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В Одессе 16 марта отключат отопление: список адресов

В Одессе 16 марта отключат отопление: список адресов

Сегодня, в четверг, 16 марта 2023 года, в Одессе несколько улиц останутся без отопления. По сообщению КП «Теплоснабжение города Одессы», причина отключения – проведение неотложных аварийно-технических работ.

Так, теплоснабжение сегодня будет отсутствовать на следующих улицах:

  • Канатная 9, 11, 13, 19, 19/21, 1, 2, 4, 7, 8, 10;
  • Маразлиевская 2, 4б, 6, 14а;
  • пер. Нахимова 1/3, 3, 3а, 4 (д/с), 8;
  • Греческая 1.

Окончание работ: 17 марта 2023 г.

  • Ольгиевская 10, 13, 16/18, 17, 19, 25, 27;
  • Княжеская 17, 20, 23;
  • Коблевская 2/4, 6, 8, 7, 9, 13, 10/12, 11, 14/16, 15, 15а;
  • Новосельского 30, 32;
  • Пастера 22, 24;
  • Ольгиевская 16/18.

Окончание работ: 18 марта 2023 г.

  • Жуковского 2, 4, 8;
  • Бунина 7;
  • Польская 9, 13;
  • Канатная 23;
  • Сабанский пер., 4

Окончание работ: 17 марта 2023 г.

  • Бочарова 35,
  • С. Палия 108.

Окончание работ: 16 марта 2023 г.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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