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Цены на Привозе в начале зимы: белая елочка и вкуснейшая картошечка

Цены на Привозе в начале зимы: белая елочка и вкуснейшая картошечка

Привоз в начале зимы… Люди шутят: «Вот как с этими блэкаутами так покупать, чтобы и на Рождество, и на Новый год сделать запасы?»… В целом же настроение неплохое, людей много…

«Вкуснейшая!»

***
– Купите картошечку! Картошечку покупайте! У меня – самая вкусная!

– И самая дорогая?

– Нет, самая дорогая не у меня. Говорю же – вкуснейшая! Купите, попробуете – потом только ко мне будете за картошкой приходить!

– Вот как же вкусно вы рекламируете свой товар – «картошечка»!..

– А как же ее, родненькую, можно еще рекламировать. Это же не картошка, а действительно картошечка!

На Привозе: торговцы овощами

***
– О, гляди, уже елки в продаже. Мне вот эта белая нравится!

– Да они же искусственные…

– Действительно искусственные. Я что, не понимаю? Белая нравится.

– Да она же…

– В снегу она вся, понимаешь?!

– Нет, не будем брать. Не хочу белую. Она какая-то уж очень искусственная. Зачем нам дома елка в снегу?.. Да еще такой ценой…

Продавщица:

– А вы не волнуйтесь. Этот снег не растает, луж вам дома не наделает!

На Привозе: белая елка

А что же «с такими ценами»?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Овощи на Привозе в декабре

  • картофель – 35-45 грн;
  • лук – 30-35 грн;
  • помидоры – 25-100 грн;
  • свекла – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 70-90 грн;
  • сладкий перец – 30-70 грн;
  • баклажаны – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.

Одесса, Привоз, декабрь 2024

Овощи и фрукты на Привозе в декабре

А еще вы можете узнать: как Сема яблоки на Привозе выбирал

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • сливы – 40-60 грн;
  • виноград — 70-90 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 65-100 грн;
  • апельсины – 70-110 грн.

На Привозе: гранаты

Фрукты на одесском Привозе

Яблоки на Привозе

Покупатели на Привозе

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 40-90 грн;
  • брынза — 160-250 грн;
  • творог – 80-140 грн.

Цены на яйца на Привозе

На Привозе: творог и брынза

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясо на Привозе

Сало на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыба на Привозе

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • карп – 70-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в конце осени: что покупать во время «больших блэкаутов».

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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