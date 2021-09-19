Одесские истории: о гостинице «Лондонской» и отеле «Бристоль» (видео)

Мы продолжаем цикл видеоповествований о старой Одессе. И сегодняшний наш рассказ – о первых одесских гостиницах.

После того, как в Одессе в 1820 годах стали появляться первые гостиницы, они сразу же получили большую известность у гостей Южной Пальмиры.

«Лондонская» – самая известная одесская гостиница. Своих первых гостей она приняла весной 1846 года. Владельцем гостиницы был известный одесский ресторатор Жан-Батист Карута. Гостиница считалась одной из самых дорогих и престижных в городе. В «Лондонской» в разное время останавливались Антон Чехов, Роберт Стивенсон, Давид Ойстрах, Сергей Есенин и Айседора Дункан.

«Бристоль» построили на рубеже XIX и XX веков по проекту архитектора Бернардацци. Отель тогда признали лучшим в Российской империи. Гостиницу назвали в честь отеля в Австрии, а мебель для нее выписали из Берлина. Представители берлинской фирмы «Шеффер и Валькер» установили в гостинице центральное отопление, которое даже позволяло постояльцам регулировать температуру в номерах. Кроме всех возможных для того времени удобств, гостям предлагали новую услугу…

Подробнее о гостинице «Лондонская» и отеле «Бристоль» – в нашем видео:

А узнать больше о первых гостиницах Одессы можно ЗДЕСЬ.

Также ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как строили дома в Одессе в XIX веке.

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Фото из открытых источников