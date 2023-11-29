Лишение выплат, незаконное увольнение и восстановление документов — юристы ответили на вопросы переселенцев

– Вернулась из-за границы, где находилась более 30 дней. Получила отказ на обращение о помощи ВПЛ (материальную часть 2 тыс. грн), но справку переселенца дали. Через какой период я смогу снова подать заявление на выплату материальной части ВПЛ?

— При возвращении из-за границы до 1 августа 2023 года ВПЛ имели право на выплату денежной помощи, начиная с того же месяца, в котором подали заявление.

Если вы вернулись из-за границы после 1 августа 2023 года и вам были прекращены выплаты, то повторно подать заявление на их получение вы вправе через шесть месяцев после того, как прекратили получать помощь.

Это предусмотрено Порядком предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, утвержденного постановлением КМУ от 20 марта 2022 г. № 332. Согласно абзацу 3 пункта 6 настоящего Порядка, начисление и выплата пособия получателю прекращается в ряде случаев, в частности:

– при возвращении в заброшенное место жительства,

– при выезде за границу на постоянное место жительства,

– если время пребывания за границей превышает 30 календарных дней или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения пособия.

Согласно пункту 1 Постановления КМУ от 11 июля 2023 г. №709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц», с 1 августа 2023 года выплата пособия на проживание не продлевается внутренне перемещенным лицам, находящимся за границей более 30 календарных дней подряд.

– Мы молодая семья внутриперемещенных лиц из Херсонской области. Родители купили квартиру в апреле 2023 года, подарили на свадьбу. Мы как ВПЛ жили на средства, которые выплачивало государство. Теперь выплаты нам забрали, и на ребенка – тоже. Как жить, куда обращаться?

– Этот вопрос регулирует Постановление Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 г. № 332 «Некоторые вопросы выплаты пособия на жительство внутренне перемещенным лицам». Согласно подпункту 5 пункта 7, помощь не назначается внутренне перемещенному лицу с 1 августа 2023 года, если оказывается, что за три месяца перед обращением переселенец стал владельцем жилья или его части, расположенной на других территориях, чем тех, где продолжаются активные (возможны) ) боевые действия или временно оккупированные (кроме жилых помещений, непригодных для проживания), если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

Вы получили в собственность жилье 23 апреля, то есть раньше трех месяцев до обращения, начиная с 1 августа 2023 года. Поэтому решение об отказе в назначении помощи неправомерно.

Вы можете подать подтверждающие правоустанавливающие документы (например, договор купли-продажи), где указано, что ваш дом приобретен раньше срока, указанного в Постановлении, в орган социальной защиты населения или уполномоченный лице исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или в центр предоставления административных услуг по месту вашего учета как ВПЛ.

Также вы можете оспорить решение органа социальной защиты населения в Национальной социальной службе или в судебном порядке.

— День добрый! Меня зовут Елена. До полномасштабного вторжения я официально работала на предприятии в Херсоне. Во время оккупации здание предприятия заняли российские войска, поэтому весь коллектив не мог выходить на работу. Поэтому в головном офисе в Киеве решили всех нас уволить. Считаю, что это было сделано с нарушением. От моего имени было написано заявление об увольнении по соглашению сторон. Хотя я узнала, что уволена, только через две недели, потому что Херсон был отключен от связи. Имели ли право меня увольнять? Законно ли это?

– Нет, не законно. Написание заявления от вашего имени и подлог подписи является преступлением (служебный подлог). В таком случае нужно провести почерковедческую экспертизу, чтобы доказать, что подпись на заявлении не принадлежит вам.

Согласно статье 4 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работник по собственной инициативе может расторгнуть трудовой договор, если его предприятие находится в районе боевых действий и есть угроза для его жизни и здоровья. Это право не распространяется на лиц, принудительно привлеченных к общественно полезным работам в условиях военного положения и выполнению работ на объектах критической инфраструктуры. Подтверждением инициативы работника об увольнении по соглашению сторон является, как правило, его письменное заявление.

Поэтому в вашем случае увольнение незаконно и вы имеете право его обжаловать. Согласно части 2 статьи 233 Кодекса законов о труде Украины, с заявлением о разрешении трудового спора по делам об увольнении работник вправе обратиться в суд в месячный срок со дня вручения копии приказа (распоряжения) об увольнении.

— Оформляла денежную выплату на родителей как временно перемещенных лиц еще в июле 2023 года. Получатель – Дячук Любовь Михайловна. Замена карты была в июне, о чем сразу сообщила на «горячую линию». Выплат нет. Звоню на «горячую линию» каждый месяц. Говорят: «Ждите». Регистрировалась в БФ «Право на защиту», город Киев. Можно ли снова зарегистрироваться, потому что средств нет?

– В Вашем случае нужно обращаться для выяснения причин задержки выплат на «горячую линию» УВКБ ООН: 0 (800) 307-711, «горячую линию» Минреинтеграции: 15-48, номер Офиса уполномоченного по ВПО: +38 (066 ) 813-62-39.

Для повторной регистрации советуем также обратиться к пункту сбора данных БФ «Право на защиту», город Киев.

— Я военный медик, уволен со службы по состоянию здоровья. До прохождения службы в ВСУ работала медиком по семейной медицине в Луганской области. Как мне уволиться с работы? Но должны ли мне перечислить деньги? Последний раз заплатили в апреле 2022 года.

— Этот вопрос регулируется Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» от 20.10.2014 №1706-VII.

Согласно статье 7 этого закона, внутренне перемещенное лицо, не имеющее возможности прекратить трудовой договор, в соответствии с пунктом 1 статьи 36, статей 38, 39 Кодекса законов о труде Украины, в связи с невозможностью продления работы вправе прекратить такой трудовой договор в одностороннем порядке. Для этого следует подать в центр занятости по месту жительства внутренне перемещенного лица заявление на имя работодателя о прекращении трудового договора.

Согласно статье 47 Кодекса законов о труде Украины, работодатель обязан в день увольнения выдать работнику копию приказа (распоряжения) об увольнении, письменное уведомление о начисленных и выплаченных ему суммах при увольнении (статья 116) и произвести с ним расчет. А также по требованию работника внести надлежащие записи об увольнении в хранящуюся у работника трудовую книжку.

Следует обратиться в центр занятости по месту жительства и подать соответствующее заявление на имя работодателя о прекращении трудового договора.

— Я мать-одиночка из Донецкой области, проживаю в Киеве как переселенка. Бабушка купила мне дом на территории, где не ведутся боевые действия. Он непригоден для проживания с детьми. Мне перестали платить как матери-одиночке и как ВПЛ.

— С 1 августа 2023 года помощь не назначается внутренне перемещенному лицу, если она имеет в собственности жилье или его часть, приобретенную по меньшей мере за три месяца, расположенного на других территориях, нежели тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или временно оккупированы. (кроме жилых помещений, непригодных для проживания), если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

Этот вопрос регулирует Постановление Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 г. № 332 «Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам».

Если вы не согласны с отказом в назначении помощи, можете предоставить подтверждающие документы о том, что дом непригоден для проживания. Такие документы могут предоставить органы местного самоуправления. Также информацию можно получить из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества или жилого помещения.

С ними нужно обратиться в органы соцзащиты или уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или в ЦНАП по месту учета внутренне перемещенного лица для восстановления выплат.

— Я уехала из Бахмута, все документы, кроме паспорта, потеряны. В реестре их нет. Как получить документы на жилье?

— Если потерян оригинал документа, устанавливавшего право собственности на дом, квартиру или другую недвижимость, следует прежде всего обратиться к нотариусу, удостоверяющему такой документ, или в орган местного самоуправления, выдававший такой документ, с заявлением о выдаче его дубликата. Это предусмотрено статьей 53 Закона Украины «О нотариате».

Во время действия военного положения можно обратиться к любому нотариусу на подконтрольной территории Украины. Чтобы найти нотариуса, работающего в конкретном регионе в условиях военного положения, можно воспользоваться перечнем от Нотариальной палаты Украины: https://npu.ua/news/notary/ или специальным телеграмм-ботом @NotariusUaChatBot.

Функцию по выдаче дубликатов свидетельств о праве собственности, взамен утерянных или поврежденных, реализуют также центры предоставления административных услуг. Услуга бесплатная.

В настоящее время ЦНАП Бахмутского городского совета не осуществляет функции по изготовлению дубликатов свидетельств о праве собственности на жилье из-за потери первичных учетных данных. В случае отсутствия возможности получить дубликат утраченных, поврежденных или испорченных документов, предусмотрена возможность подачи заявления в суд.

Статьей 392 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что собственник имущества может выдвинуть иск о признании его права собственности, если это право оспаривается или не признается другим лицом, а также в случае утраты им документа, удостоверяющего его право собственности.

В случае отсутствия возможности получить дубликат утраченных, поврежденных или испорченных документов через нотариуса, ЦНАП, БТИ или других лиц, вопрос может решаться в судебном порядке.

К сведению! КП «Бахмутское БТИ» осуществляет личный прием граждан в Киеве по адресу: улица Деловая, 5А, станция метро «Олимпийская» и в г. Днепр по адресу: ул. Макарова,1Б.

– Я прописана в Житомирской области, но с 2012 года проживала в Луганской. После начала войны переехала в Черкасскую область. Имею ли право на статус ВПЛ? Есть нюанс: с 17 февраля по июнь 2023 года была в Польше.

— Согласно приказу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий «Об утверждении Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией» от 22.12.2022 № N 309, Житомирская область изъята из перечня территорий получение статуса внутренне перемещенного лица. Следовательно, необходимо предоставить доказательства проживания на территории Луганской области для получения статуса ВПЛ. Это может быть трудовая книжка с записями о трудовой деятельности, справка с места обучения, медицинские документы фотографии, видеозаписи и т.д.

Данный вопрос регулируется Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», Постановлением Кабинета Министров Украины от 01 октября 2014 г. № 509 «Об учете внутренне перемещенных лиц».

Если в ваших документах, удостоверяющих личность или ваш специальный статус, нет отметки о регистрации места жительства в Луганской области по состоянию на начало широкомасштабного вторжения, тогда необходимо предоставить доказательства своего проживания за рубежом. Это могут быть следующие документы:

● военный билет с сведениями о прохождении военной службы;

● трудовая книжка с записями о трудовой деятельности;

● документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;

● свидетельство о базовом общем среднем образовании;

● аттестат о полном среднем образовании;

● документ о профессионально-техническом образовании;

● документ о высшем образовании (научная степень);

● справку с места обучения;

● решение районного, районного в мм. Киеве или в Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского или районного в городе совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установление опеки или попечительства;

● медицинские документы;

● фотографии;

● видеозаписи и т.д.

Поэтому для получения статуса внутренне перемещенного лица нужно предоставить вышеуказанные подтверждающие документы (при наличии) в орган соцзащиты или органы местного самоуправления — сельского, поселкового совета.

— Согласно преамбуле Постановления КМУ от 20 марта 2022 года № 332 «Некоторые вопросы выплаты пособия на жительство внутренне перемещенным лицам», с 1 августа 2023 года выплата пособия на жительство ВПЛ, переместившихся с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся ( велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в отношении которых не определено даты завершения боевых действий (прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации, а также лицам, у которых в результате боевых действий, террористических актов. диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, разрушенное или непригодное для проживания жилое помещение и которым помощь была назначена в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим Постановлением, продолжается автоматически на один шестимесячный период согласно Постановлению КМ № 709 от 11.07.2023. Выплата пособия не продолжается лицам, указанным в абзацах втором-пятом пункта 1 Постановления КМ № 709 от 11.07.2023, а именно:

• находятся за границей более 30 календарных дней;

• отбывают наказание в местах лишения свободы;

• были осуждены за совершение уголовного преступления или объявлены в розыск;

• вернулись к заброшенному месту жительства на территориях, включенных в перечень территорий, в отношении которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации.

Означает, что лица, имеющие в собственности жилое помещение/часть жилого помещения, расположенные на территориях, не включенных в перечень территорий, или на территориях, включенных в перечень территорий, по которым определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможности боевых действий) ) или временной оккупации, и оформили, например, в ноябре 2022 года помощь, не теряют право на ее получение?

— Да, при указанных вами обстоятельствах лица не теряют права на получение помощи, в случае, если они оформили такую помощь в ноябре 2022 года.

— В Херсоне ходят слухи, что все пенсионеры должны до 1 января лично обратиться в Пенсионный фонд и подтвердить свое право на получение пенсий. Правда ли это, город ведь под постоянными обстрелами? А как быть уехавшим ВПЛ?

Также непонятна ситуация со Сбербанком: будто продлили сроки идентификации клиентов, но кого именно это касается (идентификация) непонятно. Если моя мать уехала из Херсона и получает пенсию и выплату как ВПЛ через Сбербанк, то нужно ли ей обратиться лично за идентификацией в банк и к какому числу? Можно ли это сделать в городе, где он сейчас находится, или только в Херсоне?

— Сначала уточним, в каких случаях выплату пенсии могут прекратить. Согласно статье 49 Закона Украины «Об общегосударственном обязательном пенсионном страховании», выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается:

• если пенсия назначена из документов, содержащих недостоверные сведения;

• на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;

• в случае смерти пенсионера;

• в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев;

• в других случаях, предусмотренных законом.

Документом, подтверждающим право на пенсию, является пенсионное удостоверение. Итак, вам не нужно лично обращаться в Пенсионный фонд в Херсоне.

Согласно абзацу 11 пункта 1 Постановления КМУ «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» от 5 ноября 2014 г. № 637, физическая идентификация клиента, которому открыт текущий счет в учреждении акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины», производится для получения пенсии до получения им в установленном порядке платежной карточки, одновременно являющейся пенсионным удостоверением, каждые шесть месяцев со дня открытия счета или со дня предварительной идентификации.

Физическая идентификация клиентов, которым открыт текущий счет в учреждении акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины», не осуществляется в период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и проводится в течение шести месяцев со дня, следующего за днем отмены карантина.

Физическая идентификация лиц с инвалидностью I группы и лиц, которые, по заключению врачебно-консультативной комиссии, не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, получающих социальные выплаты путем доставки через акционерное общество «Укрпочта», в учреждениях акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украина» не проводится.

В соответствии с пунктом 17 Постановления КМУ от 30 августа 1999 г. № 1596 «Об утверждении Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках» к физической идентификации приравнивается:

• авторизация в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины посредством удаленной квалифицированной электронной подписи «Действие.Подпись» («Действие ID»), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг;

• удостоверение в установленном порядке за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что лицо живое.

Если идентификация и верификация лица не состоялась в течение года, орган Пенсионного фонда Украины и орган социальной защиты населения прекращает перечисление пенсии и денежной помощи на текущий счет в определенное получателем учреждение уполномоченного банка и производит выплату через назначенного оператора почтовой связи по указанному в заявлении месту фактического жительство получателя в населенном пункте в пределах Украины в установленном порядке.

Что касается второй части вашего вопроса, то согласно пункту 1 Постановления Кабинета Министров Украины №637 от 05.11.2014 «Об осуществлении социальных выплат внутриперемещенным лицам» действие платежных карт устанавливается на срок до трех лет, при условии прохождения физической идентификации клиента в учреждениях акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» каждые шесть месяцев. Каждый клиент, внутренне перемещенный лицом и зарегистрированный до 24 февраля 2022 года, имеет возможность обратиться в любое отделение Сбербанка по всей территории Украины для прохождения физической идентификации. При себе нужно иметь паспорт гражданина Украины, основную карточку или электронное удостоверение.

Следовательно, вам не нужно подтвердить свое право на получение пенсии, поскольку идентификация клиентов, которым открыт текущий счет в учреждении акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины», не проводится в течение шести месяцев со дня, следующего за днем отмены карантина. На всей территории Украины с 1 июля 2023 отменен карантин, который был установлен с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни Covid-19. То есть идентификация не будет проводиться до 01 января 2024 года.

— Что делать, когда написал заявление о прекращении выплат ВПЛ, а они все равно поступают?

— Этот вопрос регулирует Постановление Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 г. № 332 «Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам», Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», Постановление Кабинета Министров Украины от 01 октября 2014 г. № 509 «Об учете внутренне перемещенных лиц».

Советуем вам повторно обратиться в письменном виде или по телефону в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов по месту жительства или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг, в зависимости, где вы оформляли выплаты ВПЛ. При обращении в письменном виде необходимо получить дату и номер регистрации вашего заявления на копии вашего заявления.

— Я переселенка, сейчас проживаю в Черкасской области. Но на три месяца уезжала за границу. Когда вернулась домой, с меня сняли помощь как ВПЛ, хотя я приехала к 20 июля, до вступления в силу нового закона. Можно ли возобновить выплаты?

— Этот вопрос регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 г. № 332 «Некоторые вопросы выплаты пособия на жительство внутренне перемещенным лицам», Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», Постановлением Кабинета Министров Украины от 01 октября 2014 г. № 509 «Об учете внутренне перемещенных лиц».

Согласно пункту 6 Постановления Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 г. № 332, начисление и выплата пособия получателю прекращается в следующем месяце после того, как стало известно о его возвращении в заброшенное жилье. Также в следующем месяце прекращается выплата пособия, если в предыдущий месяц срок пребывания за границей превысил 30 дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения пособия (в отдельных случаях это может быть 60 и 90 дней, в соответствии с обоснованными причинами). Кроме того, выплата прекращается с месяца выезда человека за границу на постоянное место жительства.

Следовательно, при возвращении из-за границы до 1 августа 2023 года лицо будет иметь право на помощь с месяца подачи соответствующего заявления по возвращении на общих основаниях. На пособие можно рассчитывать с 3 августа.

— Я одинокая пенсионерка-ВПЛ. Эвакуировалась в Харьков из села Пески-Радьковские Изюмского района. Как получить денежную помощь от любого иностранного фонда? Помогите зарегистрироваться, потому что три месяца слышу только: «Многие зарегистрировались, запросы обрабатываются, позже будет открыта регистрация». Пенсия очень мала. Никакой помощи нигде не получала.

— Информацию о благотворительных фондах, в которые могут обратиться внутренне перемещенные лица за помощью, можно найти на портале «Действие». Следует помнить, что деньги можно получить только от одной международной й организации.

Подать заявку на помощь можно через «помощь» или же непосредственно способом, который определяет каждая организация. Например, на сайте, по форме или по телефону.

Подать заявку на платформе «Помощь» могут внутренне перемещенные лица, находящиеся на временно оккупированных или деоккупированных территориях, а также проживающие в зоне активных боевых действий. Для этого необходимо заполнить простую онлайн-форму и указать следующую информацию:

• ФИО и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ранее – идентификационный код);

• паспорт гражданина Украины, ID-карта, вид на постоянное или временное проживание, свидетельство о рождении ребенка;

• адреса зарегистрированного и фактического места жительства;

• номер телефона;

• IBAN, который необходим для выплаты пособия на счет. IBAN – это международный номер банковского счета (от английского International Bank Account Number). Это номер, состоящий из 29 букв и цифр.

Узнать ваш IBAN можно в мобильном приложении или в службе поддержки вашего банка.

В настоящее время помощь украинцам оказывают следующие международные организации:

Международный Комитет Красного Креста и Общество Красного Креста Украины помогают малообеспеченным семьям из пострадавших общин, независимо от того, выехали они или остались в общине. Это 2500 грн на человека в месяц.

Дополнительно регистрироваться онлайн или офлайн для получения помощи по этой программе не требуется. Денежные средства поступают на основе информации, которую передает Министерство социальной политики.

Об участии в программе сообщается в СМС-сообщении. Если есть вопросы, связанные с выплатами, обращайтесь в контактный центр по номеру 0(800) 300-155.

Сайт https://blogs.icrc.org/ru/

Агентство ООН по делам беженцев UNHCR

Агентство ООН по делам беженцев предлагает помощь в размере 2220 грн в течение трех месяцев на человека тем, кто покинул свои дома из-за военных действий и зарегистрировался как ВПЛ.

Помощь можно получить, если вы раньше не получали денежные средства от других международных организаций. Теперь помощь будут оказывать тем, кто перебрался во Львовскую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую или Запорожскую области. С дополнительными вопросами звоните на горячую линию по номеру 0 (800) 307-711.

Сайт https://www.unhcr.org/ru/

Всемирная продовольственная программа ООН

Организация поддерживает прежде всего семьи ВПЛ. Денежную помощь в размере 2220 грн на человека можно получать в течение трех месяцев. Максимальная сумма пособия составляет 6600 грн на семью, даже если в ней более трех человек.

Для оформления денежного перевода необходимо зарегистрироваться в органах социальной защиты как ВПЛ, указать актуальный личный номер телефона, на который поступит код доступа для регистрации на программу. Также необходимо указать имя, фамилию и идентификационный код. Эти данные можно предоставить самостоятельно при регистрации или их может передать Министерство социальной политики.

Сайт https://rus.reg.scope.wfp.org/rus/faq

Норвежский совет по делам беженцев NRC

Организация также помогает ВПЛ независимо от места жительства и тем, кто остается в районах, пострадавших от боевых действий. Это 2220 грн. для каждого члена семьи на один месяц. В общей сложности выплаты будут поступать три месяца.

Важно: первый этап онлайн регистрации для получения денежной помощи от NRC завершен. О начале второго этапа можно будет узнать из сообщений на официальном фейсбуке-странице NRC.

Регистрация проходит исключительно в чат-боте в WhatsApp. Приложение нужно загрузить на смартфон, добавить к контактам номер 0(800) 609-844 и после этого отправить на него SMS с текстом «NRC».

После отправки сообщения не закрывайте приложение и дождитесь ответа. Это должна быть информация об организации и просьбе выбрать язык. В ответ пришлите цифру, соответствующую выбранному варианту.

Далее чат-бот будет посылать сообщения, на которые нужно отвечать в том же диалоге. Свою фамилию, имя и отчество нужно ввести латиницей, ведь система, которая будет осуществлять денежный перевод, не принимает кириллицу.

Эстонский совет по делам беженцев

Эстонский совет по делам беженцев и Запорожский благотворительный фонд «Единство за будущее» поддерживают украинцев в таких областях: Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская, Николаевская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская и Кировоградская.

Здесь учитывают различные критерии уязвимости, в частности, потерю кормильца, потерю жилья или его значительные разрушения, инвалидность или тяжелое состояние здоровья, одинокая мать/отец с несовершеннолетними дети и т.д.

Сумма пособия составляет 2220 грн на одного человека на один или три месяца, что зависит от области. Максимум помощь можно получить на 5 членов семьи.

Чтобы получить помощь, необходимо позвонить в коллектор по номеру 0 (671) 052-803.

Авторы: Тамара Тысячная, Сергей Чернявский