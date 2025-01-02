«Золотой век» вяжет носки, плетет сетки, готовит вкусности

Ветераны «Золотого века» плетут сетки

Почти каждая семья членов коллектива имеет фронтовиков – и тех, кто одерживал победу во Вторую мировую, и тех, которые сегодня защищают независимость Украины.

Поэтому, когда громада принялась плести маскировочные сетки и почувствовала потребность в трудолюбивых руках, ветераны одними из первых пополнили волонтерские скамьи. С тех пор они дважды в неделю приходят в кинотеатр «Родина» и, нарезая полоски, производят заготовки для плетения сеточек.

По данным основательницы движения «Сеточки в Балте» Анны Грабован, только за 2024 год жителями общины собрано более 700 тысяч гривен, сплетено более 20 тысяч квадратных метров сетки – а это 766 штук маскировочных сеток, которые переданы на передовую.

За год работы «Сеточек в Балте» было создано 25 ячеек, привлечены сотни человек. И все это ради наших защитников и защитниц. И в каждой сеточке – труд участниц группы «Золотой век» во главе с главой ветеранской организации Марией Меланыч.

Мария приобщила к этому делу и своих односельчан – членов художественной самодеятельной группы «Подвечерье» Белинского дома культуры. Они активно участвуют в благотворительных мероприятиях как в деревне, так и в общине.

Кому удобно, тот работает дома

«Золотой век» работает двумя группами: в городе Балта и в селе Белино. Сейчас женщины нарезают разноцветные полоски «для болота» и «для грязной зимы» и отправляют заготовки для плетущих сетки сельских волонтеров. Также есть такие, которые нарезают полоски дома, потому что им так удобнее. Ведь дома можно и борща наварить, и за хозяйством присмотреть.

– Среди нас – люди разных профессий, объединенные одной целью – помочь нашим воинам одержать победу, – говорят волонтеры.

Так что ветераны исправно нарезают полоски, плетут сеточки, вяжут носки, выпекают, готовят еду и вкусности для военных.

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Ветеранки освоили Тик-Ток и сплачивают людей

Пенсионеры не только умело работают, но и зажигают других. Для этого они освоили Тик-Ток и выходят в прямой эфир во время работы, обращаясь к людям с призывом присоединяться к волонтерским рядам и помогать финансово.

И знаете что интересно? Их видео не только просматривают, но и привлекают неравнодушных людей, которые присоединяются к группе «Сеточки в Балте». Кроме сеточек женщины еще шьют нижнее и постельное белье для госпиталя, закупают комнатную обувь, готовят блюда и тому подобное.

– Знаете, общая цель и совместный труд не просто сплачивают, а еще и помогают забывать о каких-то своих неурядицах. Появляется такой душевный подъем, прибавляется сил и желания быть полезным для наших бойцов, говорит Тамила Оцабрика.

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