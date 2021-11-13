Спроси у доктора: какие симптомы и какое лечение при циррозе печени

Цирроз печени развивается медленно и вначале почти никак не проявляется. Как распознать и как лечить?

Какие первые признаки помогут не пропустить такую опасную и при этом достаточно распространенную патологию, в чем основная угроза этого заболевания и кто – в группе риска, объяснила врач-терапевт высшей категории днепровской горбольницы №9 Снежана Ляшук.

Цирроз чреват летальным исходом

Цирроз печени – это хроническое прогрессирующее заболевание, при котором здоровые клетки печеночной ткани постепенно заменяются рубцовыми, что приводит к нарушению функции органа. В результате этого в печени накапливаются токсины и желчь, которые отравляют весь организм.

Патология опасна тем, что зачастую протекает почти бессимптомно. Между тем, принципиально важно выявить заболевание на ранних стадиях, когда клетки печени еще способны восстановиться, если назначено адекватное лечение причины цирроза. Поздние стадии заболевания необратимы, на этом этапе жизнь больного обычно может спасти только трансплантация органа.

Цирроз считается одной из основных причин смертности во всем мире.

Цирроз печени: чаще всего виноват алкоголь, но не всегда

К самым распространенным причинам развития цирроза печени относятся злоупотребление алкоголем (минимум 50% всех случаев заболевания), а также хронические гепатиты В и С и неалкогольная жировая болезнь печени. К возникновению патологии также могут привести аутоиммунные заболевания, нарушения обмена веществ, болезни сердечно-сосудистой системы и желчевыводящих путей, паразитарные инфекции. Кроме того, причиной проблемы может стать длительный прием лекарственных препаратов, оказывающих токсичное воздействие на печень.

Иногда встречается врожденный цирроз, проявляющийся вследствие наследственных заболеваний, которые вызывают поражение печени.

Но у 10-30% больных причина развития заболевания остается невыявленной.

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Симптомы цирроза могут быть плохо выражены

Клиника цирроза может быть очень разной — от полного отсутствия симптомов (примерно у трети пациентов) до появления признаков печеночной недостаточности, когда работа органа полностью нарушается. Но чаще всего патология выражается в повышенной утомляемости и раздражительности, общей слабости, чувстве тяжести и дискомфорта, тупых болевых ощущениях в животе (обычно в правом подреберье).

Также могут наблюдаться различные нарушения работы ЖКТ (метеоризм, запоры или диарея, отрыжка, тошнота, рвота), потеря аппетита, зуд и пожелтение кожи, появление участков покраснения на ладонях и стопах, возникновение сосудистых «звездочек», беспричинных синяков, различных кровотечений (из носа, десен), повышение температуры тела, боли в суставах.

В целом симптоматика во многом зависит от стадии заболевания и вида цирроза (застойный, вирусный, токсический и т.д.).

Как диагностировать и лечить цирроз печени?

Диагноз врач (гепатолог, инфекционист) ставит на основе жалоб и осмотра больного, ряда лабораторных анализов и инструментальных обследований: различных анализов крови, анализа мочи, копрограммы, тестов на вирусы гепатита, УЗИ органов брюшной полости, МРТ печени, при необходимости — биопсии печени. В целом полную картину заболевания может дать только комплексная диагностика, которую иногда надо проводить неоднократно.

Выбор методики лечения зависит от степени тяжести болезни, причин ее возникновения, а также сопутствующих заболеваний пациента. Обычно назначается медикаментозная терапия основного заболевания, которое спровоцировало развитие цирроза (противовирусные или гормональные препараты, иммуносупрессоры), специфическая терапия осложнений, иногда – дополнительные хирургические вмешательства (например, чтобы удалить скопившуюся жидкость в брюшной полости). Самым радикальным способом лечения является трансплантация донорской печени.

Также пациентам с циррозом придется полностью отказаться от алкоголя и соблюдать строгую диету, исключающую жирную, острую, пряную и слишком соленую пищу.

При циррозе печени важны правильное питание и профосмотр

Для предупреждения развития цирроза печени рекомендуется сбалансированно питаться, отказаться от вредных привычек, вовремя лечить хронические заболевания, особенно – патологии печени и желчевыводящих путей. Кроме того, важно регулярно проходить профилактический осмотр у семейного врача и сдавать базовый комплекс анализов, позволяющий оценить общее состояние организма.

Ирина Лебединец

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