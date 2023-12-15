Почему часть украинцев не смогут получить пенсию?

Уже с 1 января 2024 года в Украине для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 31 год стажа. Сейчас норма составляет 30 лет, а со следующего года для выхода на пенсию в 63 года потребуется от 21 до 31 года стажа, в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.
Таким образом, ежегодно требования растут на 12 месяцев. Такие нормы были введены для того, чтобы избежать общего повышения пенсионного возраста, а также с целью подтолкнуть украинцев к официальному трудоустройству.
Эту реформу приняли еще в 2017 году. Однако из-за пандемии и полномасштабной войны часть украинцев по объективным причинам потеряла возможность официально работать.
Сейчас украинцы выходят на пенсию, имея в среднем 32 года стажа. То есть уже через два года значительная часть пенсионеров не выполнит нормы для выхода на пенсию вовремя. Критическим моментом станет 2028 год.
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Каждый украинец может узнать свой стаж в электронной системе Пенсионного фонда (для этого нужно зайти на портал). Затем следует подсчитать, сколько стажа у вас будет на момент вашего 60-летия и определить, хватит ли вам его.
Если стажа не хватает, есть возможность его докупить. Так, для тех, кто приобретает стаж непосредственно перед выходом на пенсию, это ежемесячно будет стоить 44% минимальной зарплаты (сейчас это 2948 грн).
Если вы не работаете официально, вам не начисляется стаж и до 60-летия еще есть время, вы можете постепенно покупать стаж (по одному месяцу в месяц) за 22% от минимальной зарплаты (сейчас 1474 грн).
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Источник: OBOZ.UA