Спроси у доктора: кому грозит воспаление сосудов?

Воспаление сосудов после курса капельниц или при варикозном расширении вен – очень распространенная патология, особенно среди возрастных пациентов.

Почему она развивается, как лечится и можно ли ее предупредить, рассказал завотделением хирургии сосудов днепровской горбольницы №4, врач-ангиохирург высшей категории Николай Сафронков.

При флебите чаще воспаляются сосуды ног

Флебит – это воспаление стенок венозных сосудов, которое может протекать в острой или хронической форме. Чаще всего флебитом поражаются нижние конечности, но могут воспалиться и вены рук, лица, а также других частей и органов тела.

В основном болезнь поражает поверхностные вены, но при отсутствии адекватного лечения патологический процесс распространяется и на глубинные сосуды и близлежащие ткани. Опасным осложнением считается воспаление с образованием тромба (тромбофлебит), который в итоге может закупорить сосуд.

В группе риска развития флебита — пациенты старше 50 лет, при этом женщины болеют чаще мужчин.

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Какие виды флебита существуют?

Помимо того, что флебит бывает острый и хронический, поверхностный и глубокий, первичный и вторичный, он имеет еще ряд классификаций.

В зависимости от расположения и глубины воспалительного процесса заболевание разделяют на: перифлебит (воспаление наружной оболочки вены), эндофлебит (воспаление внутреннего слоя) и панфлебит (поражение всей стенки сосуда).

Кроме того, флебит классифицируется по причине возникновения (бывает постинъекционный, аллергический, послеродовый, инфекционный) и локализации в организме (выделяют мигрирующий, церебральный (поражение сосудов головного мозга), а также пилефлебит (воспаление воротной вены).

Виноваты варикоз, лишний вес и тесные джинсы

Провоцирующими факторами для развития флебита чаще всего становятся перенесенные пациентоминфекции и острые воспалительные заболевания, аллергические реакции, варикозное расширение вен, ожоги кожи, механические повреждения сосудов (во время инъекций, установки катетера), попадание в кровь веществ, вызывающих раздражение стенки сосуда.

Возникновению патологии также способствуют лишний вес, ослабленный иммунитет, длительный постельный режим, малоподвижный образ жизни, продолжительная иммобилизация конечности, травмы, беременность, работа «на ногах». Спровоцировать проблему с сосудами способны также чрезмерные физические нагрузки, вредные привычки, наследственная предрасположенность и даже частое ношение сдавливающей одежды.

Как проявляется флебит?

Симптомы флебита отличаются в зависимости от формы и вида заболевания. Острая форма сопровождается постоянной пульсирующей болью, чувством распирания в месте воспаления, повышенной температурой (как местной, так и общей), при хронической — проявления флебита сглажены и носят периодический характер, поэтому пациент может долго не обращаться к врачу.

При воспалении поверхностных вен в зоне пораженной вены прощупывается болезненный, напряженный участок, кожа на нем краснеет и уплотняется. Часто наблюдается общее ухудшение самочувствия, слабость, утомляемость.

При флебите глубоких вен рядом с больными сосудами возникают выраженные отеки, ощущается интенсивная боль, кожа над местом поражения приобретает молочно-белый оттенок, у пациента значительно повышается температура тела.

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Поможет флеболог или сосудистый хирург

Поверхностная форма заболевания, как правило, определяется уже при первичном осмотре. Чтобы диагностировать флебит глубоких вен и другие формы патологии, требуются дополнительные анализы и обследования. Врач (флеболог, дерматолог, сосудистый хирург) направляет пациента на комплекс анализов крови, ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов, компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию, флебографию и т.д.

Лечение флебита зависит от его типа и выраженности. В большинстве случаев применяются медикаменты (обезболивающие, антибиотики, противовоспалительные средства, ангиопротекторы, препараты для разжижения крови, антигистамины, мази и гели с гепарином), физиотерапевтические процедуры, эластичные бинты и компрессионный трикотаж.

При определенных показаниях (в основном при осложненных формах) назначается хирургическое вмешательство.

Сосуды любят плавание и ходьбу

Для профилактики развития флебита важно вести здоровый и физически активный образ жизни (особенно полезны плавание, езда на велосипеде, спортивная ходьба).

Кроме того, пейте достаточно воды, не носите тесных колготок и поясов, избегайте длительного сидения и стояния. При наличии варикоза или отягощенной наследственности минимум раз в год проходите профосмотр у флеболога или сосудистого хирурга.

Ирина Лебединец

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