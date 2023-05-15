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Как правильно выбрать обувь: полезные советы на лето

Как правильно выбрать обувь: полезные советы на лето

Выбрать правильную пару обуви не так уж просто, как может показаться. От правильно выбранной обуви зависит не только комфорт в ногах, но и ваше здоровье.

Как правильно определить размер ноги?

таблица размеров обуви

Правильно выбранная обувь должна плотно облегать заднюю часть стопы и пятку. Если обувь болтается и ходит туда-сюда, эта обувь не вашего размера. Чтобы правильно определить свой размер ноги эксперты-ортопеды рекомендуют следовать такой инструкции:

  • возьмите два листа бумаги формата А4, положите на плоскую поверхность и ровно встаньте сверху;
  • обведите контур ноги ручкой или карандашом (не делайте этого сами, иначе контур не будет соответствовать вашим параметрам);
  • теперь определите две крайние точки от пятки и большого пальца (не забудьте учесть место выпирания задней пяточной кости, ее обязательно нужно учитывать при определении размера);
  • линейкой или мерным сантиметром измерьте расстояние между самыми удаленными точками — пяткой и большим пальцем;
  • сравните длину обеих стоп (если у вас получились разные мерки — это нормально, правая и левая стопа разнятся);
  • к полученному результату прибавьте 0,5 или 1 сантиметр и вы получите длину вашей  стельки.

Если периодически не определять размер своей ноги, «не ваша» обувь приведет к серьезным проблемам со здоровьем: деформация ступни, постоянное напряжение в ногах, боль в спине и пояснице, не ровная осанка. В таких случаях придется выбрать ортопедическую обувь.

Как правильно определить подъем стопы?

как измерить стопу

От типа и подъема стопы зависит все удобство выбранной обуви, особенно это касается тех, кто любит ходить в спортивной обуви. Подъем стопы бывает трех типов «высоки», «плоский» и «низкий». Чтобы определить свой, следуйте следующей инструкции:

  • наполните емкость водой и постелите на пол два листа бумаги формата А4;
  • опустите ноги в воду и встаньте на лист бумаги;
  • посмотрите на получившейся отпечаток вашей стопы.

Если след от изгиба стопы большой — значит у вас высокий подъем, если стопа оставила полный след — значит у вас плоский подъем, если на внутренней части стопы есть лишь небольшой изгиб — у вас нормальный подъем.

 Из какого материала выбрать обувь?

На носу лето, а значит нужно ответственно отнестись к выбору летней обуви. Материал изделия играет не меньшую роль при выборе правильной пары обуви. Например, кожа, считается самым лучшим материалом для изготовления летней обуви. Такая обувь не  натирает, подстраиваться под особенности стопы, не деформируется и даже «дышит». Резиновая обувь идеальный вариант для тех, кто все время находится на даче, живет на участках вблизи моря или занимается садоводством. Хорошо, если резиновая обувь будет вылита вместе с супинатором для стопы. Тогда в ней будет не только удобно, но и полезно ходить. Обувь из текстиля также неплохой вариант на лето. Она легкая и редко натирает, пропускает воздух, так же как и кожаные изделия. А вот обувь из искусственных материалов, таких как экокожа, ортопеды советуют на лето отказаться. О ни не пропускают воздух, из-за этого нога может обильно потеть, и не подстраиваться под особенности вашей стопы. А еще она часто натирает кожу.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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