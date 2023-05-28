Химчистка: как выбрать и что делать, если повредили вещь

Пальто, некоторые куртки, пледы, одеяла. Это вещи, которые желательно чистить в химчистке – бережно и аккуратно. Тогда они долго прослужат. Как выбрать химчистку, чтобы вещи не испортили? И что еще нужно знать потребителю?

Подготовка и поиск химчистки

Сначала нужно определиться, куда вы будете обращаться. Позвоните в разные химчистки, чтобы узнать, как будет проходить чистка вещи, цену и срок выполнения, сравните стоимость услуг.

Когда вы определились с химчисткой, поинтересуйтесь отзывами по услугам. Если у вас ремонт или покраска определенной вещи (кожи, ткани, меха, гипюра, другой дорогостоящей ткани), спросите, имеет ли химчистка разрешение на чистку или покраску определенного вида изделия. Если химчистка не имеет разрешения на этот вид деятельности, скорее всего, технология работы с вещью будет нарушена, и результатом вы будете разочарованы.

Перед тем как сдавать вещь в химчистку, желательно сделать ее фото. Так вам легче будет сравнить, в каком состоянии была вещь и какой она стала потом. Также если будут недостатки химчистки – у вас будут доказательства.

Обращаясь в химчистку, вы должны знать, что договор, который вы будете заключать, – это договор бытового подряда. Согласно части 1 статьи 863 Гражданского Кодекса Украины, к требованиям по ненадлежащему качеству работы, выполненной по договору подряда, применяется исковая давность в один год. То есть в течение года вы сможете обратиться в суд для обжалования.

Что должно быть в договоре на химчистку

В договоре бытового подряда должны быть указаны услуга, оценочная стоимость изделия, срок выполнения, название и адрес предприятия, подпись заказчика и исполнителя, гарантии качества и т.д. Обязательно должен быть указан гарантийный срок после химчистки. Вещи после химчистки должны быть идеально очищенными и не иметь повреждений.

Но если вы видите недостатки (скажем, искусственный наполнитель куртки деформировался и сбился отдельными частями, оторвался ворот пальто, есть нарушения по швам, другое), вы можете обратиться в химчистку с требованием устранения недостатков. Можете обратиться устно, а можете написать заявление-претензию.

Если вы оставляете вещи на доработку и устранение недостатков, в договоре это должно быть подтверждено соответствующей отметкой: «недостатки химчистки устраняются».

Что делать, если в химчистке испортили вещь

К сожалению, бывает такое, что вещь потеряла товарный вид или была фактически уничтожена: попадаются повреждения, пятна, блеск, изломы, разводы, деформация ткани, другое, что делает невозможным ее дальнейшее использование. Это – недопустимые недостатки, и обязательно тот, кто проводил химчистку, должен компенсировать вам ваши расходы на вещь или на услуги химчистки.

Если вам откажут устранить недостатки, вернуть деньги за некачественную химчистку, иным образом нарушат ваше право, обращайтесь в Госпотребслужбу.

Вы можете также обратиться в суд с целью возмещения ущерба, причиненного действиями работников химчистки. Как потребитель, вы не платите судебный сбор за подачу искового заявления.

В суде можете подать ходатайство о проведении судебно-товароведческой экспертизы и расходы возложить на ответчика, нанесшего вам ущерб.

Вы также можете потребовать от химчистки возмещения морального ущерба, поскольку поврежденное имущество приносит вам неприятности и расходы, а также возложить на ответчика расходы на юридическую помощь и другие расходы, связанные с рассмотрением дела.

Виктория Гусакова, внештатный юрист

Читайте также: Как правильно выбрать обувь: полезные советы на лето