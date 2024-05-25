Новости Одессы и Одесской области

Будут ли отключать свет после повышения тарифов — что ждет потребителей

Будут ли отключать свет после повышения тарифов — что ждет потребителей

С июня в Украине ожидается повышение тарифов на электроэнергию. Однако это не отразится на плановых отключениях электроэнергии — свет все равно будут выключать.

Об этом сообщил эксперт в области энергетики Адриан Прокоп. С 1 июня тарифы на электроэнергию могут вырасти: вместо нынешних 2,64 грн за кВт*ч, летом цена может составить 3,5 – 4 грн/кВт-час.

Представители Министерства энергетики Украины объяснили, что повышение тарифа обусловлено частыми обстрелами российскими войсками энергетических объектов на территории Украины, для восстановления которых требуются значительные средства.

В связи с обстрелами в Украине возобновили плановые графики отключения электроэнергии. Однако увеличение тарифов не решит эту проблему.

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Адриан Прокоп отмечает, что после пересмотра тарифов отключения не исчезнут, ведь за последние два месяца потеряно более 9 тысяч мегаватт мощностей, что составляет более половины зимнего потребления в Украине. Поэтому отключения будут продолжаться много месяцев, год или два, с возможными перерывами во время умеренной погоды и сниженного потребления.

«Новое поколение энергетических мощностей не построится через месяц или полгода. Учитывая объемы потерь из-за обстрелов, строительство требует значительных ресурсов и времени. Все, кто считает отключение просто средством для повышения тарифов, могут расслабиться. Отключений не избежать. А вот как долго мы сможем держаться с убыточным тарифом – неизвестно», — отмечает эксперт.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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