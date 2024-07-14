Не Одесса: открытие 15-го Одесского международного кинофестиваля прошло в Киеве (ФОТО)

За несколько дней до: что предшествовало открытию ОМКФ

Начало кинофестивальной недели обычно наполнено ожиданием и мыслями где бы достать маховик времени из вселенной Гарри Поттера, потому что частенько хочется оказаться на нескольких сеансах одновременно. А пока такой способности нет, завсегдатаи ОМКФ пытаются впихнуть все свои хотелки в тщательно составленное кинорасписание.

На этот раз атмосфера была совсем другая. Утром 8 июля РФ осуществила массированный ракетный обстрел, пострадал ряд городов. Особенно резонансной стала новость о том, что ракета попала в детскую больницу «Охматдет».

Поэтому казалось, что из-за трагедии какие-то из мероприятий ОМКФ могут быть перенесены или отменены. Впрочем, никаких изменений не произошло. «Через террор и преступления против человечности [наш враг] пытается заставить нас отказаться от своих ценностей и убеждений. Но мы уверены, что культура — одна из плоскостей, которая хранит и лелеет эти ценности. Поэтому мы продолжаем творить, чтобы голос Украины звучал в мире и в дальнейшем. Именно поэтому 15-й ОМКФ состоится, несмотря на все попытки врага уничтожить нашу культуру и идентичность», — отметили организаторы на Facebook-странице фестиваля. Также они отметили, что в этом году фестиваль сотрудничает с благотворительным фондом «Дети героев», который поддерживает детей, потерявших родителей из-за войны. Часть средств от купленных билетов планируют перечислить фонду.

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Без красной дорожки и роскошных нарядов

Церемония открытия прошла в Конгрессно-выставочном центре Parkovy. Как и в прошлом году в Черновцах, кинофестиваль прошел без традиционной красной дорожки. Гости фотографировались в специальных брендированных фотозонах и давали комментарии журналистам. То тут, то там звучало «Надеемся, что в следующем году фестиваль вернется в Одессу!».

Обычно подборки с нарядами с красной дорожки ОМКФ имели своих преданных фанатов, которые ждали хит-парад изысканных или не очень образов даже больше, чем обзоры на фильмы. Конечно, кинофестиваль — это прежде всего праздник кино, поэтому в прошлые годы нередко звучала критика того, что блогеры и светские львицы перетягивали на себя внимание от кинодеятелей. Однако удержаться от обзора платьев все равно было трудно.

В этом году года гости делали акцент на национальных мотивах в наряде. Поэтому многие пришли в вышиванках, вышитых платьях, а также дополнили образ платками, кораллами или другими аксессуарами, которые отражают украинскую айдентику, например, серьги в виде колосков.

Нынешний дресс-код — cocktail с элементами национальных нарядов Нынешний дресс-код — cocktail с элементами национальных нарядов Нынешний дресс-код — cocktail с элементами национальных нарядов Нынешний дресс-код — cocktail с элементами национальных нарядов Нынешний дресс-код — cocktail с элементами национальных нарядов

Печальный юбилей ОМКФ: как проходила церемония открытия

«Сегодня — 15 лет Одесскому международному кинофестивалю и 10 лет войны», — отметила президент ОМКФ Виктория Тигипко в приветственном слове. Со сцены постоянно звучало напоминание о тех событиях, которые сейчас происходят в стране. Минутой молчания почтили память всех погибших на войне. Ведущие напомнили о страшном обстреле в начале недели и призвали благодарить врачей, спасателей, пожарных, волонтеров и всех тех, кто приходит на помощь во время беды.

Отдельный блок посвятили кинодеятелям, которые присоединились к силам обороны и борются за независимость Украины на фронте. Режиссеры Олег Сенцов и Ахтем Сеитблаев, документалистки Алиса Коваленко и Елена Максем, драматург Елена Апчел, кинооператоры Ярослав Пилуцкий, Сергей Михальчук и Михаил Шелест, сценарист Валерий Пузик, актеры Олег Шульга, Алексей Триденко, Андрей Фединчик, Дмитрий Сова и другие.

Часть из них уже погибла. Евгений Шумилов, Алексей, Хильский, Дмитрий Шеповский, Олег Бобало-Яремчук, Владимир Черный, Виктор Онисько, Владимир Строкань — этот перечень не исчерпывающий, к сожалению. Глядя на имена тех, кто сейчас воюет, и тех, кто вернулся на щите, понимаешь, какие потери несет современное украинское кино.

Актуально ли: почему современное украинское кино важно?

Вопрос того, нужно ли сейчас проводить кинофестиваль в воюющей стране, частенько поднимался нашими читателями в соцсетях. Надеемся, что наша маленькая одесская делегация сможет ответить на этот вопрос в конце фестиваля, когда мы посмотрим представленные фильмы и сможем оценить те смыслы, которые они несут.

Получили ли мы ответ на этот вопрос во время церемонии открытия? Как сказала Виктория Тигипко, культура продолжается, потому что война идет, в том числе и за нашу идентичность. А кино является ее частью. Поэтому команде фестиваля настолько важно продолжать делать свое дело.

Также хотелось бы привести очень дельное мнение члена жюри национального конкурса Майка Фиггиса. В этом году он получил почетного «Золотого Дюка» за вклад в развитие мирового кино.

«Очень важно, чтобы на мировой арене Украину видели как страну, которая продолжает двигаться вперед несмотря ни на что. В частности в киноиндустрии. <…> Искусство — это самое важное, что у нас есть. Это оружие, но это также и лекарство», — сказал Майк Фиггис, отметив, что именно в этой роли фильмы становятся тем, что спасает души.

Спасет ли души Одесский международный кинофестиваль? Увидим по его окончанию.

Фото: пресс-служба ОМКФ