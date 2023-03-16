В Одессе 16 марта отключат отопление: список адресов

Сегодня, в четверг, 16 марта 2023 года, в Одессе несколько улиц останутся без отопления. По сообщению КП «Теплоснабжение города Одессы», причина отключения – проведение неотложных аварийно-технических работ.
Так, теплоснабжение сегодня будет отсутствовать на следующих улицах:
- Канатная 9, 11, 13, 19, 19/21, 1, 2, 4, 7, 8, 10;
- Маразлиевская 2, 4б, 6, 14а;
- пер. Нахимова 1/3, 3, 3а, 4 (д/с), 8;
- Греческая 1.
Окончание работ: 17 марта 2023 г.
- Ольгиевская 10, 13, 16/18, 17, 19, 25, 27;
- Княжеская 17, 20, 23;
- Коблевская 2/4, 6, 8, 7, 9, 13, 10/12, 11, 14/16, 15, 15а;
- Новосельского 30, 32;
- Пастера 22, 24;
- Ольгиевская 16/18.
Окончание работ: 18 марта 2023 г.
- Жуковского 2, 4, 8;
- Бунина 7;
- Польская 9, 13;
- Канатная 23;
- Сабанский пер., 4
Окончание работ: 17 марта 2023 г.
- Бочарова 35,
- С. Палия 108.
Окончание работ: 16 марта 2023 г.