В Одессе прошла традиционная акция «Гроші на ЗСУ»: чего требуют участники пикета

Как пишет Телеграм-канал «Одеське життя», требования митингующих просты и понятны: выделять средства из местного бюджета в поддержку армии.

«Цель нашего пикета «Гроші на ЗСУ» – это в первую очередь 20% из бюджета на фронт. А основная цель – на 600 миллионов закупить «Мавиков». Нам очень необходима именно эта позиция. Хотим, чтобы они были на складах, чтобы их закупила городская власть… Потому что это сохраняет жизни и держит нашу оборону», – говорит одна из участниц пикета.

Она также добавила, что именно от наших Защитников зависит, быть «Одесскому направлению» фронта или нет.

«Хотелось, чтобы их услышали городские власти и начали действовать», – отмечается в публикации.

Напомним, в августе 2024 года исполнился год с начала еженедельной акции протеста, которая первоначально проходила у одесской мэрии на Биржевой площади. Тогда ее инициировала известная волонтер, глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

И несмотря на то, что чиновники долгое время игнорировали участников пикета, определенных успехов им все же удалось достичь. И прекращать ежесубботнюю акцию они пока что не собираются, поскольку уверены: власть недостаточно делает для наших защитников.