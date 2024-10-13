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«Фотожабы» и ракеты: как работы художников стали частью борьбы против оккупантов

«Фотожабы» и ракеты: как работы художников стали частью борьбы против оккупантов

Вместе с дронами и ракетами, точно запущенными нашими ВСУ по врагам, донимают рашистам и художники, которые создают карикатуры, «фотожабы», коллажи, плакаты о низости оккупантов. Борется народ и искренней украинской песней. «Ой у лузі червона калина» с начала новейшей захватнической войны россиян против Украины приобрела широкую популярность по всему миру, став символом несокрушимости нашей нации в борьбе за мир и свободу.

Елена Шлода: «Ой у лузі червона калина»

О. Шлода с Красной калиной

О. Шлода с Красной калиной

Гимн сечевиков вдохновил талантливую художницу из села Любашевка, директора школы искусств Елену Шлоду на создание художественно-патриотического произведения «Червона калина».

Кружевом красок, выплеснутым на белоснежное полотно, она передала зрителям все величие древней песни: — Творчество для меня — это мой мир, возможность реализовать свои мысли и мечты. Но теперь они связаны с такой желанной победой, — делится размышлениями художница, — Сегодня и искусство стоит на страже сохранения нашей идентичности.

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Для этого лауреат областной премии имени Ростислава Палецкого Елена Шлода начала цикл узорчатых картин «Народные праздники» и уже создала замечательную роспись «Маковея». Также расписывает орнаментами артиллерийские гильзы и тубусы для продажи их на благотворительных аукционах в поддержку ВСУ.

Свое мастерство уже много лет она передает своим воспитанникам.

Среди самых талантливых — Сергей Наконечный из села Солтановка Зеленогорской громады.

Сергей Наконечный: от «Игр престолов» до святых ликов

Художник С. Наконечный

Художник С. Наконечний

Сергей — художник, который успешно испытывает силы в живописи маслом, декоративно-прикладной росписи, деревообработке, резьбе, графике, аэрографии (нанесение рисунков на авто), в кузнечном деле и даже в иконописи.

Постоянно находясь в творческом поиске, Сергей некоторое время изготавливал из гипса садовые скульптуры и другие изделия. Активно занимается резьбой по дереву. Еще до войны оформил резными фигурами кафе в Старых Маяках на трассе Одесса — Киев. В Зеленогорске для небольшого бара выковал трон из мечей в стиле «Игры престолов», а еще реставрировал столетнюю хижину в Ясеновом.

Трепетно относится художник к написанию святых ликов, которые творит на деревянных досках.

При росписи икон придерживается технологии изготовления деревянной основы и нанесения красок. А в сюжетных линиях дает волю собственным эмоциям.

Также Сергей Наконечный разрабатывает собственные элементы декоративно-прикладной росписи, которым кружево бумажных листов. Есть у Сергея и заветная мечта — разрисовать в национальном народном стиле легковушку.

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