Аллергия на кошек: как распознать, вылечить и комфортно уживаться с пушистиком

Основная причина аллергии на кошек

— Аллергия на кошек – очень распространенная проблема, от нее страдают не менее 10 процентов взрослых и около 15 процентов детей и подростков. Причем за последние 20 лет количество больных выросло почти вдвое, и эта тенденция усиливается.

Причиной аллергии на кошек принято считать кошачью шерсть, но это не совсем так. Главный виновник — это особый белок утероглобин (Fel d1), так называемый кошачий протеин. Он присутствует на коже животных, в их слюне, моче и секрете сальных желез. Постоянно вылизываясь, пушистики оставляют этот компонент на своей шерсти, а она, в свою очередь, распространяется по всем поверхностями в доме. Следы аллергенного белка сохраняются в помещении, даже если животное не живет там уже несколько месяцев.

Иммунная система некоторых людей воспринимает кошачий протеин как опасное и вредное для организма вещество, пытаясь его уничтожить. В результате в кровь выбрасывается гистамин, и появляются симптомы аллергии. Причины такой реакции до конца не изучены, считается, что в основе ее возникновения лежит наследственная предрасположенность.

Коты «вреднее» кошек

Доказано, что концентрация кошачьего протеина наиболее высока у некастрированных котов. Кошки и кастрированные самцы синтезируют его в меньшей степени. Наименее аллергенными являются такие породы кошек как сфинкс, девон-рекс, корниш-рекс, но и они требуют соблюдения в доме строгих правил гигиены.

Основные признаки и симптомы аллергия на кошек

Аллергия на кошек проявляется различными симптомами, которые могут быть единичными или комплексными, едва заметными или ярко выраженными. Реакция способна возникать как сразу после контакта с аллергеном, так и спустя некоторое время. Чаще всего это заложенность носа и насморк, кашель, одышка, частое чихание, зуд и жжение в носоглотке, а также покраснение глаз и слезотечение.

Если произошел непосредственный контакт аллергена (слюна, моча, шерсть животного) с кожей, на пострадавшем участке часто возникают высыпания, покраснение, жжение, раздражение, сухость.

При попадании аллергена в желудок, что нередко случается у детей, может беспокоить боль в животе, тошнота, рвота.

При длительном постоянном контакте с аллергеном, отсутствии лечения и мер профилактики ухудшается самочувствие человека в целом — появляются быстрая утомляемость, раздражительность, головная боль.

У астматиков, пациентов с экземой и хроническим аллергическим ринитом может развиться тяжелая аллергическая реакция – отек гортани, анафилактический шок. При подозрении на эти состояния нужно вызывать «скорую».

Как определить причины аллергии на кошек

Существует два способа определения причины аллергии – по анализу крови и путем проведения кожных проб. Кожные тесты могут быть поверхностными (нанесение аллергена на поцарапанную кожу) или инъекционными (введение его под кожу пациенту). Обе процедуры проводятся под контролем врача-аллерголога, который наблюдает за состоянием пациента.

Реакция на коже обычно проявляется примерно через 30 минут после начала теста. К анализу крови прибегают в том случае, когда возраст или состояние здоровья пациента не позволяют проводить кожные пробы, результат придется подождать несколько дней.

Методы лечения аллергии на кошек

Методы лечения аллергии на кошек совпадают с терапией других видов аллергических реакций. Во-первых, по возможности рекомендуется полностью исключить контакт с аллергеном. Но если вы вынуждены «встречаться» с кошкой и ее следами в гостях, у соседей или родственников, для купирования симптомов применяются антигистаминные препараты, противоотечные и противовоспалительные средства в виде таблеток, капель для носа и глаз, назальных спреев. Также возможен курс аллерген-специфической иммунотерапии. Она предполагает введение минимальной дозы белка животного в организм человека в течение длительного времени. В результате симптомы аллергии становятся менее выраженными и наступает длительная ремиссия.

Как аллергикам жить с кошкой

Если в вашем доме уже есть кошка, а у вас или у кого-то из домочадцев неожиданно возникли симптомы аллергии, уменьшить их и не допустить обострений помогут такие меры:

уберите из дома вещи, способные накапливать пыль и шерсть (плотные шторы, ковры и другие);

минимум дважды в неделю выполняйте влажную уборку и регулярно проветривайте все комнаты;

старайтесь меньше гладить кошку, чаще мойте руки с мылом;

не оставляйте в доступном для животного месте свою одежду и личные вещи;

замените открытый кошачий лоток на закрытый.

Хорошая новость состоит в том, что многие врачи считают: если симптомы аллергии выражены не ярко, при совместном проживании с домашним любимцем организм может самостоятельно привыкнуть к постоянному присутствию аллергена и перестать на него реагировать.

Читайте также: