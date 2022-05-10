Грозит ли Одессе отсутствие воды как в Николаеве?

Соседний Николаев уже две недели живет без воды. Водопровод перебит обстрелом и из-за обстрелов же его не могут отремонтировать. Возможна ли такая ситуация в Одессе?

В соцсетях и мессенджерах стала распространяться информация, что россия намерена повредить инфраструктуру, которая обеспечивает водой Одесский регион и вызвать ситуацию, аналогичную той, что сложилась в Николаеве.

Давайте сначала посмотрим, что пишут в таких сообщениях, а потом разберем, возможна ли такая ситуация.

Читаем: «В Одессе и области власти уже начали подготовку к обстрелам водопровода и отключению всего города и области от водоснабжения, как это произошло в Николаеве. Предприятия и госучреждения обязали создать стратегические запасы воды, заранее организовать пункты подвоза и разлива питьевой воды. По возможности сделайте запасы воды».

Что это: панические слухи, или реальная угроза? Давайте сразу скажем, что такая ситуация, как с Николаевом, в Одесе невозможна.

Единственное оружие, которым враг дотягивается до нашего региона – это крылатые ракеты. Да, такой ракетой можно разрушить какой-либо объект инфраструктуры, отвечающий за водообеспечение. Но, случись такое, поврежденные сооружения или трубы быстро восстановят.

В Николаеве место, где был поврежден водопровод, находилось в так называемой «серой зоне», на территории, которую никто не контролировал непосредственно. Зато это место обстреливалось россией из артиллерии в режиме 24/7. Поэтому ремонт прорыва был невозможен.

На территории же Одесского региона вражеских войск нет, как нет их в пределах досягаемости артиллерийского огня. Нет и предпосылок для приближения российских войск к Одесской области. Наоборот, на Юге страны враг вынужден обороняться и сдерживать контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины на границе Николаевской и Херсонской областей.

Отсюда можно сделать вывод, что даже в случае ракетного обстрела, без воды Одесса надолго не останется и поддаваться панике не следует.