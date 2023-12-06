Льготы, ноутбуки и психологическая поддержка для детей-переселенцев: что рассказали на «горячей линии» в Минобразования

О том, как сегодня педагоги организуют онлайн и офлайн обучения для детей рассказывали специалисты Директората дошкольного и инклюзивного образования Министерства образования и науки Украины:

Алевтина Лотоцкая — государственный эксперт группы дошкольного образования;

Светлана Нерянова — начальник отдела дошкольного образования;

Неля Корецкая — начальник отдела образования детей с особыми потребностями.

Если учебное заведение, где учился ребенок, физически разрушено, как отнести его к новому?

Согласно приказу Министерства образования и науки Украины от 28.03.2022 № 274 «О некоторых вопросах организации получения общего среднего образования и образовательного процесса в условиях военного положения в Украине», органам управления в сфере образования поручено обеспечить и организовать зачисление соискателей общего среднего образования, которые вынуждены были изменить место обучения и/или проживания (пребывания) и проживающие (находящиеся) в Украине или за ее пределами, в учебные заведения по заявлению (ее сканированной копией или фотокопией), которое подается в учебное заведение одним из родителей, опекуном, другим законным представителем, родственником соискателя образования или совершеннолетним соискателем образования нарочно, факсом, электронной почтой, другими средствами связи или любым другим способом (по выбору заявителя); получение общего среднего образования для соискателей образования по любой форме, что может обеспечить учебное заведение и является наиболее безопасным для них.

Заявления подаются в произвольной форме без предоставления заявителем каких-либо дополнительных документов, их копий (добавление приложений), кроме случаев, когда такие документы, их копии имеются в наличии и заявитель предоставляет их по собственному желанию.

Родители ребенка должны обратиться в районное управление образования или в областной Департамент и выяснить, какие есть заведения по новому месту их проживания, выбрать учебное заведение и подать туда заявление.

Сейчас зачисление в школу происходит через какой-то электронный кабинет или иным способом?

Документы на зачисление в учебное заведение представляются любым удобным способом, в том числе и электронными средствами связи.

Если в связи с переездом было потеряно Свидетельство достижений, могут ли родителям отказать в зачислении ребенка в новом учебном заведении?

Нет, не могут. Для зачисления достаточно заявления от родителей. Это регламентировано соответствующими документами: приказ №563 от 15 мая 2023 года (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/89142/#google_vignette), Приказ №274 от 28 марта 2022 года

Если при переезде с оккупированной территории были утрачены документы, как можно их восстановить?

Если утеряны документы об образовании, можно заказать дубликат. Заказ дубликата документа об образовании для лиц, получивших общее среднее образование в образовательных учреждениях на временно оккупированной территории Украины, регламентируется порядком, утвержденным приказом Министерства образования и науки Украины от 08.08.2014 № 917.

В то же время лицо, владеющее информацией о серии и номере собственного документа о среднем образовании, имеет возможность по ссылке оформить электронный запрос и получить на электронную почту всю информацию о собственном документе об образовании, содержащемся в Реестре документов об образовании Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО), в частности в форме электронной выписки с квалифицированной электронной подписью и печатью технического администратора ЕДЕБО.

Также, согласно приказу Министерства образования и науки Украины от 28.03.2022 № 274, для получения документа о полном общем среднем образовании можно обратиться с заявлением в любое другое общее среднее образование на территории, на которой не ведутся боевые действия, или обратиться в орган управления в сфере образования, приближенного к фактическому месту нахождения личности.

Если это заключение ИРЦ, то достаточно обратиться к специалистам ИРЦ, где проводилась комплексная оценка, или любому другому ИРЦ, специалисты найдут его в автоматизированной системе и восстановят.

С какого года действует централизованная система ИРЦ?

Портал АС ИРЦ запущен в работу в 2020 году. Положение о системе автоматизации работы инклюзивно-ресурсных центров утверждено приказом Министерства образования и науки Украины 02 ноября 2020 г. № 1353, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 08 января 2021 г. под № 24/35646.

Если, например, в Херсоне повреждены все сервера, куда обращаться?

К любому другому ИРЦ, специалисты могут найти вывод в единой базе. Или можно повторно пройти комплексную оценку в любом другом действующем ИРЦ, в том числе дистанционно.

Нужна ли для зачисления в школу справка ВПЛ?

Если такая справка есть, родители могут ее подать. Но она не требуется.

Какие льготы (питание, проезд) могут получать дети ВПЛ?

Дети из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – это дети, нуждающиеся в особом социальном внимании и поддержке. Законодательством Украины предусмотрен ряд льгот. Покровительство государства над детьми из числа внутренне перемещенных лиц начинается практически с их рождения. Так, 16 января 2020 года Верховной Радой Украины принят Закон Украины № 474-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц», которым в частности внесены изменения в законы Украины «О детском питании», «О дошкольном образование», «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» и предусмотрена гарантия обеспечения бесплатным питанием детей из числа ВПЛ, которые воспитываются и обучаются в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях, независимо от подчинения, типов и формы собственности, обеспечиваются бесплатным питанием в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, а также обеспечение детским питанием детей грудного возраста и детей второго года жизни данной категории лиц.

Кроме указанных выше, дети из числа ВПЛ имеют право на:

первоочередное устройство в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения;

бесплатный отдых, то есть за счет государства, местных бюджетов, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников, не запрещенных законодательством (статья 24 Закона Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей») .

Наша семья ВПЛ из Энергодара, сейчас находимся в Черновицкой области. У нас трое первоклашек – мы приемная семья. И нам в учебном заведении отказали в группе продленного дня. Законно ли это?

Если в учебном заведении нет группы продленного дня, но есть потребность в ее создании (есть желающие), нужно обязательно письменно обратиться в органы местной власти, в местное управление образования с запросом – выделялись ли под это средства, поскольку ГПД организуют исключительно за средства местного бюджета Если выделялись, руководитель учебного заведения обязан по запросу родителей организовать ГПД. Если нет, то местные власти должны заложить такие средства в бюджет в следующем году.

Может ли ребенок-ВПЛ, лишенный родительской опеки, получить от государства гаджет для обучения?

С начала войны МОН достиг ряд договоренностей с партнерами по развитию по обеспечению потребностей соискателей образования необходимыми девайсами для организации дистанционного обучения.

20 июля 2023 года МОН совместно с Минцифры презентовали публичную информационную панель — дашборд* http://surl.li/jjxoj или страница, где размещена информация о распределении всего переданного компьютерного оборудования в разрезе учебных заведений, переданных партнерами по развитию удовлетворение образовательных потребностей соискателей образования и педагогов в условиях войны.

Информация на дашборде постоянно обновляется на основе отчетов департаментов (управлений) образования и науки областных и Киевской городских военных администраций, которые в большинстве случаев отвечают за получение, передачу, регистрацию и мониторинг использования девайсов.

В начале октября 2023 года была актуализирована потребность в ноутбуках для организации дистанционного обучения соискателей образования-ВПЛ, соискателей образования из многодетных семей, из уязвимых групп населения, сирот, полусирот, детей, лишенных родительской опеки. Эти потребности систематически представляются Министерством партнерам по развитию на всех площадках. Среди них продолжается активная коммуникация с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), компанией Amazon, организацией Save the Children по обеспечению потребностей соискателей образования необходимыми девайсами.

Важно обратить внимание, что вопрос обеспечения соискателей образования и предоставления им девайса – ответственность и обязанность учебного заведения, которое будет получать на баланс технику и в котором обучается соответствующий соискатель образования, нуждающийся в оборудовании.

Дашборд – это документ с лаконично представленными статистическими данными, отчетами, чаще всего с элементами инфографики.

Как быть детям, которые находятся в оккупации и не могут учиться онлайн, а самостоятельно ищут книги и учатся дома? Есть ли механизм затем переводить их в класс, если они из-за оккупации не могут зарегистрироваться?

Ребенок пройдет оценивание в учебном заведении и будет засчитан. МОН разработал и утвердил методические рекомендации, как это сделать (приказ № 563 от 15 мая 2023 года), Приказ №274 от 28 марта 2022 года.

Какие предусмотрены меры психологической поддержки для детей и родителей ВПЛ?

Например, в детсадах работают психологи, оказывающие такую поддержку всем участникам образовательного процесса, не только ВПЛ. В школах – тоже.

В системе образования функционирует психологическая служба, являющаяся частью государственной системы охраны физического и психического здоровья молодежи Украины. Ее целью является определение и обеспечение оптимальных социально-психологических условий для развития личности детей и учащихся, получающих образование. За последние годы значительно увеличилась нагрузка в деятельности практического психолога и социального педагога в учебных заведениях, что связано с военным положением в стране.

С каждым годом растет количество учащихся, нуждающихся в психологическом сопровождении и повышенном психологическом внимании. Это учащиеся льготных категорий (из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети из семей одиноких матерей, многодетных семей, дети участников боевых действий), а также в каждом классе растет количество детей со сложными жизненными обстоятельствами, учащихся с девиантной поведением, одаренных учащихся, учащихся, получивших психологическую травму в результате военных действий.

В общей сложности к работникам психологической службы системы образования поступило 4 769 969 обращений: в условиях военного состояния преобладают обращения о предоставлении психосоциальной и социально-педагогической помощи детям и семьям из числа ВПЛ. К тому же, специалисты психологической службы осуществляют свою деятельность со всеми участниками образовательного процесса: кроме численности воспитанников, учащихся и студентов, необходимо учитывать и численность педагогических работников и родителей, тоже нуждающихся в психологической помощи.

Я воспитатель детского сада из Херсона. Есть вопросы относительно аттестации педагогов. У нас есть педагоги, у которых образование – педкласс в Херсонском центре образования молодежи и взрослых, обучение было еще в 1992-1994-х три или один год, у них стаж 30 лет. Соответствуют ли они сейчас десятому тарифному разряду? Можно ли их аттестовать?

Среднее специальное образование, полученное лицами в средних школах с XI педагогическим классом, однолетних педагогических классах и педагогических училищах и в советское время, приравнивается к высшему образованию образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, которое, в свою очередь, согласно действующему Закону Украины образование» от 01.07.2014 № 1556-VII приравнивается к высшему образованию по образовательно-профессиональной степени младшего бакалавра.

Основанием для такого заключения является перечень учебных заведений, которые предоставляли среднее специальное образование (раздел III приложения № 4 к Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования, утвержденной приказом Министерства образования от 15.04.1993 № 102).

Учитывая указанное, педагог учреждения дошкольного образования со стажем работы более 5 лет и образовательно-профессиональной степенью младший бакалавр имеет право на аттестацию (внеочередную аттестацию) и установление первой квалификационной категории без соблюдения последовательности в присвоении квалификационных категорий, а также на установление (подтверждение) педагогического .

Работают ли в МОН постоянные «горячие линии», на которых можно было бы получить консультацию?

На постоянной основе – нет. Они ситуативны. Например, создаются на период зачисления в первый класс или с началом вступительной кампании в высшие образования. Работает круглосуточная горячая линия КМУ 15-45. Все вопросы, касающиеся образовательного процесса, переадресуются нам. До начала войны были регулярные дни дежурства в КМУ.

На прямой линии работали: Сергей Чернявский и Виктория Ланецкая