Электричество по-новому: грозит ли нам блэкаут в этом году

О новой тактике ракетных атак и потерях украинской энергетики

Количество ракетных атак на объекты украинской энергетики весной этого года превысило масштаб вражеских ударов по отечественной энергоструктуре за все предыдущее время российской агрессии. По данным военных экспертов, за одну атаку рф выпускает такое количество дронов и ракет, которое в прошлом отопительном сезоне выпускали за месяц. Кардинально изменилась и тактика обстрелов по сравнению с той, которую россия применяла осенью 2022-го и зимой 2023 года.

Сейчас россия пытается точечно выбивать ГЭС и ТЭС, которые позволяют балансировать украинскую энергосистему во время пиковых нагрузок — утром и вечером.

Рашисты ударили по Днепрогэсу — крупнейшей гидроэлектростанции Украины, критически повредили Трипольскую ТЭЦ на Киевщине, которая питала несколько регионов, атаковали объекты энергоструктуры в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Кировоградской, Прикарпатской, Запорожской областях.

По информации энергокомпании «ДТЭК», в результате массированных ракетных атак рф холдинг потерял около 80% всего производства электроэнергии. Причем агрессоры стремились поразить одновременно как генерирующие, так и распределительные энергообъекты.

Почему рф атаковала энергосистему весной?

Массированные атаки на украинскую энергосистему российская армия — в отличие от прошлого года — начала в основном после окончания отопительного сезона. Из-за потепления в некоторых регионах он завершился гораздо раньше. Судя по определенным характеристикам атак, полагают эксперты, рашисты пытались разведать, где идет восстановление энергосистем, как поразить наименее защищенные объекты, каким образом обойти ПВО. Вообще они планировали ударить по украинской энергоструктуре еще в феврале, во время морозов. Но на тот момент, по словам военного обозревателя Тараса Березовца, россияне не накопили нужного количества ракет. Поэтому масштабную атаку подготовить не успели.

А в настоящее время россия способна изготавливать около 100 ракет ежемесячно.

Атаками по украинским энергетическим объектам весной оккупанты стремятся дестабилизировать работу украинской промышленности, сельского хозяйства, портовой инфраструктуры.

В каком случае вводят веерные отключения?

Энергетики определили четыре условия, при которых на всей территории Украины вводят почасовые графики отключения света:

если не удастся в большей степени восстановить поврежденную или разрушенную врагом тепловую генерацию;

если будет зафиксировано существенное увеличение потребления электроэнергии.

если Украина не может получать в достаточном объеме электроэнергию от европейских партнеров.

если в некоторые регионы электроэнергию передавать будет невозможно.

Для введения ограничений, отмечают энергетики, должны возникнуть все перечисленные условия. И, судя по всему, на сегодняшний день они таки возникли.

Прогнозы на зиму

По информации Центра исследования энергетики, до зимы Украине необходимо восстановить как минимум 25-30% поврежденной тепловой генерации.

— Нам по полной нужно привлечь импорт. Также до зимы нужно максимально восстановить все, что можно, из угольной генерации, гидрогенерации, максимально построить объекты в газовой генерации, — говорит директор Центра Александр Харченко.

Сегодня дефицит в украинской энергосистеме помогает балансировать импорт электроэнергии из стран Европейского союза. В первую очередь — из Румынии, Польши, Словакии.

Кроме того, Европейские страны собираются предоставить Украине 157 электрогенераторов. ЕС также направляет десять генераторов большой мощности — в один мегаватт, которые способны обеспечить электроэнергией больницу среднего размера при чрезвычайной ситуации. К тому же Чехия планирует отдать Украине свои старые ТЭЦ.

Вместе с тем, по словам главы Минэнерго Германа Галущенко, делать какие-либо прогнозы относительно сложности следующей зимы для энергетики Украины нецелесо¬образно. По его мнению, сейчас никто не может сказать, с какой генерацией Украина окажется зимой. И потому советует гражданам перед началом холодного сезона приобрести генераторы и повербанки.

В то же время довести Украину до блэкаута, по мнению экспертов, оккупантам будет сложно. Во-первых — энергетики уже научились приостанавливать систему в моменты ударов. Это необходимо для того, чтобы не было резкого перепада напряжения в энергосистеме. Ведь блэкаут происходит как раз из-за этого. Во-вторых — сегодня у энергетиков есть большое количество вспомогательного оборудования, в том числе — переносные станции, которые могут в случае атаки на объекты быстро заменить их в системе определенным объемом энергии. И таким образом балансировать энергию.

Чем отличаются экстренные отключения от стабилизационных

Стабилизационные отключения проводятся в соответствии с графиками в случае дефицита электроэнергии в энергосистеме. Объем электроэнергии, которую нужно сэкономить в регионе, заранее определен. Стабилизационные отключения длятся около четырех часов (± 30 минут для переключения клиентов), затем отключается другая группа.

Экстренные отключения вводятся, когда нужно сбалансировать энергосистему в определенный момент на большую мощность. Объем электроэнергии, которую нужно сэкономить в регионе, неизвестен. Сколько будут продолжаться экстренные отключения и когда будут введены, предусмотреть невозможно. После команды «Укрэнерго» диспетчеры имеют не более 10 минут, чтобы оперативно выполнить отключение. Иначе может произойти крупная авария в энергосистеме. Как только необходимость в дополнительном ограничении заканчивается — снижается потребление или растет производство электроэнергии, экстренные отключения отменяются.

Тарифы на электричество могут вырасти

Для того чтобы избежать энергетического коллапса зимой, льготные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей необходимо отменить, считают специалисты. А для малообеспеченных семей ввести адресную денежную субсидию.

Необходимость повышения тарифа в правительстве объясняют нехваткой средств на восстановление энергетики после новой волны атак на энергосистему. На сегодняшний день уже потеряно больше 8 ГВт — это огромный объем генерирующих мощностей. Значительно повреждены и объекты системы передачи.

Существенное повышение тарифов на свет украинцев ожидает уже летом. Причем оно может быть выше, чем ожидалось. Если в конце апреля новым тарифом для населения называли 3,5 гривны за киловатт-час, то сейчас рассматривается максимальный уровень — 3,5-4 гривны за киловатт.

Повышение тарифа может произойти с 1 июня или с 1 июля. По всей вероятности, это будет лишь очередной этап роста цены электроэнергии для населения. По словам Галущенко, следующим шагом повышения тарифа станет подорожание его до рыночного уровня — 5,5 гривны за киловатт-час.