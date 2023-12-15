Почему часть украинцев не смогут получить пенсию?

Таким образом, ежегодно требования растут на 12 месяцев. Такие нормы были введены для того, чтобы избежать общего повышения пенсионного возраста, а также с целью подтолкнуть украинцев к официальному трудоустройству.

Эту реформу приняли еще в 2017 году. Однако из-за пандемии и полномасштабной войны часть украинцев по объективным причинам потеряла возможность официально работать.

Сейчас украинцы выходят на пенсию, имея в среднем 32 года стажа. То есть уже через два года значительная часть пенсионеров не выполнит нормы для выхода на пенсию вовремя. Критическим моментом станет 2028 год.

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Каждый украинец может узнать свой стаж в электронной системе Пенсионного фонда (для этого нужно зайти на портал). Затем следует подсчитать, сколько стажа у вас будет на момент вашего 60-летия и определить, хватит ли вам его.

Если стажа не хватает, есть возможность его докупить. Так, для тех, кто приобретает стаж непосредственно перед выходом на пенсию, это ежемесячно будет стоить 44% минимальной зарплаты (сейчас это 2948 грн).

Если вы не работаете официально, вам не начисляется стаж и до 60-летия еще есть время, вы можете постепенно покупать стаж (по одному месяцу в месяц) за 22% от минимальной зарплаты (сейчас 1474 грн).

Источник: OBOZ.UA