Пенсия в Украине: как за 2022 год изменилась средняя выплата и где платят больше всего

Пенсия в Украине в 2022 году изменялась. Редакция «Одесской жизни» проанализировала, как изменился размер пенсий за это время. За основу взяли статистические данные, которые недавно опубликовал Пенсионный фонд Украины.

Какие пенсии получали в Украине в 2022 году

Размер пенсий у большинства пенсионеров увеличивается. Так, на 1 января:

до 2000 гривен получают 69,27 тысячи (0,6%) пенсионеров;

от 2001 до 3000 гривен – 4,07 миллиона (38%);

от 3001 до 4000 гривен – 2,51 миллиона (23,5%);

от 4001-5000 гривен – 1,21 миллиона (11,4%);

от 5001 до 10 000 гривен – 2,04 миллиона (19,1%);

от 10 000 гривен – 776,32 тысячи (7,3%).

Из приведенных данных видно, что около 40% пенсионеров, или четыре миллиона человек, получают пенсии в размере до трех тысяч гривен. Получателей выплат в размере менее двух тысяч гривен сейчас всего 0,6%, а в прошлом году таких пенсионеров было 13,4%.

Напомним, что в первой половине прошлого года минимальная пенсия была 1934 гривны и постепенно выросла:

с 1 июля 2022 года — до 2027 гривен;

с 1 декабря 2022 года — до 2093 гривны.

Уточним, что размер пенсии может быть и меньше минимального: если человеку не хватает необходимого стажа, размер выплат рассчитывается пропорционально имеющемуся стажу. Но к этой сумме, как правило, устанавливается доплата, чтобы общая сумма выплаты была не ниже минимальной.

Возвращаясь к размеру пенсий, надо сказать о том, что хотя они и растут, инфляция все сводит на нет.

Средний размер пенсии в Украине: где живут самые богатые и бедные пенсионеры

На 1 января 2023 года средняя пенсия составила 4622,59 гривны. Год назад она была 3991,53 гривны, то есть средний размер пенсии вырос на 16%.

Самые высокие пенсии получают жители Киева и восточных регионов нашей страны:

г. Киев — 6336,99 грн.

Донецкая область — 5818,65 грн.

Луганская область — 5365,48 грн.

Самые низкие пенсии получают жители запада:

Черновицкая область — 3711,64 грн.

Закарпатская область — 3688,24 грн.

Тернопольская область — 3534,63 грн.

Далее перечень областей в порядке убывания среднего размера пенсии выглядит следующим образом:

Днепропетровская область — 5126,43 грн.

Житомирская область — 4953,37 грн.

Киевская область — 4786,45 грн.

Запорожская область — 4774,80 грн.

Харьковская область — 4636,72 грн.

Полтавская область — 4506,22 грн.

Ровенская область — 4466,96 грн.

Одесская область — 4425,98 грн.

Николаевская область — 4325,10 грн.

Черниговская область — 4189,86 грн.

Сумская область — 4170,94 грн.

Львовская область — 4149,19 грн.

Кировоградская область — 4102,24 грн.

Черкасская область — 4048,54 грн.

Ивано-Франковская область — 3924,85 грн.

Винницкая область — 3917,48 грн.

Херсонская область — 3900,84 грн.

Волынская область — 3891,72 грн.

Хмельницкая область — 3884,49 грн.

Важно понимать, что средняя цифра не дает четкую картину, ведь один пенсионер может получать 2 тысячи гривен, другой – 4 тысячи гривен, а третий – 7 тысяч гривен.

Бедных пенсионеров станет больше

В результате полномасштабной войны уровень бедности в нашей стране вырос в 10 раз. По состоянию на 2022 год практически четверть населения оказалась на уровне бедности. Если война затянется, к концу этого года количество бедных может возрасти до 55%. Такую оценку ситуации дает Всемирный банк.

Напомним, что, по международным стандартам, бедными считаются люди, которые выживают в день на сумму менее 5,5 долларов США (200 гривен).

Средний размер пенсии в Украине, как мы уже сказали, равен 4539,36 гривны, или 124 долларам США. С таким доходом пенсионер может тратить в день 4 доллара (147 гривен). Минимальная пенсия установлена на уровне 2093 гривен, или 57 долларов США. То есть при таком доходе в день можно потратить всего 1,9 доллара (70 гривен).

Количество пенсионеров по областям Украины

Больше получателей пенсии проживает на востоке Украины и городе Киеве:

Днепропетровская область — 889 400 чел.

Донецкая область – 746 900 чел.

г. Киев — 746 500 чел.

Харьковская область – 731 800 чел.

Меньше людей пожилого возраста зарегистрировано на западе страны, а также в Кировоградском и Херсонском регионах:

Черновицкая область – 205 700 чел.

Кировоградская область — 254 300 чел.

Волынская область — 255 400 чел.

Херсонская область — 260 200 чел.

В других областях число пенсионеров варьируется от 262 тысяч до более 660 тысяч.

Львовская область – 660 800 чел.

Одесская область — 564 400 чел.

Киевская область — 536 000 чел.

Запорожская область — 500 400 чел.

Винницкая область — 434 700 чел.

Полтавская область — 411 400 чел.

Черкасская область — 397 300 чел.

Хмельницкая область — 387 800 чел.

Ивано-Франковская область — 334 800 чел.

Луганская область — 327 500 чел.

Сумская область — 312 400 чел.

Черниговская область — 306 600 чел.

Николаевская область — 288 700 чел.

Ровенская область — 283 400 чел.

Тернопольская область – 270 600 чел.

Житомирская область – 262 093 чел.

Закарпатская область — 254 600 чел.

В стране продолжается тенденция к сокращению количества пенсионеров. По состоянию на 1 января 2022 года было 10 миллионов 841 тысяча 117 человек.

На 1 января 2023 года, по данным Пенсионного фонда, было зарегистрировано 10 миллионов 687 тысяч 921 получатель пенсии, то есть на 153 тысячи меньше.

Сколько пенсионеров получают социальную пенсию и за выслугу лет

Пенсии по видам назначенных выплат распределяются следующим образом:

по возрасту — 74,06%;

по инвалидности – 13,99%;

по потере кормильца — 5,96%;

за выслугу лет — 5,35%;

социальные пенсии — 0,60%;

пожизненное содержание судей – 0,04%.

То есть большая часть получателей – пенсионеры, которые имеют соответствующий страховой стаж и заработали на пенсию по возрасту. Среди них также есть и получатели пенсии за выслугу лет, которых в результате реформы перевели на пенсию по возрасту. И если пенсии за выслугу практически «заморожены», пенсии по возрасту хоть как-то индексируются.

Ольга Новикова

Читайте также: Оформление пенсии: как самостоятельно рассчитать ее размер и какие нужны документы