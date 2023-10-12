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Аллергия на кошек: как распознать, вылечить и комфортно уживаться с пушистиком

Аллергия на кошек: как распознать, вылечить и комфортно уживаться с пушистиком

Аллергия на кошек не является чем-то необычным и встречается часто. Лечение аллергии на кошек и совместное с ними проживание тоже возможно. Обо всех нюансах рассказал врач-терапевт Дмитрий Барабанов.

Основная причина аллергии на кошек

— Аллергия на кошек – очень распространенная проблема, от нее страдают не менее 10 процентов взрослых и около 15 процентов детей и подростков. Причем за последние 20 лет количество больных выросло почти вдвое, и эта тенденция усиливается.  

Причиной аллергии на кошек принято считать кошачью шерсть, но это не совсем так. Главный виновник — это особый белок утероглобин (Fel d1), так называемый кошачий протеин. Он присутствует на коже животных, в их слюне, моче и секрете сальных желез. Постоянно вылизываясь, пушистики оставляют этот компонент на своей шерсти, а она, в свою очередь, распространяется по всем поверхностями в доме. Следы аллергенного белка сохраняются в помещении, даже если животное не живет там уже несколько месяцев.

Иммунная система некоторых людей воспринимает кошачий протеин как опасное и вредное для организма вещество, пытаясь его уничтожить. В результате в кровь выбрасывается гистамин, и появляются симптомы аллергии. Причины такой реакции до конца не изучены, считается, что в основе ее возникновения лежит наследственная предрасположенность. 

Коты «вреднее» кошек

Доказано, что концентрация кошачьего протеина наиболее высока у некастрированных котов. Кошки и кастрированные самцы синтезируют его в меньшей степени. Наименее аллергенными являются такие породы кошек как сфинкс, девон-рекс, корниш-рекс, но и они требуют соблюдения в доме строгих правил гигиены.

Основные признаки и симптомы аллергия на кошек

симптомы аллергии на кошек

Аллергия на кошек проявляется различными симптомами, которые могут быть единичными или комплексными, едва заметными или ярко выраженными. Реакция способна возникать как сразу после контакта с аллергеном, так и спустя некоторое время. Чаще всего это заложенность носа и насморк, кашель, одышка, частое чихание, зуд и жжение в носоглотке, а также покраснение глаз и слезотечение.

Если произошел непосредственный контакт аллергена (слюна, моча, шерсть животного) с кожей, на пострадавшем участке часто возникают высыпания, покраснение, жжение, раздражение, сухость. 

При попадании аллергена в желудок, что нередко случается у детей, может беспокоить боль в животе, тошнота, рвота.

При длительном постоянном контакте с аллергеном, отсутствии лечения и мер профилактики ухудшается самочувствие человека в целом — появляются быстрая утомляемость, раздражительность, головная боль.

У астматиков, пациентов с экземой и хроническим аллергическим ринитом может развиться тяжелая аллергическая реакция – отек гортани, анафилактический шок. При подозрении на эти состояния нужно вызывать «скорую».  

Как определить причины аллергии на кошек

Существует два способа определения причины аллергии – по анализу крови и путем проведения кожных проб. Кожные тесты могут быть поверхностными (нанесение аллергена на поцарапанную кожу) или инъекционными (введение его под кожу пациенту). Обе процедуры проводятся под контролем врача-аллерголога, который наблюдает за состоянием пациента.

Реакция на коже обычно проявляется примерно через 30 минут после начала теста. К анализу крови прибегают в том случае, когда возраст или состояние здоровья пациента не позволяют проводить кожные пробы, результат придется подождать несколько дней.  

Методы лечения аллергии на кошек

Дмитрий Барабанов. Врач-терапевт

Дмитрий Барабанов. Врач-терапевт

Методы лечения аллергии на кошек совпадают с терапией других видов аллергических реакций. Во-первых, по возможности рекомендуется полностью исключить контакт с аллергеном. Но если вы вынуждены «встречаться» с кошкой и ее следами в гостях, у соседей или родственников, для купирования симптомов применяются антигистаминные препараты, противоотечные и противовоспалительные средства в виде таблеток, капель для носа и глаз, назальных спреев. Также возможен курс аллерген-специфической иммунотерапии. Она предполагает введение минимальной дозы белка животного в организм человека в течение длительного времени. В результате симптомы аллергии становятся менее выраженными и наступает длительная ремиссия.

Как аллергикам жить с кошкой

Если в вашем доме уже есть кошка, а у вас или у кого-то из домочадцев неожиданно возникли симптомы аллергии, уменьшить их и не допустить обострений помогут такие меры:

  • уберите из дома вещи, способные накапливать пыль и шерсть (плотные шторы, ковры и другие);
  • минимум дважды в неделю выполняйте влажную уборку и регулярно проветривайте все комнаты;
  • старайтесь меньше гладить кошку, чаще мойте руки с мылом;
  • не оставляйте в доступном для животного месте свою одежду и личные вещи; 
  • замените открытый кошачий лоток на закрытый.

Хорошая новость состоит в том, что многие врачи считают: если симптомы аллергии выражены не ярко, при совместном проживании с домашним любимцем организм может самостоятельно привыкнуть к постоянному присутствию аллергена и перестать на него реагировать.

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Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФИЛЬ

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