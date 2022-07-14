В Одессу доставили японские очистители воды

Йокогама, город-побратим Одессы в Японии, при участии японского международного агентства сотрудничества JICA, передал Одессе важную помощь — системы очистки воды.
33 портативных очистителя и сопутствующие приборы передал Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине г-н Мацуда Кунинори.
При передаче также присутствовали директор Департамента международных отношений города Йокогама г-н Кен Акаока, руководитель представительства Йокогамы в Европе г-н Такехиро Курибаяши и представитель JICA г-н Сеичи Курокава.
Г-н Кунинори подчеркнул, что Япония будет и дальше оказывать необходимую помощь Украине и Одессе.
Около месяца назад «Одесская Жизнь» сообщала, что Япония паланирует передать в Одессу 33 компактные водоочистные установки на случай загрязнения воды на юге Украины. И вот эти системы уже прибыли по месту назначения.