Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе почистить перьевые и пуховые подушки

Где в Одессе почистить перьевые и пуховые подушки

Чистку подушек и других постельных принадлежностей необходимо проводить так же регулярно, как и стирать одежду. Постельные принадлежности используются ежедневно. Они накапливают пыль, пот и другие загрязнения и формируют среду для развития вредных бактерий и пылевых клещей, что может развить аллергию и респираторные заболевания.

Однако постирать подушку в домашних условиях не получится из-за ее размеров, поэтому целесообразнее обратиться в специальные мастерские, которые занимаются реставрацией и чисткой подушек. 

Пуховые подушки рекомендуется чистить два раза в год, что позволяет избежать появления паразитов, а также снизить количество пыли в доме. В специализированных мастерских чистка проводится на специальном оборудовании, которое не только удаляет пыль, но и дезинфицирует наполнитель. Пух, перо или другой наполнитель после чистки «упакуют» в новый наперник, который вам также предложат в мастерской.

Каждая подушка чистится отдельно, ее содержимое подсушивается, а вредные бактерии и насекомые уничтожаются. После такой обработки наполнитель подушки становится совершенно безвредным.

Мастерские, где можно почистить подушку, работают с 9.00 до 19.00, ежедневно. Стоимость чистки зависит от размеров подушки и нового наперника. Например, чистка евро-подушки размером 50х70 сантиметров обойдется вам примерно в 170 гривен, а декоративной подушки — 120 гривен.

Где в Одессе почистить подушку и постельные принадлежности

  • Мастерская по реставрации подушек. Улица Пантелеймоновская, 25. Телефон (068) 335-29-79.
  • Мастерская по ремонту одежды и чистке подушек. Улица Среднефонтанская, 32.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить