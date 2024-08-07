Кодыма, Балта, Подольск: покупают ли люди жилье на вторичном рынке

Предложений больше почти вдвое

В течение мая-июня этого года на вторичном рынке недвижимости количество предложений по продаже жилья в городах Балта, Кодыма и Подольск значительно возросло. По сравнению с этим периодом прошлого года, на Балтщине предложений стало больше на 49 процентов, на Кодымщине — на 43, на Подолье — на 50 процентов. Значительный процент дали села севера Одесской области. Кроме того, значительно выросло количество объявлений о продаже домов в 2024-м по сравнению с 2021 годом.

Конечно, учитывая то, что многоквартирных новостроек в последнее время в названных городах не наблюдается, то внимание здесь приковано к вторичному рынку.

Продажи недвижимости в июне и июле 2024-го значительно выросли. Например, количество новых объявлений в Балте увеличилось на 32 процента, а в Подольске на 40 — по сравнению с этим же периодом прошлого года. Больше всего предложений на рынке недвижимости по трех— и четырехкомнатным квартирам.

Цены подскочили: однушка — за 14 тысяч

— В течение 2023-2024 года цены на жилье выросли по всей Украине. Скачок цен коснулся и нашей периферии. Наверное, такая ситуация объясняется тем, что на севере Одесской области в основном тихо. Если сравнить цены мая с июлем 2024 года, то на Подолье зафиксирован прирост цен — на 5 процентов. Особым спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, — рассказывает риелтор Сергей Иванков.

Так, средняя стоимость однокомнатной квартиры на севере Одесской области составляет 14 тысяч долларов.

Понятно, что стоимость зависит не только от состояния жилья, но и от месторасположения. Также влияет на цену наличие бытовых удобств, озеленение территории и удаленность от автодорог.

Сезонное подорожание аренды

— Летом существенно повышаются цены на аренду жилья. Основной причиной подорожания является снижение коммунальных платежей, ведь арендаторы в отопительный сезон не всегда могут и готовы платить больше. Кроме того, зимой рынок недвижимости спадает, поэтому найти новых квартирантов не так и просто, — говорит Сергей.

Сейчас, например, цена аренды однокомнатной квартиры в Балте — от 2400 гривен, что является самой низкой средней стоимостью по Украине.

Охотно ли берут с четвероногими?

Анализ рынка недвижимости свидетельствует, что только 28 процентов арендодателей в Украине готовы сдать жилье арендаторам с животными. Наибольший процент предложений для аренды с животными в Подольске, чуть меньше в Балте и Кодыме. И это владельцы четырехкомнатных и трехкомнатных квартир. Что касается домов, то по всей Украине их насчитывается более пяти тысяч.

Сколько стоит дом мечты?

Елена К. в начале июля приобрела дом в городе Балта. В нем есть все: большие четыре комнаты, кухня-гостиная, душевая, туалетная и гардеробная комнаты, газ. Словом, удобный быт обеспечен. Сумму озвучить Елена не захотела, зато поделилась своими размышлениями.

— Это дом моей мечты, я искала его несколько лет. И вот наконец нашла. Хотели именно дом — чтобы было свое подворье, двор, который можно обустроить на свой вкус. Я очень люблю цветы и мечтаю насадить много розовых кустов, георгины, тюльпаны и нарциссы. Муж планирует сделать виноградную арку, спортивную и игровую площадки. У нас двое мальчиков и мы воспитываем их, прививая здоровый образ жизни. Дом и двор обустроены хорошо и удобно. Просто хотим внести немного деталей, — рассказала Елена.

«Я предпочитаю квартиру»

— Знаете, мы недавно поженились и несколько месяцев назад переехали из села в Подольск. Купили двухкомнатную квартиру. Слава Богу, сошлись в цене. Квартира в микрорайоне «Черемушки». Жора сейчас готовится идти в армию. Буду ждать его здесь, в нашем гнездышке. Квартира на первом этаже пятиэтажки, с ремонтом, стоит недешево. Но нам здесь уютно, — рассказывает Виктория.

— Почему отдали предпочтение квартире, а не дому. Ведь в селе имели дом?

— Поэтому и выбрали квартиру, потому что у собственного дома очень много работы и очень затратно его содержать. А квартира дает своим владельцам немного больше свободного времени для себя, — говорит Вика.

Реально ли найти дом переселенцам?

Подольский район принял 10676 официально зарегистрированных переселенцев. Все ли они имеют крышу над головой? Ведь не у каждого есть здесь родственники, которые могут приютить. Как люди решают вопрос с жильем и реально ли найти дом переселенцам?

С такими вопросами обратилась к председателю совета внутренне перемещенных лиц Марии Шевченко.

— Найти жилье переселенцам очень трудно, и этот вопрос наболевший не только на Балтщине. Люди приезжают с надеждой, что в Кодыме, Балте и Подольске можно будет спрятаться от войны, найти крышу над головой. Ведь в зоне боевых действий у них осталось все. Однако это дорого. Наша семья сейчас проживает в селе Казацкое. Но хотим переехать в Балту. Сын после тяжелых ранений проходит реабилитацию, нужен присмотр врачей, да и я бы хотела найти работу. А из села не наездишься. Нам нужна трехкомнатная квартира. Было одно предложение. Квартира четырехкомнатная, но там поломанная мебель, нужен капитальный ремонт. А стоимость — 7 тысяч гривен в месяц, плюс коммунальные. Мы отказались.

— В селах много домов пустует…

— По селам можно снять, но люди не хотят без удобств. К тому же нужна работа, потому что за что-то надо жить. Поэтому рынок недвижимости в Подольском районе не такой богатый, как бы того хотелось.