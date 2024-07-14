Не Одесса: открытие 15-го Одесского международного кинофестиваля прошло в Киеве (ФОТО)

Не Одесса: открытие 15-го Одесского международного кинофестиваля прошло в Киеве (ФОТО)

Уже три года, как ОМКФ не может вернуться домой из-за российско-украинской войны. Поэтому если фестиваль не едет в Одессу, тогда «Одесская жизнь» едет на фестиваль!

За несколько дней до: что предшествовало открытию ОМКФ

Начало кинофестивальной недели обычно наполнено ожиданием и мыслями где бы достать маховик времени из вселенной Гарри Поттера, потому что частенько хочется оказаться на нескольких сеансах одновременно. А пока такой способности нет, завсегдатаи ОМКФ пытаются впихнуть все свои хотелки в тщательно составленное кинорасписание.

На этот раз атмосфера была совсем другая. Утром 8 июля РФ осуществила массированный ракетный обстрел, пострадал ряд городов. Особенно резонансной стала новость о том, что ракета попала в детскую больницу «Охматдет».

Поэтому казалось, что из-за трагедии какие-то из мероприятий ОМКФ могут быть перенесены или отменены. Впрочем, никаких изменений не произошло. «Через террор и преступления против человечности [наш враг] пытается заставить нас отказаться от своих ценностей и убеждений. Но мы уверены, что культура — одна из плоскостей, которая хранит и лелеет эти ценности. Поэтому мы продолжаем творить, чтобы голос Украины звучал в мире и в дальнейшем. Именно поэтому 15-й ОМКФ состоится, несмотря на все попытки врага уничтожить нашу культуру и идентичность», — отметили организаторы на Facebook-странице фестиваля. Также они отметили, что в этом году фестиваль сотрудничает с благотворительным фондом «Дети героев», который поддерживает детей, потерявших родителей из-за войны. Часть средств от купленных билетов планируют перечислить фонду.

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Без красной дорожки и роскошных нарядов

Церемония открытия прошла в Конгрессно-выставочном центре Parkovy. Как и в прошлом году в Черновцах, кинофестиваль прошел без традиционной красной дорожки. Гости фотографировались в специальных брендированных фотозонах и давали комментарии журналистам. То тут, то там звучало «Надеемся, что в следующем году фестиваль вернется в Одессу!».

Режисер Ахтем Сеітаблаєв на Одеському кінофестивалі 2024
Антон Птушкін на Одеському кінофестивалі 2024
Коля Сєрга на Одеському кінофестивалі 2024
Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Олексій Комаровський на Одеському кінофестивалі 2024
режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко, актор Андрій Ісаєнко, акторка Ніна Набока на Одеському кінофестивалі 2024
акторка Марина Кошкіна на Одеському кінофестивалі 2024
Актор Олексій Тритенко на Одеському кінофестивалі 2024

Обычно подборки с нарядами с красной дорожки ОМКФ имели своих преданных фанатов, которые ждали хит-парад изысканных или не очень образов даже больше, чем обзоры на фильмы. Конечно, кинофестиваль — это прежде всего праздник кино, поэтому в прошлые годы нередко звучала критика того, что блогеры и светские львицы перетягивали на себя внимание от кинодеятелей. Однако удержаться от обзора платьев все равно было трудно.

В этом году года гости делали акцент на национальных мотивах в наряде. Поэтому многие пришли в вышиванках, вышитых платьях, а также дополнили образ платками, кораллами или другими аксессуарами, которые отражают украинскую айдентику, например, серьги в виде колосков.

Одеський міжнародний кінофестиваль 2024 відкриття
Нынешний дресс-код — cocktail с элементами национальных нарядов
Одеський міжнародний кінофестиваль 2024 день 1
Нынешний дресс-код — cocktail с элементами национальных нарядов
Одеський міжнародний кінофестиваль 2024 в Києві
Нынешний дресс-код — cocktail с элементами национальных нарядов
Одеський міжнародний кінофестиваль 2024 гості
Нынешний дресс-код — cocktail с элементами национальных нарядов
Одеський міжнародний кінофестиваль 2024 червоний хідник
Нынешний дресс-код — cocktail с элементами национальных нарядов

Печальный юбилей ОМКФ: как проходила церемония открытия

«Сегодня — 15 лет Одесскому международному кинофестивалю и 10 лет войны», — отметила президент ОМКФ Виктория Тигипко в приветственном слове. Со сцены постоянно звучало напоминание о тех событиях, которые сейчас происходят в стране. Минутой молчания почтили память всех погибших на войне. Ведущие напомнили о страшном обстреле в начале недели и призвали благодарить врачей, спасателей, пожарных, волонтеров и всех тех, кто приходит на помощь во время беды.

Отдельный блок посвятили кинодеятелям, которые присоединились к силам обороны и борются за независимость Украины на фронте. Режиссеры Олег Сенцов и Ахтем Сеитблаев, документалистки Алиса Коваленко и Елена Максем, драматург Елена Апчел, кинооператоры Ярослав Пилуцкий, Сергей Михальчук и Михаил Шелест, сценарист Валерий Пузик, актеры Олег Шульга, Алексей Триденко, Андрей Фединчик, Дмитрий Сова и другие.

Часть из них уже погибла. Евгений Шумилов, Алексей, Хильский, Дмитрий Шеповский, Олег Бобало-Яремчук, Владимир Черный, Виктор Онисько, Владимир Строкань — этот перечень не исчерпывающий, к сожалению. Глядя на имена тех, кто сейчас воюет, и тех, кто вернулся на щите, понимаешь, какие потери несет современное украинское кино.

Хвилина мовчання під час відкриття Одеського кінофестивалю 2024
Промова Вікторії Тігіпко на ОМКФ 2024
Шана кінодіячам-військовим: режисер Олег Сенцов ОМКФ 2024
Шана кінодіячам-військовим: режисерка Аліса Коваленко
Шана кінодіячам-військовим: актор Олексій Хільський

Актуально ли: почему современное украинское кино важно?

Вопрос того, нужно ли сейчас проводить кинофестиваль в воюющей стране, частенько поднимался нашими читателями в соцсетях. Надеемся, что наша маленькая одесская делегация сможет ответить на этот вопрос в конце фестиваля, когда мы посмотрим представленные фильмы и сможем оценить те смыслы, которые они несут.

Получили ли мы ответ на этот вопрос во время церемонии открытия? Как сказала Виктория Тигипко, культура продолжается, потому что война идет, в том числе и за нашу идентичность. А кино является ее частью. Поэтому команде фестиваля настолько важно продолжать делать свое дело.

британський режисер Майк Фіггіс отримує почесного Золотого Дюка
Ведучі Одеського кінофестивалю Дарʼя Трегубова та Тимур Мірошниченко
Виступ піаніста Євгена Хмари на Одеському кінофестивалі 2024

Также хотелось бы привести очень дельное мнение члена жюри национального конкурса Майка Фиггиса. В этом году он получил почетного «Золотого Дюка» за вклад в развитие мирового кино.

«Очень важно, чтобы на мировой арене Украину видели как страну, которая продолжает двигаться вперед несмотря ни на что. В частности в киноиндустрии. <…> Искусство — это самое важное, что у нас есть. Это оружие, но это также и лекарство», — сказал Майк Фиггис, отметив, что именно в этой роли фильмы становятся тем, что спасает души.

Спасет ли души Одесский международный кинофестиваль? Увидим по его окончанию.

Фото: пресс-служба ОМКФ

Юлія Котляр
Юлия Котляр ПРОФИЛЬ
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