Первые гостиницы в Одессе стали появляться в 1820-х годах. Мы расскажем об их славной истории.

Когда Одесса только начинала строиться, о гостиницах не было и речи. Приезжие побогаче арендовали дома или квартиры, а те, у кого денег было поменьше, останавливались на постоялых дворах или при трактирах, которые даже отдаленно не были похожи на европейские отели. Первые гостиницы в Одессе стали появляться только в 1820-х годах.

Гостиница «Северная»

На французский лад ее называли «Отель дю Норд». «Северная» стала стала первой одесской гостиницей. Она открылась в 1821 году, находилась на Пушкинской (в то время Итальянской улице) и принадлежала негоцианту Шарлю Сикару.

Правда, гостиницей в современном смысле слова ее назвать трудно, так как в основном это были просто комнаты для приезжих. Это место не было шикарным, но было предназначено для «чистой публики». К услугам постояльцев, кроме крыши над головой, были конюшня и каретный сарай, где можно было оставить собственный экипаж. Кстати, именно в «Северной» в свой первый приезд в Одессу останавливался Пушкин. В 1833 году гостиницу закрыли, а сейчас в этом здании находится пушкинский музей.

«Петербургская» гостиница

Гостиницу открыли в 1832 году, находилась в одном из полуциркульных зданий на Приморском бульваре. Это место изначально было предназначено для домов одесской элиты, поэтому и в гостинице селились исключительно сливки общества. Сначала здесь было 50 номеров, но чуть меньше чем через сорок лет гостиницу перестроили, увеличили количество номеров, оборудовали их ванными комнатами.

Обслуживающий персонал проходил тщательный отбор. Одним из обязательных требований было знание французского, немецкого или английского языков. Соответственно и стоимость номеров была невероятно высокой. Впрочем, владельцы гостиницы демократично оборудовали несколько номеров для менее состоятельных гостей. При гостинице работал ресторан, с отдельными кабинетами, а на каждом этаже были устроены читальни с газетами и журналами.

Несмотря на роскошные номера и безукоризненное обслуживание, некоторые иностранные гости были недовольны размерами номеров, однако в остальном вынуждены были признавать, что «Петербургская» легко может конкурировать с европейскими отелями.

В этой гостинице жили Карл Брюллов, Модест Мусоргский, Сергей Рахманинов, Энрико Карузо, Сара Бернар и Марк Твен.

Гостиница «Большая Московская»

Гостиницу открыли в самом начале 1904 года. Заказчиками строительства были московские предприниматели, которые занимались чайной торговлей. На первом этаже разместили шляпные и галантерейные магазины. Цены в «Большой Московской» были демократичнее, чем в других роскошных отелях Одессы, хотя гостиница и считалась первоклассной. Из «удобств» здесь были электрическое освещение, ванны, паровое отопление, лифт. При гостинице также работал «Татарский ресторан», славившийся по всей Одессе.

Кстати, «Большую Московскую» прославили Ильф и Петров, использовав ее для создания образа «Геркулеса» в романе «Золотой теленок»: «Но как ни старались часто сменявшиеся начальники изгнать из «Геркулеса» гостиничный дух, достигнуть этого им так и не удалось… Служащие… занимались в рублевых номерах четвертого этажа, где останавливались в свое время экономные попики, приезжавшие на епархиальные съезды, или маленькие коммивояжеры с черными усиками. В одном из таких номеров, в номере пятом, останавливался как-то знаменитый писатель Леонид Андреев. Все геркулесовцы это знали, и номер пятый пользовался в учреждении дурной славой».

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Гостиница «Лондонская»

— до сих пор самая известная одесская гостиница. Сначала был выстроен двухэтажный дом князя Лопухина. Позже к зданию пристроили третий этаж и открыли гостиницу, которая приняла своих первых гостей весной 1846 года. Владельцем «Лондонской» был известный одесский ресторатор Жан-Батист Карута. Гостиница считалась одной из самых дорогих и престижных в городе, хотя в стоимости номеров все же уступала «Петербургской». Впрочем, глядя на «мрамор, дорогие ковры, цветы, телефоны» «Лондонской», вряд ли кто-то усомнился бы в ее статусе. В начале XX века в гостинице установили лифт, паровое отопление и электрическое освещение.

В 1888 году в Одессу приехал барон Ротшильд и поселился в «Лондонской». Он платил неимоверные деньги за свои апартаменты — 100 рублей в сутки. С собой он привез свою прислугу и огромное количество консервированных продуктов. Возможно, барон боялся, что в «варварской» стране не умеют готовить. Однако в «Лондонской» служили первоклассные повара, в чем миллионер очень скоро убедился.

В «Лондонской» в разное время жили Роберт Стивенсон, Сергей Есенин, Айседора Дункан, Антон Чехов, Давид Ойстрах. Современные номера снабжены табличками, сообщающими, кто из знаменитостей занимал тот или иной номер.

Отель «Бристоль»

«Бристоль» построили на рубеже веков по проекту архитектора Бернардацци. Отель тогда призналилучшим в Российской империи. Гостиницу назвали в честь отеля в Австрии, а мебель для нее выписали из Берлина. Представители берлинской фирмы «Шеффер и Валькер» установили в гостинице центральное отопление, которое даже позволяло постояльцам регулировать температуру в номерах.

Кроме всех возможных и невозможных для того времени удобств, гостям предлагали новую услугу: автомобиль с шофером.

После революции гостиница носила название «Красная». В ней в 1921 году размещался «Опродкомгуб» (Особая губернская продовольственная комиссия по снабжению Красной армии), где работал бухгалтером Илья Ильф.

В разное время в «Бристоле» останавливались Теодор Драйзер, Вера Холодная, Анри Барбюс. Здесь также снимали фильмы «Дежа вю» и «Приморский бульвар».

Источники: folga.com.ua; usionline.com

Использованы фото: folga.com.ua; usionline.com; news.wikilex.com.ua; viknaodessa.od.ua; allodessahotels.com.

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