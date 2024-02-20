Драгоценное отопление: где взять дрова и почему нет льгот для переселенцев

Вопрос обеспечения дровами семей переселенцев стал одним из главных после жилья и трудоустройства на заседании круглого стола, которое состоялось 9 января 2024 года. Встреча представителей местного самоуправления с председателем Совета ВПЛ и переселенцами состоялась по инициативе издания «Одесская жизнь» и при поддержке руководства громады.

Сейчас 88 семей ВПЛ Балтской громады нуждаются в топливе. А 57 семей хотели бы иметь электрообогреватели, на которые у них нет средств.

Вопрос обеспечения топливом насущный для внутренне перемещенных лиц на Балтщине, однако цена на дрова, как отмечают ВПЛ, высокая. Ведь социальные выплаты и гуманитарная помощь не покрывают всех потребностей переселенцев. Поэтому они попросили представителей горсовета обратиться к руководству филиала госпредприятия «Леса Украины» с просьбой помочь в решении этого вопроса.

Ответ поступил 26.01.2024 от филиала «Балтское лесное хозяйство». В письме указано:

«Филиал «Балтское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» сообщает, что на предприятии не предусмотрена реализация дровяной древесины непромышленного использования по льготным ценам.

На сегодня по филиалу установлены следующие цены с НДС для населения за один кубический метр франко верхний склад:

1 группа Древесина дровяная НП (акация, береза, дуб, ясень, граб, клен) — 1350 грн

2 группа Древесина дровяная НП (сосна, ольха) — 1104 грн

3 группа Древесина дровяная НП (ель, осина, липа, тополь, ива) — 1104 грн

Дровяную древесину возможно приобрести в количестве 21 составной метр (14,7 куб. м) для одного контрагента (населения).

Филиал «Балтское лесное хозяйство» на сегодня имеет возможность полностью обеспечить потребности местного населения в древесине для отопления».

О самовырубке и самовывозе как возможности обеспечить себя дровами, о чем устно говорилось на круглом столе, не может идти речь, потому что это является нарушением техники безопасности.

Получив этот ответ от лесного хозяйства, издание «Одесская жизнь» направило письмо городскому голове Балтской громады Сергею Мазуру с просьбой посодействовать в решении вопроса приобретения дров и электрообогревателей для переселенцев.

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Но почему в перечень льгот, которые могут получить переселенцы, государство не включило льготы на топливо? Почему бы государственному предприятию не пересмотреть свои расценки и предусмотреть льготные цены на дрова для переселенцев? Ведь полномасштабное вторжение в Украину продолжается уже более двух лет и эти люди, потеряв крышу над головой и оставшись без средств к существованию, надеются на благосклонность государства к себе и на понимание тех, от кого зависит их быт.