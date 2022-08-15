Паспортные услуги в Одессе: открыта запись на сентябрь

В Одессе открыта запись на паспортные услуги на сентябрь текущего года в подразделениях Центра предоставления административных услуг (ЦНАП).
Как сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно», прием на получение вышеуказанных услуг осуществляется исключительно по предварительной записи в электронную очередь на портале ЦНАП или в терминалах самообслуживания в подразделениях по таким адресам:
- ул. Косовская, 2Д;
- проспект Добровольского, 106;
- ул. Академика Королева, 9.
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График приема на паспортные услуги:
- Понедельник-суббота – с 09:30 до 16:30;
- Четверг – с 09:30 до 19:45.
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