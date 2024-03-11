«Гід з державних послуг»: что это за ресурс и чем он поможет

«Гід з держаних послуг» — это официальный поисковый ресурс, он содержит информацию о государственных услугах, предоставляемых органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Гид разделен на девятнадцать разделов, по которым самостоятельно можно найти нужную информацию или сразу подать запрос в ответственный орган. Рассказываем о самых популярных разделах и услугах на ресурсе.

ЗАЩИТА ГРАЖДАН ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. В разделе находится информация о помощи внутренним переселенцам и людям, пострадавшим в результате войны. Например, выдача и отмена справки о постановке на учет ВПЛ, предоставление информации о поврежденном и уничтоженном жилье, финансовая помощь и поддержка во время войны.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. Здесь вы узнаете об опеке и опекунстве, социальной помощи, пенсионных услугах, субсидиях, льготах, получите комплекс услуг «еМалятко»; полезную информацию для ветеранов и участников боевых действий; пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

ГРАЖДАНСТВО И МИГРАЦИЯ Раздел отвечает за паспортные услуги, регистрацию или расторжение браков, регистрацию места жительства, регистрацию ребенка и его происхождения, изменение имени, выезд за границу, избирательный процесс и прочее.

СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ. Государственные услуги, связанные с недвижимым имуществом, архитектурно-строительной деятельностью, благоустройством, оценочной деятельностью и жилищным фондом. Например: регистрация права собственности или внесение изменений в реестры, предоставление свидетельства, сведений и выписки из «Единого реестра объектов государственной собственности», прочее.

ТРАНСПОРТ. Ответы на вопросы относительно перевозки, получение разрешения на перевозку, регистрация (перерегистрация) транспортных средств, получение удостоверений водителя и судоводителя, перезакрепление индивидуального номерного знака.

В этом разделе можно узнать все о финансах, налогах или ценных бумагах, например, о негосударственном пенсионном фонде, реестре налогоплательщика, страховании и прочее.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. пчеловодство, ветеринария, растениеводство и виноделие, рыбохозяйство, животноводство.

ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ. Все государственные услуги, связанные с образовательной деятельностью, туризмом, физической культурой и спортом или памятниками культурного наследия и религиозной деятельностью.