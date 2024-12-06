Новости Одессы и Одесской области

Одесса потратит 700 тысяч на новогодние праздники: куда пойдут эти деньги

Одесса потратит 700 тысяч на новогодние праздники: куда пойдут эти деньги

На проведение новогодне-рождественских праздников и подарки детям-сиротам в Одессе выделили 700 тысяч гривен из городского бюджета. Об этом в Одесском городском совете сообщили в ответ на запрос Hromadske.

На празднование выделили 300 тысяч гривен, это деньги, которые предусмотрены на «Культуру и искусство». В горсовете прислали нам перечень событий, которые организуют. Это — открытие елки, работа резиденции святого Николая, выставки рисунков, концерты для детей и другие.

На организацию праздников и подарки для детей-сирот предусмотрели 402 тысячи гривен. За эти деньги должны купить павербанки, постельное белье, хозяйственные товары и продукты для детей-сирот, которые устроены на воспитание в специальные учреждения.

Речь идет о детях, которые находятся в пяти детских домах семейного типа и одиннадцати семьях, а также внутренне перемещенных лиц (один детский дом семейного типа и пять семей).

В то же время для установки главной городской елки, закупку и монтаж иллюминаций и украшения из городского бюджета деньги не выделяли.

В горсовете рассказали, что высота главной елки будет 20 метров, а ширина — 9. В этом году главная новогодняя елка Одессы будет украшена элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой.

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