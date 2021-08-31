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Американцы покинули Афганистан – Украинцы пока остаются, и даже совершают подвиги

Американцы покинули Афганистан – Украинцы пока остаются, и даже совершают подвиги

30 сентября из Кабула, столицы Афганистана вылетел последний самолет с американскими гражданами. Так закончились 20 лет военного и консультативного присутствия США в стране.

Представитель Пентагона (американское министерство обороны) генерал Кеннет Маккензи заявил, что целью операции в Афганистане было наказать международного террориста Усаму Бен Ладена и его сообщников. Эта цель полностью выполнена.

После ухода США из страны власть там захватило движение «Талибан», которое в большинстве стран мира признано террористической организацией.

Украинские дипломаты пока остаются Афганистане. Пресс-секретарь украинского МИД Сергей Николенко пояснил, что в стране еще есть украинские граждане, которые подали заявки об эвакуации.

Сейчас решается вопрос, как доставить всех, кто хочет покинуть страну в аэропорт, ведь в Афганистане сейчас сложности с работой транспортной инфраструктуры. Но хуже всего, что там никто не гарантирует личной безопасности.

Именно для обеспечения безопасности там присутствует украинский спецназ. И помогают его бойцы не только соотечественникам.

В канадской прессе появилась информация, что украинские спецназовцы совершили настоящий подвиг, найдя, по просьбе канадской стороны, и безопасно доставив в аэропорт группу людей, помогавших канадским военным.

Были спасены 19 афганских переводчиков вместе с семьями.

Канадское издание TheGlobeAndMail написало, что украинские спецназовцы провели “дерзкую спецоперацию”. 27 августа, через день после теракта возле аэропорта Кабула, они несмотря на риски и хаос на улицах пешком вышли в Кабул. Там нашли по фото номерных знаков два микроавтобуса с афганцами и сопроводили их в аэропорт.

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Фото: U.S. Central Command/Handout via REUTERS; TheGlobeAndMail

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Редакция ПРОФИЛЬ

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