля, 12:00

Что: Экскурсия в музей трамвая

Где: Алексеевская площадь, 21, Депо

Когда: 19 апреля, 12:00

