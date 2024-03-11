«Гід з державних послуг»: що це за ресурс та чим він допоможе

«Гід з держаних послуг» — це офіційний пошуковий ресурс, він містить інформацію про державні послуги, які надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Гід поділений на дев’ятнадцять розділів, за якими самостійно можна знайти потрібну інформацію або одразу подати запит у відповідальний орган. Розповідаємо про самі популярні розділи та послуги на ресурсі.

ЗАХИСТ ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ВІЙНИ. У розділі знаходиться інформація стосовно допомоги внутрішнім переселенцям та людям, постраждалим внаслідок війни. Наприклад, видача та скасування довідки про взяття на облік ВПО, подання інформації про пошкоджене та знищене житло, фінансова допомога та підтримка під час війни.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ. Тут ви дізнаєтеся про опіку та опікунство, соціальну допомогу, пенсійні послуги, субсидії, пільги, отримаєте комплекс послуг «єМалятко»; корисну інформацію для ветеранів та учасників бойових дій; постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ГРОМАДЯНСТВО ТА МІГРАЦІЯ. Розділ відповідає за паспортні послуги, реєстрацію або розірвання шлюбів, реєстрацію місця проживання, реєстрацію дитини та її походження, зміну імені, виїзд за кордон, виборчий процес та інше.

БУДІВНИЦТВО ТА НЕРУХОМІСТЬ. Державні послуги, пов’язані з нерухомим майном, архітектурно-будівельною діяльністю, благоустроєм, оціночною діяльністю та житловим фондом. Наприклад: реєстрація права власності або внесення змін до реєстрів, надання свідоцтва, відомостей та витягу з «Єдиного реєстру об’єктів державної власності», інше.

ТРАНСПОРТ. Відповіді на запитання стосовно перевезення, отримання дозволу на перевезення, реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів, отримання посвідчень водія та судноводія, перезакріплення індивідуального номерного знаку.

ФІНАНСИ ТА ПОДАТКИ. У цьому розділі можна дізнатися все стосовно фінансів, податків або цінних паперів, наприклад, про недержавний пенсійний фонд, реєстр платника податків, страхування та інше.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. бджільництво, ветеринарія, рослинництво та виноробство, рибогосподарство, тваринництво.

ОСВІТА, СПОРТ ТА ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА ТА РЕЛІГІЯ. Усі державні послуги, які пов’язані з освітньою діяльністю, туризмом, фізичною культурою та спортом або пам’ятками культурної спадщини та релігійною діяльністю.