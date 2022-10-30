Новости Одессы и Одесской области

Фэйсбук забанил солистку Одесской оперы за стихи Шевченко

Фэйсбук забанил солистку Одесской оперы за стихи Шевченко

Солистка Одесского театра оперы и балета Екатерина Бурдик разместила на своей странице Facebook фрагмент поэмы Тараса Шевченко «Катерина». Но пост был заблокирован.

Когда оперная певица пожаловалась на это в другом сообщении, одесситы решили ее поддержать и стали размещать эту же цитату из великого украинского поэта на своих страницах. Большинство сообщений также были заблокированы социальной сетью.

Речь идет об известном отрывке из поэмы Тараса Шевченко «Катерина»:

«Кохайтеся, чорнобриві

Та й не з москалями

Бо москалі – чужі люде

Роблять лихо з вами!».

Причиной блокировки сообщений в Facebook стало слово «москаль», которое в социальной сети под запретом, так как считается образцом «языка ненависти».

Сейчас одесситы сами пишут жалобы администрации соцсети на блокировки, считая их несправедливыми.

А в одесском издании «Культурометр» отметили, что «Фейсбук обязан понимать, что в контексте литературного произведения блокировка не должна иметь место. Например, согласно правилам соцсети, публиковать обнаженные фото нельзя, но обнаженные изваяния или рисунки обнаженных людей можно – поскольку это уже произведение искусства».

Читайте также:

«Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями»: прем’єра в часи війни

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить