Спроси у доктора: отчего возникает и как лечить шишку под коленом?

Небольшое уплотнение под коленом, так называемая киста Бейкера, в начале может вас не слишком беспокоить. Однако киста Бейкера — коварное заболевание, и если сразу не обратиться к врачу, оно может привести к серьезным осложнениям.

Отчего появляется шишка под коленом и как этого избежать, рассказал ортопед-травматолог высшей категории днепровской горбольницы №9 Юрий Шимон.

Что такое киста Бейкера?

Киста Бейкера (киста подколенной ямки) – этоплотное, эластичное, опухолевидное образование, которое располагается на задней поверхности колена. Киста развивается в результате воспалительного процесса, провоцирующего излишнее образование суставной жидкости и скопление ее под коленным суставом, что может вызывать чувство распирания и боли.

Объем кисты увеличивается при разгибании коленного сустава, благодаря этому появляется возможность ее прощупать, но при сгибании сустава образование уменьшается и визуально может почти полностью исчезать.

Виноваты артрит и подагра

Подколенная киста может возникнуть в результате травмы или повреждения мениска, сустава, хрящей и повышенной нагрузки на колени в целом, поэтому зачастую от заболевания страдают любители активного образа жизни (бега, прыжков, приседаний), работники тяжелого физического труда или люди с лишним весом.

Кроме того, появление образования могут спровоцировать такие заболевания, как артроз, остеоартрит, ревматоидный артрит, остеопороз, подагра и воспаление синовиальной оболочки сустава (хронический синовит).

Чем опасна киста Бейкера?

Небольшая киста вначале может совершенно не беспокоить пациента, максимум – ощущаться как небольшой шарик под кожей. Но по мере увеличения образования оно начинает все чаще проявлять себя. Возникает боль в колене, наблюдается припухлость, отечность, онемение и даже затруднение движений в коленном суставе. Увеличившаяся киста сдавливает нервные окончания, поэтому человеку становится сложно нормально сгибать и разгибать ногу, приседать.

Кроме того, осложнениями кисты могут стать варикозное расширение вен, тромбоз, тромбофлебит, онемение и слабость мышц в области колена вследствие сдавливания большеберцового нерва. Иногда возможно отложение солей кальция в самом образовании, в результате чего оно уплотняется и сильнее давит на окружающие ткани, причиняя больному серьезный дискомфорт.

Нередко (примерно в каждом десятом случае) происходит разрыв кисты и выделение ее жидкого содержимого в мягкие ткани голени, чаще – в подкожную клетчатку. Это может привести к воспалению всей голени, появлению припухлости, острой боли, покраснению, повышению температуры тела.

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Как диагностировать и лечить?

Если у вас возникли характерные симптомы, нужно обратиться к ортопеду-травматологу или хирургу. Врач проведет осмотр и для уточнения диагноза направит вас на ультразвуковое исследование и/или магниторезонансную томографию (МРТ) коленного сустава. В некоторых случаях показаны рентгенография, чтобы исключить возможные сопутствующие заболевания (артроз, опухоли и другие), пункция кисты и исследование полученной жидкости.

Из-за того, что киста обычно является следствием патологии коленного сустава, в ходе обследования важно оценить его состояние в целом. В зависимости от полученных результатов лечение может быть консервативным или оперативным. С целью уменьшения воспаления в суставе (при ревматоидном артрите, остеоартрозе) назначаются мази, нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикоиды. Также проводится дренирование кисты толстой иглой с удалением содержимого и введением гормонального противовоспалительного лекарства. При рецидивах показано хирургическое иссечение и удаление образования с помощью малотравматичного метода — артроскопии.

В домашних условиях улучшить самочувствие пациента с начальной стадией заболевания помогут максимальное снижение физической активности, иммобилизация колена с помощью эластичной повязки (но не слишком тугой, чтобы не нарушить кровообращение), применение обезболивающих препаратов.

Избегайте травм и нагрузок

Чтобы предупредить возникновение кисты Бейкера, важно контролировать массу тела и не перегружать колени (во время занятий спортом или выполнения тяжелой физической работы надевайте специальные наколенники). Кроме того, следите за здоровьем суставов: избегайте травм и своевременно пролечивайте хронические заболевания.

Ирина Лебединец

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