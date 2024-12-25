Как отмечают Хануку и чем запомнился день 25 декабря

Ханука: праздник, который длится 8 дней

Сегодня, 25 декабря, в мире празднуют Хануку. Это еврейский праздник, который длится восемь дней. В этом году празднования начнутся вечером 25 декабря и закончатся 2 января 2025 года. Праздник установлен в честь восстановления Второго Храма в Иерусалиме и чудес, связанных с лампадой Меноры. Праздник начинается 25-го дня месяца Кислев по еврейскому календарю, обычно приходящийся на конец ноября или декабрь по григорианскому календарю.

Ханука связана с событиями, произошедшими во II веке до нашей эры, когда евреи под предводительством династии Хасмонеев (Макавей) восстали против греческого царя Антиоха IV Эпифана, пытавшегося насадить эллинскую культуру и религию. После победы евреи восстановили оскверненный храм и освятили его заново.

Согласно традиции, когда Храм был восстановлен, евреи нашли только один сосуд с освященным маслом, достаточным для горения Меноры всего на один день. Однако масло горело восемь дней, что позволило подготовить новую порцию чистого масла. Это считается чудом и основой праздника. Ханука символизирует победу света над тьмой, духа над материей и веры над безверием. Этот праздник является напоминанием о мужестве и преданности традициям, а также о силе веры, способной творить чудеса.

Этот праздник напоминает иудеям о том, что Бог всегда защищает от тьмы — так, как уже сделал это однажды. В память об этом в праздник принято зажигать ханукию – праздничный светильник, похожий на менору, только не с семью, а с девятью свечами. Восемь из них символизируют количество дней, в течение которых горела зажженная менора в храме, а девятая свеча, шамаш – это вспомогательная свеча, от нее зажигают остальные.

На первый день Хануки на светильнике зажигают первую свечу, на восьмой день — горят все. Ставят ханукию на подоконник.

Помимо этого, на Хануку евреи:

устраивают праздничные застолья, приглашают на них родственников и близких;

на стол традиционно подают оладьи из картофеля и пончики, а также разные молочные блюда;

балуют детей подарками.

В этот праздник есть хорошая традиция помогать тем, кто нуждается. Каких-либо особых поздравлений на Хануку нет, можно просто сказать: «С Ханукой!» или пожелать «Счастливой Хануки!»

Ранее мы рассказывали, как евреи отмечают Песах и чем этот праздник отличается от православной Пасхи

Памятные даты 25 декабря

336 год – в Риме происходит первое документально подтвержденное празднование Рождества;

350 год – римский император Ветранион отрекается от престола в пользу Констанции во время встречи в Нише;

498 год – король франков Хлодвиг принимает католицизм в Реймсе;

800 год – в Риме Папа Лев III коронует франкского короля Карла Великого императором;

1492 год – каравелла «Санта-Мария», на которой Христофор Колумб доплыл до берегов Америки, налетает на рифы у берегов Гаити из-за халатности вахтенного матроса;

1582 год – испанский король Филипп II основывает первую в Европе математическую академию;

1758 год – Иоганн Георг Палыч впервые наблюдает комету, возвращение которой ранее предсказал английский астроном Эдмунд Галлей, имя которого она носит ныне;

1855 год – в Кингстоне (Канада) происходит первая известная ныне игра в хоккей;

1923 год – впервые на новогодней елке в Белом доме (Вашингтон) засвечивают электрическую гирлянду;

1968 год – легендарная рок-группа «Led Zeppelin» посещает США в рамках своего первого американского турне;

1975 год – в Киеве открывают памятник Ивану Котляревскому;

1989 год – расстреливают румынского диктатора Чаушеску Николае и его жену Елену Чаушеску;

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1991 год – президент США Джордж Буш в обращении к американскому народу заявляет, что Соединенные Штаты признают независимость Украины и готовы немедленно установить с ней дипломатические отношения;

1992 год – Министерство юстиции Украины регистрирует Украинское добровольное культурно-просветительское правозащитное благотворительное общество «Мемориал» им.

2002 год – в Голосеевском местном суде Киева завершается процесс над 18 членами УНА-УНСО, участниками массовых беспорядков 9 марта 2001 года.

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