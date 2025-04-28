Какой бывает сосудистая опухоль?

Пиогенная гранулема, или ботриомикома — это довольно распространенное доброкачественное сосудистое поражение кожи и слизистых оболочек. Оно проявляется образованием на них одиночных (в большинстве случаев) или множественных округлых темно-красных папул или узелков. Пиогенные гранулемы обычно развиваются быстро, в течение нескольких недель. Их типичная локализация — это голова, лицо, шея, верхняя часть туловища, кисти рук (особенно пальцы) и стопы.

В «спокойном» состоянии пиогенная гранулема не болит и представляет собой больше косметический дефект. Но ее опасность в том, что она склонна к кровотечению при малейшем повреждении, после чего существует постоянный риск занесения в рану инфекции.

Почему возникает новообразование?

Кожное образование может появиться у пациентов любого возраста и пола. Точная причина возникновения пиогенных гранулем до сих пор неизвестна. Предполагают, что чаще всего они образуются вследствие:

даже незначительной травматизации кожи и слизистых оболочек (пореза, ожога, укола, царапины);

гормональных нарушений; перенесенных вирусных заболеваний;

употребление некоторых сильнодействующих лекарственных препаратов (ретиноидов, антиретровирусной и противоопухолевой терапии).

Также спровоцировать развитие этой сосудистой опухоли способно наличие в организме стафилококковой инфекции.

У женщин дополнительным фактором риска считается беременность. В этот период красные узелки часто образуются на деснах или других участках слизистой оболочки полости рта. В этом случае ботриомикомы еще называют «опухолью беременных».

На что обращать внимание?

Типичная пиогенная гранулема представляет собой безболезненный округлый узелок из сосудистой ткани размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, расположенный на коже или слизистых оболочках. Цвет сосудистой опухоли варьируется от ярко-красного до красновато-коричневого или даже синюшного.

На начальной стадии новообразование в основном имеет гладкую, как будто влажную поверхность и мягкую консистенцию. Его основа часто располагается на своеобразной ножке и окружена ободком отслоенного эпителия. Этот узелок не бледнеет при надавливании и легко кровоточит. Со временем на его поверхности часто образуются эрозии, нагноения и корки.

Какое лечение назначают?

Для диагностики пиогенной гранулемы опытному специалисту обычно достаточно клинической картины и дерматоскопии. Но иногда эти образования напоминают меланому или другие опасные кожные патологии, в таких случаях требуется биопсия с последующим гистологическим исследованием.

Самостоятельно новообразование проходит крайне редко (в основном у беременных после родов), поэтому единственным эффективным способом его лечения на сегодня считается удаление. Это может быть хирургическое иссечение, электрокоагуляция, криотерапия или лазерная деструкция. Метод выбирается врачом в каждом случае индивидуально и зависит от размера и локализации сосудистой опухоли, а также общего состояния здоровья пациента. После удаления иногда возможны рецидивы.

Медикаментозная терапия применяется редко и обычно используется для устранения воспаления и уменьшения новообразования перед удалением.

Когда срочно нужно удалять?

Показаниями к срочному удалению пиогенной гранулемы считаются:

быстрый рост или большой размер образования;

расположение на слизистых оболочках, веках, пальцах рук или стопах;

частые кровотечения и травматизация.

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