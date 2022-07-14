В Одессу доставили японские очистители воды

Какие войны пережила Одесса? Век XXI для Одессы, как и для всей Украины и всего мира, начался с войны, вызванной агрессией россии. К сожалению, это не первая война, которая пришла в наш город. На протяжении своей истории Одесса пережила три войны – Первую мировую, гражданскую и Вторую мировую. Однако наш город выстоял и стал еще лучше, войдя в число самых красивых городов мира. ПОДРОБНЕЕ

Ложная тревога: мина у берегов Одессы оказалось буем Предмет, похожий на мину, обнаруженный сегодня, 14 июля, у одного из пляжей в Одесской области, при изучении специалистами оказался рыболовным буем, не несущем угрозы. Тем не менее, терять бдительность все же не стоит, советуют в Оперативном командовании «Юг». ПОДРОБНЕЕ