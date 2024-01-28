«Кадиш»: спектакль-реквием в Одесском кукольном театре

Наша страшная история

Спектакль «Кадиш» проходил в театре бесплатно.

Вход – свободный. Выход… Казалось, зрители, ошеломленные увиденным, не могли «просто» покинуть зал. Они стоя аплодировали и аплодировали…

Час двадцать минут (столько длится спектакль) – это об абсолютном зле, которое происходит в истории. Так и хочется добавить «иногда происходит», но с началом полномасштабного вторжения так уже не скажешь.

За ужасной историей газовых камер, бараков, колючей проволоки, сожжения людей, пыток просматривает страшное лицо настоящего, которое всех нас накрыло 24 февраля 2022 года. Напомним, премьера спектакля состоялась ровно за 21 день до начала полномасштабного рашистского военного вторжения на территорию Украины…

Филиал ада на земле

«Кадиш»… Поминальная молитва… Автор идеи спектакля – директор-художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Украины Иосиф Меркович. Автор сценария и постановщик – Элистин Михайлов. В спектакле привлечены как куклы, так и актеры-кукловоды.

С первого до последнего момента этого филигранно созданного спектакля, где, кстати, почти нет реплик, зритель тоже находится там, с чемоданами, на которых – их имена и фамилии.

…И мальчик с большими глазами, который словно потерялся среди ног взрослых…

…Мальчик, которому мать пытается спеть колыбельную, а ребенок уже улетает далеко-далеко…

Вот он – филиал ада (и почему же «филиал»?) на земле.

На глазах гибнут один за другим люди, проходя через «весь набор» сплошного зла. И «местный Иуда» сортирует и сортирует кукол-узников, отправляя насмерть. Делает это привычно, просто, точно, даже с каким-то легким наслаждением…

Невероятно щемящая музыка, песни – как грустное сопровождение всего спектакля. Потому что это «Кадиш»… Это наша с вами история прошлого столетия. И наше настоящее – с его злом уже XXI века…

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