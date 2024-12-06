Цены на Привозе в начале зимы: белая елочка и вкуснейшая картошечка

«Вкуснейшая!»

***

– Купите картошечку! Картошечку покупайте! У меня – самая вкусная!

– И самая дорогая?

– Нет, самая дорогая не у меня. Говорю же – вкуснейшая! Купите, попробуете – потом только ко мне будете за картошкой приходить!

– Вот как же вкусно вы рекламируете свой товар – «картошечка»!..

– А как же ее, родненькую, можно еще рекламировать. Это же не картошка, а действительно картошечка!

***

– О, гляди, уже елки в продаже. Мне вот эта белая нравится!

– Да они же искусственные…

– Действительно искусственные. Я что, не понимаю? Белая нравится.

– Да она же…

– В снегу она вся, понимаешь?!

– Нет, не будем брать. Не хочу белую. Она какая-то уж очень искусственная. Зачем нам дома елка в снегу?.. Да еще такой ценой…

Продавщица:

– А вы не волнуйтесь. Этот снег не растает, луж вам дома не наделает!

А что же «с такими ценами»?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 35-45 грн;

лук – 30-35 грн;

помидоры – 25-100 грн;

свекла – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огурцы – 70-90 грн;

сладкий перец – 30-70 грн;

баклажаны – 30-45 грн;

капуста – 45-60 грн;

чеснок – 100-140 грн;

морковь – 30-40 грн;

зелень в пучках – от 15-25 грн.

А еще вы можете узнать: как Сема яблоки на Привозе выбирал

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30-50 грн;

груши – 50-110 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

сливы – 40-60 грн;

виноград — 70-90 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарины – 65-100 грн;

апельсины – 70-110 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 40-90 грн;

брынза — 160-250 грн;

творог – 80-140 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-100 грн;

караси – 70-80 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

карп – 70-120 грн.

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