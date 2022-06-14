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Одесская Опера снова готова встречать зрителей

Одесская Опера снова готова встречать зрителей

С 17 июня 2022 года Одесский Оперный театр спустя почти четыре месяца с начала войны вновь открывает свои двери для зрителей и возобновляет показ спектаклей.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте театра.

«Уважаемые зрители! Рады сообщить вам, что после долгой, вынужденной паузы, Одесская национальная опера открывает свои двери для зрителей и возобновляет показ спектаклей!

Мы благодарим Вооруженные Силы Украины за мирное небо над театром и посвящаем им наши представления – концерты «Опера Гала» и «Балет Гала», а также оперу «Запорожец за Дунаем»,

– сказано в объявлении.

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При этом в театре отмечают, что при посещении представлений будут соблюдаться меря безопасности: в случае воздушной тревоги показ спектакля будет прерван, а всем зрителям необходимо будет в сопровождении билетеров пройти в защитное укрытие. Количество мест в зале театра, согласно требованиям, будет соответствовать количеству мест в убежище и, соответственно, количество билетов на спектакли будет ограничено.

Также всех входящих в театр будут проверять металлодетектором, чтобы никто не мог пронести в зрительный зал запрещенные или представляющие угрозу для жизни предметы.

Афиша событий и билеты на представления уже доступны в продаже онлайн и в кассах театра.

Оперный театр, афиша

Кассы театра работают со вторника по субботу с 11:00 до 19:30. Воскресенье – выходной.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

  • 048-780-15-09;
  • 048-780-15-38;
  • 048-780-15-28 со вторника по пятницу с 12:00 до 17:00 часов.

Как сообщала «Одесская жизнь», с 18 июня двери для зрителей снова откроет Одесский академический театр Музкомедии.

Напомним, ранее стало известно, что Одесская областная военная администрация рассматривает возможность открытия для работы некоторых театров и других заведений культуры Одессы с целью поддержки деятелей культуры и искусства.

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