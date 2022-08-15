Паспортные услуги в Одессе: открыта запись на сентябрь

Какие документы можно заказать по интернету? На государственном портале «Дія» (diia.gov.ua) уже доступны несколько десятков разного рода услуг. В условиях военного времени это особенно важно – ведь намного проще заказать документ через интернет и потом его забрать. А сейчас, когда из-за войны люди утрачивают личные документы, эта услуга особенно актуальна. ПОДРОБНЕЕ

Как в Одессе восстановить паспорт в военное время? Что делать в условиях войны, если паспорт (внутренний или заграничный) был утерян, уничтожен, поврежден или его украли?

В первую очередь следует подать соответствующее заявление в полицию. А потом – обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) для восстановления документа. Больше подробностей – в материале «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ