Цены на Привозе в начале зимы: белая елочка и вкуснейшая картошечка

Привоз в начале зимы… Люди шутят: «Вот как с этими блэкаутами так покупать, чтобы и на Рождество, и на Новый год сделать запасы?»… В целом же настроение неплохое, людей много…
«Вкуснейшая!»
***
– Купите картошечку! Картошечку покупайте! У меня – самая вкусная!
– И самая дорогая?
– Нет, самая дорогая не у меня. Говорю же – вкуснейшая! Купите, попробуете – потом только ко мне будете за картошкой приходить!
– Вот как же вкусно вы рекламируете свой товар – «картошечка»!..
– А как же ее, родненькую, можно еще рекламировать. Это же не картошка, а действительно картошечка!
***
– О, гляди, уже елки в продаже. Мне вот эта белая нравится!
– Да они же искусственные…
– Действительно искусственные. Я что, не понимаю? Белая нравится.
– Да она же…
– В снегу она вся, понимаешь?!
– Нет, не будем брать. Не хочу белую. Она какая-то уж очень искусственная. Зачем нам дома елка в снегу?.. Да еще такой ценой…
Продавщица:
– А вы не волнуйтесь. Этот снег не растает, луж вам дома не наделает!
А что же «с такими ценами»?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 35-45 грн;
- лук – 30-35 грн;
- помидоры – 25-100 грн;
- свекла – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 70-90 грн;
- сладкий перец – 30-70 грн;
- баклажаны – 30-45 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- чеснок – 100-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- зелень в пучках – от 15-25 грн.
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Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-50 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- сливы – 40-60 грн;
- виноград — 70-90 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарины – 65-100 грн;
- апельсины – 70-110 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 40-90 грн;
- брынза — 160-250 грн;
- творог – 80-140 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-100 грн;
- караси – 70-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- карп – 70-120 грн.
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