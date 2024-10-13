«Фотожаби» та ракети: як твори художників стали частиною боротьби проти окупантів

Олена Шлода: Ой у лузі червона калина

Гімн січовиків надихнув талановиту художницю з села Любашівка, директорку школи мистецтв Олену Шлоду на створення художньо-патріотичного твору «Червона калина».

Мереживом фарб, виплеснутим на білосніжне полотно, вона передала глядачам усю велич прадавньої пісні:

— Творчість для мене — це мій світ, змога реалізувати свої думки та мрії. Але тепер вони пов’язані з такою жаданою перемогою, — ділиться роздумами художниця. — Сьогодні й мистецтво стоїть на варті збереження нашої ідентичності.

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Задля цього лауреатка обласної премії імені Ростислава Палецького Олена Шлода започаткувала цикл візерункових картин «Народні свята» і вже витворила чудовий розпис «Маковія». Також розписує орнаментами артилерійські гільзи і тубуси для продажу їх на благодійних аукціонах на підтримку ЗСУ.

Свою майстерність вже чимало літ вона передає своїм вихованцям.

Серед найталановитіших — Сергій Наконечний з села Солтанівка Зеленогірської громади.

Сергій Наконечний: від «Ігор престолів» до святих ликів

Сергій — художник, який успішно випробовує сили в живописі олією, декоративно-прикладному розписі, деревообробці, різьбленні, графіці, аерографії (нанесення малюнків на авто), в ковальстві й навіть в іконописі.

Постійно перебуваючи у творчому пошуку, Сергій деякий час виготовляв з гіпсу садові скульптури та інші вироби. Активно займається різьбленням по дереву. Ще до війни оформив різьбленими фігурами кафе у Старих Маяках на трасі Одеса – Київ. У Зеленогірську для невеличкого бару викував трон з мечів у стилі «Ігри престолів», а ще реставрував столітню хатину в Ясеновому.

Трепетно ставиться митець до написання святих ликів, які творить на дерев’яних дошках.

При розписі ікон дотримується технології виготовлення дерев’яної основи та нанесення фарб. А в сюжетних лініях дає волю власним емоціям.

Також Сергій Наконечний розробляє власні елементи декоративно-прикладного розпису, яким мережить паперові аркуші. Є у Сергія і заповітна мрія — розмалювати у національному народному стилі легковик.

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