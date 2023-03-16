В Одессе 16 марта отключат отопление: список адресов

В центре Одессы отключат отопление: где и почему Сегодня, в среду, 8 марта 2023 года, в Приморском районе Одессы будет временно прекращено теплоснабжение ряда домов.

По информации мэрии города, это связано с проведением КП «Теплоснабжение города Одессы» безотлагательных аварийно-технических работ. ПОДРОБНЕЕ

В центре Одессы отключат отопление: список улиц Сегодня, в субботу, 4 марта 2023 года, ряд улиц в центре Одессы снова останутся без теплоснабжения из-за необходимости проведения неотложных аварийно-технических работ. ПОДРОБНЕЕ