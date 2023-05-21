Где в Одессе почистить перьевые и пуховые подушки

Чистку подушек и других постельных принадлежностей необходимо проводить так же регулярно, как и стирать одежду. Постельные принадлежности используются ежедневно. Они накапливают пыль, пот и другие загрязнения и формируют среду для развития вредных бактерий и пылевых клещей, что может развить аллергию и респираторные заболевания.

Однако постирать подушку в домашних условиях не получится из-за ее размеров, поэтому целесообразнее обратиться в специальные мастерские, которые занимаются реставрацией и чисткой подушек.

Пуховые подушки рекомендуется чистить два раза в год, что позволяет избежать появления паразитов, а также снизить количество пыли в доме. В специализированных мастерских чистка проводится на специальном оборудовании, которое не только удаляет пыль, но и дезинфицирует наполнитель. Пух, перо или другой наполнитель после чистки «упакуют» в новый наперник, который вам также предложат в мастерской.

Каждая подушка чистится отдельно, ее содержимое подсушивается, а вредные бактерии и насекомые уничтожаются. После такой обработки наполнитель подушки становится совершенно безвредным.

Мастерские, где можно почистить подушку, работают с 9.00 до 19.00, ежедневно. Стоимость чистки зависит от размеров подушки и нового наперника. Например, чистка евро-подушки размером 50х70 сантиметров обойдется вам примерно в 170 гривен, а декоративной подушки — 120 гривен.

Где в Одессе почистить подушку и постельные принадлежности

Мастерская по реставрации подушек. Улица Пантелеймоновская, 25. Телефон (068) 335-29-79.

Мастерская по ремонту одежды и чистке подушек. Улица Среднефонтанская, 32.

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