Как обеспечивается инклюзивное обучение детей-переселенцев: ответили на прямой телефонной линии

Дети, вынужденные сменить место жительства, также стали частью инклюзивной системы. О том, как сегодня педагоги организуют онлайн и офлайн обучения для детей рассказывали специалисту Директората дошкольного и инклюзивного образования Министерства образования и науки Украины:

Алевтина Лотоцкая — государственный эксперт группы дошкольного образования;

Светлана Нерянова — начальник отдела дошкольного образования;

Неля Корецкая — начальник отдела образования детей с особыми потребностями.

Сегодня во многих школах обучение проходит дистанционно. Предусмотрены ли для детей с особыми образовательными потребностями (ООП) методические материалы, которые они могут использовать на дому?

Министерство ежегодно готовит методические рекомендации по организации образовательного процесса, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями. Эти рекомендации размещаются на официальном сайте Министерства образования и науки Украины. Также на официальном вебсайте МОН размещены рекомендации и практические материалы по особенностям работы с детьми из ООП в условиях дистанционного обучения, разработанные работниками учебных заведений и учеными Института специальной педагогики и психологии НАПН Украины.

Для детей с особыми образовательными потребностями есть вспомогательные средства для обучения (специальные средства коррекции психофизического развития), которые помогают таким учащимся овладеть образовательной программой.

В соответствии с Порядком обеспечения вспомогательными средствами для обучения лиц с особыми образовательными потребностями в учебных заведениях, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1289, вспомогательные средства могут предоставляться во временное пользование родителям (другим законным представителям) ребенка из ООП или такому лицу лично (в случае ее совершеннолетия) из договора о безвозмездном пользования материальными ценностями. Тогда их можно брать домой для использования во время дистанционного обучения.

А если таких средств нет?

Они могут быть закуплены за средства государственной субвенции в поддержку ежегодно выделяемых ООП. В 2023 году из государственного бюджета выделено 304,6 миллиона гривен. Частично средства субвенции идут на проведение коррекционно-развитых занятий, частично – на приобретение специальных средств. В 2023 предусмотрены средства только на коррекционные занятия, в то же время закупку специальных средств можно осуществлять, используя остатки средств за предыдущие годы.

Есть ли требования к обустройству школьных укрытий с учетом потребностей детей из ООП и детей в колясках?

В современных условиях вопрос безопасности участников образовательного процесса является ключевым приоритетом Министерства образования и науки Украины. МОН реализует проект «Моя крепость», цель которого создать в учебных заведениях безопасные и комфортные инклюзивные укрытия с современным дизайном. В рамках проекта разработаны рекомендации по обустройству укрытий в учебных заведениях и приведены конкретные планировочно-архитектурные решения (https://fortetsia.gov.ua/#dovidnyk).

Есть пять уровней поддержки детей с особыми образовательными потребностями. На втором уровне предусмотрено наличие ассистента учителя, на третьем – ассистент ученика. Если в классе учатся двое учеников – один со вторым уровнем, второй – с третьим уровнем, то в классе должно быть двое специалистов?

Да, если есть такая потребность. Если ИРС прописывает это. Тогда, кроме учителя, должно быть еще два человека в классе. Ассистент учителя является педагогическим работником, работающим со всем классом и помогающим учителю организовать образовательный процесс, и ассистент ученика, работающий непосредственно с ребенком из ООП, этот работник не является педагогом, он удовлетворяет социально-бытовые потребности ребенка с особыми образовательными потребностями.

Может ли инклюзивно-ресурсный центр (ИРЦ) определить третий уровень поддержки, но не прописать потребность в ассистенте учителя?

У нас индивидуализированный подход. Специалисты ИРЦ исходят из потребностей ребенка, конечно. Проводится комплексная оценка, изучающая все стороны ребенка — уровень развития и его возможности. И тогда специалисты ИРЦ определяют необходимость в ассистенте учителя и/или ассистенте учащегося. Специалисты ИРЦ – высокопрофессиональные специалисты, пользующиеся методиками мирового уровня, они и определяют потребности учащихся в образовательном процессе.

Согласно законодательству, ассистент учителя обеспечивает личностно ориентированное направление образовательного процесса для учащегося. Типовыми штатными нормативами учреждений общего среднего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки Украины 06.12.2010 № 1205, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 22 декабря 2010 г. под № 1308/18603, предусмотрена ставка ассистента учителя на каждый инклюзив. Эта должность вводится, даже если в классе появляется один такой ребенок. Ассистент учителя работает со всем классом и помогает учителю организовывать образовательный процесс, чтобы каждый ребенок получил соответствующее внимание. Ассистент ученика не является работником учебного заведения, он допускается в учебное заведение для удовлетворения социально-бытовых потребностей ребенка с ООП только при необходимости.

Если не хватает в учебных заведениях ассистентов учителя или ассистентов ученика, что делать в этом случае родителям?

Ассистент учителя – это педагогическая должность. Им должен обеспечить руководитель учебного заведения, отвечающий за организацию образовательного процесса. Он производит подбор соответствующих кадров. Его задача – найти специалиста. Ассистент ученика – не педагогическая должность, его не вводят в штат учебного заведения. Это услуга сопровождения во время инклюзивного обучения. То есть, ассистентом ученика прежде всего должен быть социальный работник, который прошел соответствующее обучение. И для того, чтобы обеспечить такого работника, родители ребенка из ООП должны обращаться с соответствующим заявлением в орган социальной защиты населения по месту жительства/нахождения. Это базовая социальная услуга.

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В какой период службы должны предоставить помощника ребенка, поскольку многие работники уехали за границу?

Да, на сегодняшний день есть такая проблема. Службам социальной защиты трудно обеспечить такими работниками учебные заведения и не во всех областях осуществляют их подготовку. Но, как временный выход из этой ситуации, у нас, согласно действующему законодательству, ассистентами ученика могут быть также родители (другие законные представители) ребенка или другое уполномоченное ими лицо. Они должны пройти соответствующую подготовку. Есть утвержденная Типовая программа специальной подготовки ассистента учащегося (ребенка) для тех родителей, которые сами будут выполнять роль ассистента учащегося.

Какова процедура составления и утверждения индивидуальной программы развития для детей с особыми образовательными потребностями в школах? Какова роль родителей в этом процессе?

Индивидуальная программа развития (ИПР) для детей с особыми образовательными потребностями разрабатывается командой психолого-педагогического сопровождения в течение двух недель с начала обучения. То есть руководитель учреждения должен создать своим приказом такую ​​команду. В ее состав входят все педагогические работники, работающие с ребенком — педагоги, преподавающие предметы, психолог и ассистент учителя, учитель-дефектолог, а также родители ребенка и представители инклюзивно-ресурсного центра. Эта команда составляет индивидуальную программу развития ребенка и родители обязательно должны участвовать в этом процессе. ИПР должна быть утверждена руководителем учреждения только после согласования (подписи) родителей и всех участников команды сопровождения.

Меня зовут Ярошенко Светлана. Я обращалась предварительно в Государственную службу качества образования (ДСКО) по поводу нарушения интересов ребенка по ООП и качеству организации инклюзивного обучения в гимназии N 16 г. Днепра. Но получила отказ в проведении проверки. Что делать?

Согласно постановлению КМУ от 13.03.2022 № 303 «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения», Правительством принято решение о прекращении проведения плановых и внеплановых мер государственного надзора (контроля) на период военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 г. №64 «О введении военного положения в Украине».

Конституцией Украины, законами Украины «О местном самоуправлении в Украине», «Об образовании» определено, что местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления отвечают за реализацию государственной политики в сфере образования и обеспечение ее качества на соответствующей территории.

Учитывая указанное, Ваше обращение было направлено по принадлежности в департамент образования и науки Днепропетровской областной государственной администрации с просьбой организовать обучение Вашего ребенка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Министерство образования и науки Украины не имеет функций надзора и контроля в соответствии с Положением о своей деятельности.

Мы внутренне перемещенные лица, переехали из Харькова в село Черновицкой области. Есть ребенок из ООП. Столкнулись с проблемой: школьный логопед сначала вообще не хотел заниматься с ребенком, а когда мы обратились в Департамент образования в Черновцах, на нас началось давление, чтобы мы забрали заявление. Сейчас занятия, вместо 20 минут, продолжаются всего 10, и нас не пускают на них.

Если есть вопросы по организации обучения и Вы не можете решить их на уровне администрации школы, нужно в письменном виде обратиться в Департамент образования. За организацию инклюзивного обучения напрямую несут ответственность территориальные органы управления в сфере образования, которые должны действовать в интересах ребенка. Они могут инициировать проверку и результаты и решения проинформировать Вас.

Если дети с особыми образовательными потребностями уехали за границу и учатся дистанционно, то как правильно организовать такое обучение для них?

Выехавшие за границу дети из ООП все равно остаются учениками учебных заведений, в которых они учились до начала войны. И администрация учебного заведения должна организовать обучение для таких детей. Оно может проходить дистанционно. К такому обучению также должен быть вовлечен и помощник учителя, если класс был инклюзивным.

Какие документы нужно подать на зачисление ребенка из ООП для дистанционного обучения из-за границы в Украине?

Те же, что предоставляются и в Украине. Зачисление учащихся в учреждение общего среднего образования осуществляется в соответствии с Порядком зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Украины от 16.04.2018 № 367, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 05 мая 2018 г. под № 564/32016 (далее — Порядок).

В Порядке представлен перечень документов, которые добавляют к заявлению о зачислении. Для зачисления ребенка с особыми образовательными потребностями в инклюзивный класс к заявлению о зачислении и указанных выше документов прилагается заключение ИРЦ о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка.

Действие выводов, издававшихся до войны, продолжено на период действия военного положения. Если ребенок раньше не проходил комплексной оценки, то предусмотрена возможность прохождения оценки в дистанционном формате. Родители такого ребенка должны зарегистрироваться на портале АС ИРЦ и подать заявление. С ними свяжутся специалисты ИРЦ и дальше, следуя их указаниям, нужно будет пройти дистанционно комплексную оценку. Вывод из этой системы можно будет распечатать или предоставить в учебное заведение в электронном формате удобным способом.

Если ребенок находится за границей, а ассистент ученика – в Украине, как происходит общение?

Ассистент учащегося не может находиться в другой стране, поскольку он должен обеспечивать социально-бытовые потребности ребенка. А вот ассистент учителя может и должен обеспечивать обучение ребенка, общаться с ребенком дистанционно.

На прямой линии работали: Сергей Чернявский и Виктория Ланецкая