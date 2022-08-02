Если Одесса останется без водопровода: как город обеспечит жителей водой

Главный источник воды в Одессе – из реки Днестр. Прежде чем попасть в дома одесситов, воду очищается. Но то, что источник воды один, в ситуации войны делает Одессу уязвимой. Поэтому в городе создают альтернативную систему водообеспечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Одесса ищет альтернативы воде из Днестра

В настоящее время выделяются три направления работы:

строительство бюветов;

строительство системы для использования дренажных вод;

очистка воды с помощью систем, переданных Одессе городом-побратимом Йокогамой.

В Одессе уже есть система бюветных комплексов с питьевой водой. И уже в этом месяце, августе 2022 августе года, планируется начать строительство еще одного.

Также мэр поставил задачу провести анализ воды из водохранилищ на предмет ее дальнейшего использования после очистки.

«То, что мы начали делать это очень важно для города. Самое главное – сегодня есть технологии, позволяющие это выполнить. Наша задача – соблюдать ту дорожную карту, которую мы выработали», сказал Геннадий Труханов.

В городе построят три новых бювета

Предусмотрено строительство трех новых бюветных комплексов до 2024 года, а также — строительство новой системы использования дренажных вод.

По словам специалистов, данный комплекс мероприятий позволит существенно повысить объем выдачи питьевой и технической воды для населения на случай чрезвычайных ситуаций.

«В первую очередь, очищенная вода будет использоваться для технических нужд. В будущем, по словам специалистов, можно дойти до уровня очищения когда вода будет питьевой», сказал Труханов.

Воду можно брать из открытых водоёмов

По сообщению горсовета, сейчас проводится анализ воды из местных водохранилищ, которая для дальнейшего использования будет очищена с помощью мобильных систем, полученных от города-побратима Йокогама.

«С каждым днем ​​оккупанты ведут себя все агрессивнее, ежедневно наносятся удары по объектам инфраструктуры. Итак, мы должны быть готовы ко всему, в том числе — иметь возможность альтернативного водоснабжения города. Наша задача сегодня – обследовать все имеющиеся водоемы», сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Сбор воды производится из открытого источника. Очистка происходит в три этапа: механическая, через угольные фильтры и ультрафильтрацию.

После получения результатов лабораторных исследований будет понятно, пригодна ли вода для потребления или будет использоваться в технических нуждах.

Всего Йокогама передала Одессе 33 системы.

Скважины в больницах

Отдельным пунктом в проекте альтернативного водообеспечения города проходят одесские больницы. Их хотят сделать полностью автономными в этом плане, обустроив на территории медицинских учреждений автономные артезианские скважины.

Департамент здравоохранения уже объявил конкурс на отбор участника для выполнения работ по проектированию, бурению и устройству артезианских скважин.

Отметим, что в области также уделили внимание вопросу обеспечения водой медицинских учреждений. По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, с больницами прорабатывают возможность альтернативного обеспечения питьевой водой из артезианских скважин.

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