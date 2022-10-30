Фэйсбук забанил солистку Одесской оперы за стихи Шевченко

Солистка Одесского театра оперы и балета Екатерина Бурдик разместила на своей странице Facebook фрагмент поэмы Тараса Шевченко «Катерина». Но пост был заблокирован.
Когда оперная певица пожаловалась на это в другом сообщении, одесситы решили ее поддержать и стали размещать эту же цитату из великого украинского поэта на своих страницах. Большинство сообщений также были заблокированы социальной сетью.
Речь идет об известном отрывке из поэмы Тараса Шевченко «Катерина»:
«Кохайтеся, чорнобриві
Та й не з москалями
Бо москалі – чужі люде
Роблять лихо з вами!».
Причиной блокировки сообщений в Facebook стало слово «москаль», которое в социальной сети под запретом, так как считается образцом «языка ненависти».
Сейчас одесситы сами пишут жалобы администрации соцсети на блокировки, считая их несправедливыми.
А в одесском издании «Культурометр» отметили, что «Фейсбук обязан понимать, что в контексте литературного произведения блокировка не должна иметь место. Например, согласно правилам соцсети, публиковать обнаженные фото нельзя, но обнаженные изваяния или рисунки обнаженных людей можно – поскольку это уже произведение искусства».
Читайте также:
«Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями»: прем’єра в часи війни