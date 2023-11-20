Наследство, алименты, возмещение за поврежденное жилье — в Минюсте ответили на вопросы переселенцев

Авторы: Тамара Тысячная, Сергей Чернявский

— У меня на оккупированной территории, в городе Северодонецке Луганской области, осталась квартира. Там же в бомбоубежище умер мой муж. Свидетельство о смерти я смогла получить. В течение 6 месяцев в Виноградове Закарпатской области я обратилась к нотариусу и подала заявление о принятии наследства. Но мне сказали, что смогу вступить по наследству тогда, когда территория освободится. Нет ли никаких изменений в этом вопросе?

— Если вы действительно подали заявление на принятие наследства, то нотариус должен выдать либо свидетельство о праве на наследство, либо постановление об отказе в совершении нотариальных действий. Ибо прямого запрета на выдачу свидетельства о праве на наследство, потому что ваш муж умер на оккупированной территории или его имущество там находится, нет. Но могут быть определенные осложнения и нужно понять, в чем они состоят.

Я вам советую обратиться к нотариусу и попросить у него постановление об отказе в совершении нотариальных действий. В ней должна быть указана причина отказа и только так можно понять, законна ли она. Если нотариус отказывается выдавать постановление, вы можете оставить жалобу на «горячей линии» Министерства юстиции по телефону +38 044 364 23 93 или по электронному почтовому адресу: [email protected], которое осуществляет надзор за деятельностью нотариата. С документом, который даст нотариус, вы можете подойти к нашему центру бесплатной правовой помощи в своем регионе, чтобы юристы дали ему правовую оценку.

Узнать, где расположен такой центр, вы можете по номеру нашей «горячей линии»: 0 (800) 213 103. И если есть основания для обращения в суд, вы как внутренне перемещенное лицо имеете право на адвокатскую поддержку в суде.

— У меня в Луганске в июне умерла сестра. Свидетельство о смерти выдано российской федерацией, «республикой ЛНР». Мы смогли получить это свидетельство на подконтрольной Украине территории и через суд добиться выдачи украинского свидетельства смерти. Там осталась квартира. Все документы на нее — в самой опечатанной квартире. Сказали, что отдадут, когда приедет наследник. Единственным наследником является сын сестры, воюющий в ВСУ. Что нам сделать, чтобы не потерять квартиру? Чтобы сын смог вступить в наследство, если у нас нет никаких документов?

— Здесь важно понять, что в любой правовой проблеме два аспекта: процессуальный и материальный. Что касается процессуального, то очень важно, чтобы сын умершего обратился к нотариусу в течение 6 месяцев с заявлением о принятии наследства, чтобы было заведено наследственное дело. Это первый и обязательно необходимый шаг. Сделать он это может в любом городе и любом нотариусе. На сегодняшний день территориальной привязки, которая была до полномасштабного вторжения, нет.

Затем нужно будет предоставить хотя бы копии документов, подтверждающих, что умершее лицо имело собственность на оккупированной территории. Если таких копий нет, можно попытаться проверить эту информацию в реестре недвижимости. На сегодня действует Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. Доступ к нему имеют все центры предоставления административных услуг. Если право собственности на квартиру было зарегистрировано до 2000-х годов, то в данном реестре должна быть соответствующая информация. Поэтому советую вам обратиться в центр предоставления административных услуг и попросить у них выписку из реестра по адресу квартиры. Данная услуга стоит около 70 гривен.

Обращаться в ЦНАП не обязательно наследнику, это могут сделать и родственники. Такое извлечение из реестра может получить любое лицо. Также подъемник можно получить и самостоятельно. С электронной цифровой подписью можно зайти в реестр, оплатить около 33 гривен через карту и получить выписку.

В вытяжке будет указано, кто является собственником объекта недвижимости. Если человек приобрел в собственность эту квартиру до 2000-х годов, то нужно каким-то образом получить с оккупированной территории хотя бы копии документов. Даже суд признает право на наследственное имущество, если имеются какие-либо доказательства. Если документов нет, то, к сожалению, пока они не появятся, ни один суд не установит право собственности в порядке наследования.

Если лицо в течение полугода не обратится с заявлением о принятии наследства, будет считаться, что он от него отказался. Но уже после принятия наследства у лица нет сроков для оформления права собственности — оно это может сделать хоть через 5, хоть через 10 лет. Если срок принятия наследства пропущен, нужно обращаться в суд для их возобновления.

— Я — ВПЛ из Херсона, проживаю в Одессе. Какие выплаты можно получить от международных партнеров? Куда я могу обратиться?

— Сейчас есть позиция правительства, когда оно работает напрямую с международными организациями. И когда есть определенная донорская помощь, она предоставляется по определенным критериям и правительство самостоятельно эту помощь распределяет между лицами, принадлежащими к той или иной социальной категории. Это одно направление помощи.

Другое — когда такую помощь благодаря донорам оказывают общественные организации. Мы работаем с благотворительным фондом «Право на защиту». Это одна из ведущих организаций, которая сотрудничает с международными донорами в сфере помощи внутренне перемещенным лицам. Поэтому вы можете обратиться в этот благотворительный фонд в Одессе. Там вы можете уточнить критерии, кому они оказывают поддержку.

В Одессе представительство фонда расположено на улице Греческой, 1. Работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Обратиться можно по телефонам БФ «Право на защиту»: (099) 217-58-95, (044) 337-17-62. Либо по ссылке на сайте заполнить форму на получение денежной помощи на сайте или там же заполнить онлайн-форму в разделе «Обратная связь» на сайте «БФ «Право на защиту»: https://r2p.org.ua/

Также, если есть сообщество людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, то по месту их жительства выезжают работники благотворительного фонда. У них для этого есть мобильная бригада. Специалисты определяют уровни потребностей: материальная помощь, правовая, социальная защита. Они принимают заявки на материальную помощь от ВПЛ непосредственно на месте.

Также в разных городах есть разные фонды поддержки. Если вы получили справку как ВПЛ в Одессе, то можете также обратиться в орган социальной защиты с заявлением о предоставлении вам единовременной материальной помощи. Обязательно к этому заявлению нужно прилагать документы, подтверждающие тяжелое материальное состояние. Это может быть справка ВПЛ, справка о размере пенсии. Если же вы нуждаетесь в лечении или были большие затраты на приобретение лекарства или проведение операции, то такие документы также нужно обязательно предоставить. Чем больше вы предоставите документы, подтверждающие ваши сложные жизненные обстоятельства, и что у вас есть большие затраты, тем больше вероятность, что размер материальной помощи будет выше минимального.

— Отец моего ребенка находится в Германии, алименты не платит. У меня есть выписка из исполнительной службы об обязательстве уплатить алименты. Как мне добраться до Германии, чтобы обязать его выплачивать деньги? Я не знаю, где он работает, потому что мы не общаемся. Не знаю его адрес проживания, знаю только страну, в которой он находится.

Муж еще получал пенсию по инвалидности в Украине. Карточку, на которую он получал эти средства, заблокировали и мне с нее исполнительная служба насчитывает 660 гривен в месяц алиментов. Но ведь это не средства. Я знаю, что он официально работает в Германии.

— Быть уверенным, что ваш муж находится в Германии можно только в том случае, когда есть соответствующие документы. К сожалению, обратиться самостоятельно в Государственную пограничную службу с запросом о пересечении другим лицом границы вы не сможете. Это конфиденциальная информация. Но это могут сделать органы исполнительной службы по вашему ходатайству. Поэтому прежде всего я бы вам посоветовал обратиться с письменным ходатайством в Государственную исполнительную службу или государственный исполнитель, который откроет исполнительное производство, чтобы они истребовали информацию о том, пересекал ли должник границу Украины.

Кроме того, если он долгое время не платит алименты, то совершает уголовное правонарушение, поскольку в Украине установлена уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов. Поэтому следующий шаг таков: вам нужно взять справку о задолженности по уплате алиментов и обратиться с заявлением об уголовном правонарушении в правоохранительные органы. Последние должны открыть уголовное производство о злостном уклонении от уплаты не алиментов. В таком случае правоохранительные органы Украины могут обращаться к коллегам из Германии, чтобы они вернули мужчину на территорию Украины, потому что здесь он находится под уголовным преследованием. Здесь важно помнить, что уголовное производство должно быть открыто в течение 24 часов. Если в течение суток это не сделано, вы имеете право обратиться с жалобой в суд, чтобы он обязал правоохранительный орган внести сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и возбудить уголовное производство.

Также существует Международная конвенция о взыскании алиментов. Если в Украине есть судебное решение о взыскании алиментов, но должник находится за границей и это подтверждается официальным документом, то через Министерство юстиции можно обратиться в уполномоченные органы Министерства юстиции Германии, чтобы данное судебное решение выполнялось на территории иностранного государства. И чтобы органы принудительного исполнения судебных решений Германии искали его на своей территории и принудительно взыскивали эти средства. Однако эта процедура осуществляется исключительно через Министерство юстиции Украины. Для этого нужно подать ходатайство. Я вам советую подойти к одному из наших ценбезвозмездной правовой помощи, чтобы вам помогли составить ходатайство в исполнительной службе. Адреса ближайших центров вы можете узнать по телефону: 0(800) 213-103.

Можно также пойти по другому пути. Ребенок имеет право знать информацию о своем отце. Вы как законный представитель ребенка можете обратиться от его имени в Госпогранслужбу, чтобы он предоставил ему информацию, пересекал ли его отец государственную границу.

Об уплате алиментов с карты мужчины. Семейным кодексом предусмотрено: когда изменяются обстоятельства, материальное положение у должника алиментов, мать ребенка вправе обратиться в суд с заявлением об увеличении размера алиментов.

— Я — ВПЛ и у меня в последнее время проблемы с получением гуманитарной помощи. Как мне поступить? Я не получаю пенсии, потому что Пенсионный фонд отказал в ее назначении, поскольку не могут проверить данные о зарплате. Не имею доходов и средств к существованию, поэтому обращался за гуманитарной помощью. Звонил в областную военно-гражданскую администрацию Донецкой области, но мне посоветовали обратиться в местную администрацию. Дали два номера не соответствующих телефонов. Обратиться непосредственно к организации, оказывающей помощь я не смог, не нашел контакты.

— Законом об обращении граждан предусмотрено, что граждане действительно могут обращаться как устно, так и письменно, а также с помощью электронной коммуникации в органы государственной власти по разным просьбам. Но с целью контроля и более качественной коммуникации с органами государственной власти я советую общаться с должностными лицами социальной защиты исключительно письменно. Ведь даже то, что вы до них дозвонились, не значит, что они смогли бы вам помочь. Ибо для предоставления адресной помощи — гуманитарной или денежной — нужно предоставлять документы, подтверждающие ваш специальный статус. В данном случае – статус ВПЛ.

На органы местного самоуправления возложены функции поддержки уязвимых категорий населения. Поэтому подготовьте письмо руководителю органа местного самоуправления о том, что вы внутренне перемещенное лицо и нуждаетесь в материальной и гуманитарной помощи, просите рассмотреть вопросы и предоставить письменный ответ. Если они сочтут, что этот вопрос не относится к их компетенции, то должны перенаправить по принадлежности в другой орган власти, который должен его решить.

Что касается пенсии, то у каждого пенсионера есть свой электронный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. Вы можете в налоговой инспекции взять электронную цифровую подпись, с помощью которой сможете зайти в свой кабинет. Если нужна помощь, чтобы зайти в кабинет на портале ПФУ, вы можете обратиться к нашим специалистам в центре предоставления бесплатной правовой помощи, чтобы вам помогли. В кабинете должен находиться официальный отказ Пенсионного фонда в назначении пенсии.

Отказ органа Пенсионного фонда может быть обжалован в суде в течение 6 месяцев. То есть все зависит от того, когда было принято решение Пенсионного фонда в отказе в назначении вам пенсии. Если 6 месяцев еще не прошло, мы можем попытаться обжаловать это решение.

Впрочем, нужно видеть и проанализировать причины отказа в назначении пенсии. Если, например, у вас недостаточно страхового стажа, то отказ в назначении пенсии правомерен и нужно обращаться в органы соцзащиты, чтобы вам назначили социальную помощь вместо пенсии.

Относительно данных о зарплате. В ПФУ есть сведения о зарплатах, начиная с 2004 года. Если у Пенсионного фонда нет сведений до 2004 года, а у вас есть справка от работодателя, вы можете ее предоставить. Если предприятие находится на оккупированной территории, то так называемые «Намибийские исключения суда Организации Объединенных Наций», согласно которым государство должно признавать документы, выданные оккупационными властями, если они касаются базовых потребностей человека, в том числе права на пенсионное обеспечение.

— 18 июня этого года нас обстреляли, в моем доме повреждены три окна. Я сообщила об этом в «Действии» и хотела подать заявку на возмещение. Но приложение ее не принимает, потому что, согласно документам, я не единственная владелица квартиры. Сейчас живу одна. Мне 74 года. Когда происходила приватизация в квартире, проживало 5 человек и право собственности разделили на всех — по 20 процентов. У меня двое сыновей, оба учились и остались жить в россии. Один из них умер в 2007 году, но в его наследство я не вступила. Другой сын – гражданин россии и сейчас живет там. Ему также принадлежит одна толика в квартире. После смерти мамы и мужа, в их наследство я вступила. Что делать в такой ситуации?

— Следует помнить, что «Дія» — один из каналов подачи заявления на компенсацию. Кроме нее, можно также обратиться в центр предоставления административных услуг с соответствующим заявлением. Потому что с приложением «Дія» действительно могут возникать проблемы. Например, была ситуация, когда дом покупали на двоих – мужа и жену. После смерти мужа жена переоформила его долю на себя. Но в электронном реестре отображается, что она – владелица двух половин дома, а не одного полностью. Поэтому обращайтесь в ЦНАП, поскольку прямой нормы закона, в которой говорилось бы о том, что можно отказать в компенсации, если лицо — не единственный собственник жилья, нет. И уж если в ЦНАП вам также откажут, то это нужно будет обжаловать в суде.

Вам нужно попросить у ЦНАП бланк на написание заявления о компенсации за поврежденное жилье. Они не вправе отказать. Заявление они должны принять. Если откажутся предоставить бланк, звоните на правительственную горячую линию по номеру 15-45 и рассказывайте о том, какой именно ЦНАП отказался принять у вас заявление.

В заявлении на компенсацию нужно указать персональные данные и ждать письменного ответа: на каком основании они отказывают. Потому что есть немало сообщений о том, что без проблем получить компенсацию могут только частные собственники. Но, по нашему мнению, — это дискриминация лица по наличию или отсутствию дополнительных собственников жилья. А дискриминация в Украине запрещена Конституцией.

— Я переселенка из Херсонской области, с левого берега. С мая 2022 года нахожусь в Житомирской области. За все это время я получила от ЦНАПа лишь небольшую гуманитарную помощь — средства гигиены. Продуктовый набор не получала ни разу. Меня посылают в разные церкви, мол, там дают. Я однажды ушла, а то церковь совсем другого направления и я не хочу слушать их служения. Как получить помощь от органов власти или благотворительных организаций?

— Я вам советую обратиться с письменным заявлением в орган местного самоуправления о предоставлении вам гуманитарной помощи как лицу, находящемуся в сложных жизненных обстоятельствах. Хотя в разных органах местного самоуправления и разных регионах действительно есть разная практика. В Киеве, например, 10 районов и в каждом разная практика оказания помощи. Но путь к материальной и гуманитарной помощи всегда один — нужно написать письменное заявление на имя либо городского головы, либо городского совета, либо управление социальной защиты населения. Поскольку именно на управление соцзащиты при городском совете возложены полномочия материальной и социальной поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Также вы можете обращаться напрямую в благотворительные фонды. Среди них есть благотворительный фонд «Право на защиту». Они не привязаны ни к одной религиозной организации, но если вы принадлежите к внутренне перемещенным лицам, они примут у вас заявку и попытаются помочь. Обратиться можно по телефонам: (044) 337-17-62, (099) 217-58-95.

— Мой дом в Голой Пристани в Харьковской области затопило в результате подрыва Каховской ГЭС. Я правильно понимаю, что речь о возмещении может идти только после деоккупации региона?

— Государство должно провести оценку поврежденного имущества. На мой взгляд, лишним не будет сообщить Национальной социальной сервисной службе о том, что вы — пострадавшее лицо, чтобы, возможно, когда будут формировать списки на компенсацию, вы тоже у них были.

«Горячая линия» Национальной социальной сервисной службы: (044) 289-87-89.

— У меня подтоплено жилье в результате аварии на Каховской ГЭС. Было уже три или четыре комиссии. Во время последнего обследования составили акт и сказали, что у нас последняя категория: квартира непригодна для проживания. У нас 4 совладельца частного дома. Когда и как будет происходить компенсация?

— В проекте Закона о государственном бюджете на 2024 год закладываются средства на возмещение. Тем не менее, бюджет на 2024 год еще окончательно украинским парламентом не утвержден, а порядок, каким образом будут распределяться средства – в процессе разработки.

— Я частный предприниматель и в результате подтопления у меня уничтожено все оборудование. Занималась ремонтной деятельностью. Я не могу сейчас возобновить бизнес. Ведь предприятиям, которые расположены в Херсоне, даже не предоставляют гранты, потому что мы — в зоне активных боевых действий. Куда бы я могла обратиться? Почти два года идет война и без работы тяжело. Частично оборудование считалось на балансе предприятия, частично нет.

— Сейчас государство для себя сделало приоритет по возмещению материального ущерба для физических лиц. Что касается юридических лиц, то этот вопрос находится в процессе наработки механизмов возмещения.

— Я живу на подконтрольной Украине территории. Но два года назад забрала из Луганщины своего бывшего мужа, он болел. Здесь он умер 6 сентября этого года, и я его похоронила. На оккупированной территории у него осталось имущество – квартира и машина. Но от первого брака у него есть сын. И, как мне понятно, он уже забрал и машину, и квартиру. Мне говорили, что в течение полугода я должен вступить по наследству, иначе потом это право пропадет. Но поехать мы туда не можем и неизвестно, когда сможем вообще. Посоветуйте, как мне быть?

— Прежде всего, нужно подать заявление о принятии наследства вместе со свидетельством о смерти. Также необходимо предоставить документ, подтверждающий ваши родственные связи с умершим, в частности, свидетельство о браке.

Для этого нужно обратиться в любую нотариальную контору независимо от места жительства и смерти личности. В течение 6 месяцев совершеннолетние наследники должны заявить о своем праве на наследство.

Поэтому если сын от первого брака вашего мужа а находится на оккупированной территории и не предпринимает никаких мер по принятию наследства, вы полностью имеете право обратиться к нотариусу о его принятии. После этого нотариус заводит наследственное дело и по истечении 6 месяцев, если вы предоставите документы, какое имущество было у вашего супруга – даже на оккупированной территории – нотариус вам выдаст свидетельство о праве на наследство. Если оригиналов документов у вас нет, то нотариус вам откажет в выдаче свидетельства о собственности, а вы можете обратиться в суд.

— Мое предприятие находится в Днепре. Сейчас не работает. Работникам выплачивают полставки. Сохраняется ли страховой стаж при таких обстоятельствах?

— Страховой стаж засчитывается в том случае, когда работодатель уплачивает минимальный страховой взнос за работника. Если у вас есть приложение «Дія», вы можете сформировать себе так называемую справку ОК-5. В ней как раз указаны фактически уплаченные страховые взносы. Если на предприятии простой, это не освобождает работодателя от уплаты обязательных платежей и заработной платы. Но учтите: если ваше предприятие решит не отправлять вас на простой, а приостанавливать трудовые отношения, то после этого вам прекратят выплачивать зарплату и уплачивать страховые взносы. И страховой стаж вам начисляться не будет.

Перевод с простоя на приостановление трудовых отношений возможен тогда, когда работодатель докажет, что не только он со своей стороны не может предоставлять вам работу, но и в результате военного положения не можете выполнять свои трудовые обязанности. Хотя, к сожалению, бывают примеры, когда человек думает, что он на простой, а на самом деле с ним приостановили трудовые отношения. Поэтому советую сформировать справку ОК-5 и проверить уплату взносов. Если у вас нет приложения «Дія», вы можете подойти в любое отделение Пенсионного фонда независимо от места жительства и попросить у них эту справку.

— В результате боевых действий на оккупированной территории разрушено мое жилье. Заявление на возмещение подавал еще в прошлом году. Когда можно надеяться на деньги?

— Чтобы возместить, нужно зафиксировать факт повреждения вашего имущества. Должна прибыть комиссия, составляющая акт, должна состояться оценка нанесенного ущерба. На оккупированной территории украинское государство пока этого не может сделать. Как только наша территория будет деоккупирована, органы местного самоуправления вместе с военно-гражданской администрацией зафиксируют ущерб и вас включат в общую очередь для возмещения ущерба, причиненного в результате боевых действий.

— Я пенсионерка-переселенка из Харькова, сейчас живу в Полтаве. Хочу спросить о субсидии. У меня небольшой долг по коммуналке в Харькове. Везде писали, что пока военное положение долги не будут влиять на субсидию. Долг был еще в 2022 году, но тогда субсидии меня не лишили. И вдруг я совершенно случайно узнаю, что меня лишили субсидии из-за задолженности. Но я пенсионерка и не представляю, как без субсидии мне заплатить долги в Харькове и снимать жилье в Полтаве. Тем более что в Харькове немало спорных вопросов: я там ничем не пользуюсь. Как мне сейчас быть?

— К сожалению, в постановлении Кабмина от 21 октября 1995 г. № 848 осталась норма, согласно которой, если долги за коммунальные услуги превышают 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн), то лицу субсидия не предоставляется. Но здесь важно исследовать правовую природу долга. Если по данному долгу прошли сроки исковой давности – три года – или если вы обжалуете этот долг в судебном порядке или заключили договор о реструктуризации с поставщиком жилищно-коммунальных услуг, субсидия вам будет возобновлена.

Поэтому требуйте письменный ответ от органов Пенсионного фонда относительно отказа вам в назначении субсидий, а также документа, предоставленного органам ПФУ поставщиком ЖКУ. Есть случаи, когда долги числятся еще за 2010-й или 2007-й год. Если долга больше трех лет, то это не является основанием для лишения вас субсидии. Но если долг законный, то единственный путь — договор о реструктуризации долга.

— В результате взрыва я полностью потеряла дом. Это город Баштанка Николаевская область. Но документов на жилье нет, оно не приватизировано. Дом когда-то принадлежал райпотребсоюзу. Они трижды реорганизовались и в итоге не передали его на свой баланс. И так этот дом и «завис». Мы в нем прожили 35 лет, в квартире прописаны.

– У вас очень непростая ситуация. Ибо право на компенсацию имеют лица, являющиеся владельцами жилья. Здесь же владельцем ржи есть определенное предприятие, даже не территориальное общество. Поэтому в этой ситуации можно разве что задать вопрос о компенсации за уничтоженное имущество, непосредственно в жилье. Вы можете также обратиться к военно-гражданской администрации, чтобы вас поставили на учет как семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий.

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Помощь офлайн в бюро юридической помощи

Обратиться в ближайшее бюро юридической помощи за бесплатной первичной (консультацией) и вторичной (помощью с обращением в суд) юридической помощи можно независимо от регистрации места жительства. Бюро правовой помощи работают по всей Украине, за исключением регионов, где продолжаются боевые действия.

Посмотреть расположение, номера телефонов и актуальную информацию о режиме работы бюро правовой помощи можно на карте: https://bit.ly/bpd_buro

Важно! Внутри перемещенные лица имеют право на все услуги системы безвозмездной правовой помощи: консультации и помощь с обращением в суд