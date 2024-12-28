Новости Одессы и Одесской области

В Одессе прошла традиционная акция «Гроші на ЗСУ»: чего требуют участники пикета

В Одессе прошла традиционная акция «Гроші на ЗСУ»: чего требуют участники пикета

Сегодня, в субботу. 27 декабря 2024 года, день, когда многие одесситы заняты подготовкой к предстоящему Новому году, участники инициативной группы «Гроші на ЗСУ» провели в центре города ставшую традиционной акцию.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Как пишет Телеграм-канал «Одеське життя», требования митингующих просты и понятны: выделять средства из местного бюджета в поддержку армии.

«Цель нашего пикета «Гроші на ЗСУ» – это в первую очередь 20% из бюджета на фронт. А основная цель – на 600 миллионов закупить «Мавиков». Нам очень необходима именно эта позиция. Хотим, чтобы они были на складах, чтобы их закупила городская власть… Потому что это сохраняет жизни и держит нашу оборону», – говорит одна из участниц пикета.

Она также добавила, что именно от наших Защитников зависит, быть «Одесскому направлению» фронта или нет.

«Хотелось, чтобы их услышали городские власти и начали действовать», – отмечается в публикации.

Напомним, в августе 2024 года исполнился год с начала еженедельной акции протеста, которая первоначально проходила у одесской мэрии на Биржевой площади. Тогда ее инициировала известная волонтер, глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

И несмотря на то, что чиновники долгое время игнорировали участников пикета, определенных успехов им все же удалось достичь. И прекращать ежесубботнюю акцию они пока что не собираются, поскольку уверены: власть недостаточно делает для наших защитников.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua